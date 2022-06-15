Роковые события — любовный гороскоп на 16 июня

Сегодня в нашу жизнь может ворваться старая или новая любовь.

Овен

В этот день Овнам трудно радикально изменить свою тактику или непринужденно переключиться на другой эмоциональный настрой — например, забыть про свою ревность. Если вчера они погорячились, сегодня им стоит попробовать загладить вину конкретным поступком: оригинальным подарком, заботой, угощением.

Телец

Сегодня Тельцы тяготеют к гармонии и стараются разрешить все возникшие в их личной жизни недоразумения мирным путем. И им, и их любимым судьба дает выбор: играть в сомнительные энергозатратные игры или сделать шаг к прежней стабильности. Важно не решение само по себе, а взаимное согласие партнеров.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня не лучшее время для романтики, в любви много прагматизма. В гармоничных парах важно не отказываться от интимной близости — но лишь при условии, что она не является проблемной зоной и не делает отношения напряженными, а служит полем приятных экспериментов.

Рак

Сегодня Раки и их партнеры жаждут гармонии в отношениях, но по их взаимному поведению это заметно не всегда. Мега-чувствительность не дает им окончательно оставить «за бортом» раздоры и обиды и начать с нуля. Возможно, стоит сменить обстановку — например, выбраться в ресторан или в компанию друзей.

Лев

Сегодня некоторые Львы станут в любовных делах «следователями» и не успокоятся, пока не вникнут в критичные для себя мелочи. Но большинство Львов заставит отложить романтическое свидание не их собственная придирчивость или подозрительность, а роковое внешнее обстоятельство: занятость, недомогание.

Дева

Сегодня Девы готовы на многое ради любви. Многие Девы повторят в своей личной жизни старый сценарий на новый лад, почти ничего в нем не меняя, и это даст им ощущение комфорта и частичного контроля над ситуацией. Свидание будет гармоничнее, если партнер одновременно является их единомышленником.

Весы

В эти сутки Весы относятся к любви своеобразно. Они могут испытывать прилив романтических эмоций или сексуальных желаний в самые острые и неприятные моменты, когда отношения «висят на волоске». Многие Весы склонны видеть в интимной близости решение всех проблем, а в скандалах — катализатор страсти.

Скорпион

В этот день любовным отношениям Скорпионов не грозит крах, скорее их ждет приятное обновление. Даже после сильного стресса или скандала влюбленные вновь потянутся друг к другу, и не последнюю роль в этом сыграет их взаимное сексуальное влечение. Возможно, на фоне бурных событий оно даже усилится.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня любовная гармония складывается для них из практических мелочей, дружеских услуг и умения видеть приятное в повседневном. Нестандартный формат помощи или оригинально приготовленное блюдо могут вызвать массу романтических эмоций и спровоцировать порыв страсти.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть все, чтобы наслаждаться любовной гармонией и вдохновляться ею. Дело за малым — отрешиться от проблем момента и настроиться на приятное общение с любимым человеком. Пока вы зациклены на своих трудностях, вам вряд ли удастся получить удовольствие и доставить его партнеру.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня они найдут любовную гармонию в уединении или в рамках своей частной жизни, а не на людях. Свидание лучше устроить дома или в знакомом тайном месте. Самая сложная задача этого дня — трансформировать периодически наплывающие негативные эмоции в позитивные.

Рыбы

В этот день старинные любовные симпатии Рыб могут внезапно получить второе рождение благодаря каким-то роковым событиям. Неожиданный ренессанс любви вдохновит и свободных Рыб, уставших от своего одиночества, и Рыб, которые пережили в отношениях драматичный момент и решили, что это конец истории.