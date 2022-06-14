Не рискуем деньгами — финансовый гороскоп на 15 июня

Сегодня мы можем потерять не маленькую сумму, если вложимся во что-то.

Овен

У Овнов этот день может быть связан со всевозможными препятствиями и задержками при выполнении плановых заданий. Это особенно относится к работе с документами, подготовкой отчетной документации. Не исключены аварийные ситуации у строителей и коммунальщиков. Старайтесь тщательнее просчитывать свои действия с точки зрения того, к каким последствиям они могут привести.

Телец

Тельцам, специализирующимся на торгово-закупочной деятельности, звезды советуют воздерживаться от заключения крупных сделок. Наиболее проблемным может стать вопрос о транспорте и деловых связях. Убытки могут возникнуть из-за нарушения логистических цепочек. Чтобы минимизировать ущерб, старайтесь опираться на достоверные сведения.

Близнецы

У Близнецов в этот день может быть слегка заторможено внимание, и некоторые дела вы будете склонны выполнять на автопилоте. А это чревато ошибками. Наиболее вероятной сферой убытков может стать финансовый бизнес, оформление и проведение платежей в банках. Будьте внимательнее при проведении расчетов за покупки. При этом могут быть задержки с поступлением оплаты за проведенную работу.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется брать на себя инициативу в делах и не полагаться на надежность в поведении деловых партнеров и клиентов. Держите ситуацию под личным контролем, и никому не делегируйте своих полномочий, если хотите, чтобы работа была выполнена должным образом. Если работа идет медленнее, чем хотелось бы, то это не беда. Главное, чтобы все было сделано качественно — тогда вам не придется ничего переделывать.

Лев

Львам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которая проходит в уединении и требует сосредоточенности. Наиболее выгодной может стать работа по выполнению частных заказов. При работе в трудовом коллективе старайтесь не давать воли своим эмоциям и воздерживаться от критических замечаний – это может негативно отразиться на результативности.

Дева

Девы в этот день могут быть склонны к нереалистичным мечтаниям и витанию в облаках. Если у вас творческая профессия, то идеи могут быть оказаться полезными, однако лишь в долгосрочном плане. Сиюминутных материальных выгод вы вряд ли получите при тестировании новых методов работы. При работе в составе группы могут возникать разногласия, что может замедлить темп работы.

Весы

Весам в этот день важно соблюсти баланс интересов между своими профессиональными обязанностями и семейными делами. Возможно, обстановка в семье потребует от вас отпросится с работы пораньше. Делайте это только в случае крайней необходимости, поскольку начальство будет недовольно вашим отсутствием. Другой проблемной темой может стать задержка с выполнением плановых работ в положенные сроки.

Скорпион

Скорпионам на этот день лучше не планировать деловых встреч и поездок. Нельзя полагаться на даваемые вам обещания, и сами не давайте обещания другим людям. Цена слов сейчас невысока и многие разговоры могут остаться без последствий. Учащимся будет нелегко удерживать внимание на предмете обучения. Берегите свою деловую репутацию и старайтесь не браться за излишне сложные и трудоемкие виды работ.

Стрелец

У Стрельцов может затормозиться финансовое взаимодействие с деловыми партнерами. Например, вы можете не дождаться денежного перевода от партнера на ваш банковский счет в виде партнерских отчислений. Звезды советуют воздерживаться от проведения кредитных операций. Взятые сегодня в долг деньги может оказаться весьма нелегко вернуть впоследствии.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется прислушаться к тому, что говорят и советуют деловые партнеры. Возможно, с их стороны поступят весьма перспективные идеи и предложения о сотрудничестве. Однако ваше неустойчивое эмоциональное состояние сейчас вряд ли может стать основой для развития партнерского сотрудничества.

Водолей

Звезды советуют Водолеям на сегодня отказаться от любой деятельности, не касающейся работы — особенно это касается разговоров с коллегами. Возможно, вам придется какое-то время работать в условиях ограничений и препятствующих факторов. Берегите здоровье и не перенапрягайтесь. Физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия.

Рыбы

Рыбам в этот день не рекомендуется включаться в коллективную работу и строить планы на будущее. Также не следует соглашаться на участие в работе на общественных началах. Расчеты на быстрый успех от спекулятивных финансовых вложений могут не оправдаться, поэтому лучше не рисковать деньгами. Будьте готовы к тому, что что-то может пойти не по плану и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы.