Видим цель, не видим препятствий — гороскоп на 15 июня

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге добавит целеустремленности и побудит собрать силы для рывка в конкретном направлении.

Возможен аврал. Не обойтись без смелости и доли куража. Объем хлопот быстро возрастет. Масса противоречий и всплеск напряжения могут вести к спорам. Возрастет риск деловых и карьерных неудач, профессиональных разногласий. Возможна склонность раздувать проблемы, принимать жесткие решения, перевыполнять план и добиваться своего любой ценой. Важно выбирать разумные реальные цели, иначе любой результат покажется неудовлетворительным. Будьте внимательны и следуйте технике безопасности, чтобы снизить вероятнось травм.

Овен

Сегодня Овны становятся более целеустремленными. У многих Овнов высокая конкурентоспособность, большие запросы и грандиозные планы. Однако будьте аккуратны: в сочетании с нетерпением, раздражительностью, неумением или нежеланием ограничивать себя это может вести к проблемам, поскольку возрастает вероятность травм, ссор с начальством и обострения отношений с официальными инстанциями.

Телец

Сегодня к Тельцам возвращается природная практичность, их действиями начинает чаще руководить здравый смысл. Однако что-то может сбивать их с этих прочных позиций — например, слишком активное погружение в чужие дела или собственная авантюра. Возможно, их будут увлекать на сомнительную стезю партнеры. Это не лучший день для начинаний: слишком легко свернуть с надежного пути и добавить себе хлопот.

Близнецы

День призывает Близнецов к осмотрительности и сдержанности. В любом деле нужны превентивные стандартные меры подстраховки — особенно при вовлечении в коллективный проект или участии сразу в нескольких группах. Это не лучший момент для свободного общения и озвучивания своих мыслей. Не стоит открывать бизнес и делать добровольные материальные пожертвования. Внимания требуют долги, кредиты, налоги.

Рак

Сегодня Раки вынуждены подстраиваться под окружающую их психологическую атмосферу в целом или под настроение отдельных людей — что в сложившейся ситуации может стать не самой легкой задачей. Стоит учитывать скрытый негативный потенциал этих суток, который в любой момент может перейти из латентной формы в открытую и деструктивную. Ссоры этого дня критичны для дел и болезненны в моральном плане.

Лев

Сегодня взгляд Львов привлекут рутинные дела, часто знакомые и не самые приятные. Может напомнить о себе незавершенное лечение или ремонт. Вероятны помехи при попытке обратиться в сервис, найти работу, попасть в учреждение или на прием к врачу. Не исключается разочарование в методах, инструментах или помощниках, служебное разногласие, спорный критичный момент в общении с зарубежной инстанцией.

Дева

Сегодня у Дев есть поддержка в виде неприятного, но полезного прошлого опыта, а также в виде природной практичности, позволяющей им оставаться реалистами и вовремя отсекать ложные пути. Однако нештатные ситуации этого дня все же способны лишить их душевного равновесия или ослабить их веру в успех. Помимо смелости и целеустремленности многим Девам потребуются самообладание и уверенность в себе.

Весы

Сегодня на первом плане у Весов может оказаться их дом или карьера. В любом случае, будет важным правильное взаимодействие с близкими людьми: членами семейного клана, давними коллегами, клиентами или партнерами. Звезды советуют не создавать поводов для ссор: для стратегически важных отношений размолвка окажется чувствительной, а порой и критичной. Не стоит задевать чужие амбиции и авторитет.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает следить за своими манерами и эмоциональными реакциями: с точки зрения окружающих, они могут быть подозрительными или вызывающими. Многие Скорпионы в этот день прибегают к своим излюбленным методам разрешения спора, но лишь усугубляют его. Стоит быть сдержаннее, если вы не хотите раздувания служебных разногласий или долгого разбирательства с нужным вам сервисом.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам обратить внимание на состояние бюджета или имущества. Внимания могут потребовать незавершенные дела, старые вещи или активы, теряющие ликвидность. Недостаток ресурсов может негативно отразиться на развитии начатого проекта или на ходе затеянной игры. Чтобы решить проблему с пользой или хотя бы без потерь, важно отбросить сантименты и подойти к делу практично.

Козерог

Сегодня Козерогам нужны разноплановые качества - например, скорость реакций и выдержка, умение отстаивать свои интересы и одновременно заботиться о близких. Им потребуются мастерство и осмотрительность, так как в этот день они раздражительны и уязвимы. Если взять неверный темп или переоценить свои силы, повышенное напряжение чревато нервным срывом, травмой или бурной ссорой в близком окружении.

Водолей

Водолеев день заставляет быть сдержаннее и смотреть на все скептически. Многие Водолеи будут опираться на профессиональный долг, оценивая через его призму и свои, и чужие дела. Причиной сегодняшних ссор может стать подозрительность, техническая проблема или несоблюдение правил, кто-то может вас подвести и создать вам трудности. Может напомнить о себе хронический недуг. Нежелательны путешествия.

Рыбы

Этот день помогает Рыбам избавиться от очередной порции иллюзий, взглянуть более трезво и на прошлое, и на будущее. Из-за остроты сегодняшних событий многие впечатлительные Рыбы могут разочароваться в своих друзьях или выборе профессии. Звезды подсказывают, что вскрытие застарелых проблем является благом. Если некий сюжет прошлой жизни отработан, лучше быть реалистом и честно принять этот факт.