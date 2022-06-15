Укрепляем репутацию — финансовый гороскоп на 16 июня

Сегодня мы должны показать себя с самых лучших сторон.

Овен

У Овнов сегодняшний день может быть связан с успешным партнерским сотрудничеством. Старайтесь использовать удачный случай, который может у вас появиться во второй половине дня. Ключ к успеху – в согласованных действиях и включении новых людей в сферу своих экономических интересов. Своевременно могут поступать важные сведения.

Телец

У Тельцов в первой половине дня могут быть мелкие шероховатости во взаимоотношениях с начальством. Возможно, вам потребуется что-то скорректировать в своем поведении. Вторая половина дня пройдет на подъеме и может привести к росту производительности труда. При этом вы можете рассчитывать на поддержку коллег и подчиненных.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от деловой переписки. Полученная издалека информация может негативно повлиять на ваши намерения и заставить сомневаться в целесообразности тех или иных инициатив. Вторая половина дня благоприятствует учебе и творческой деятельности. Бизнесменам можно проводить рекламные мероприятия.

Рак

Ракам в первой половине дня не рекомендуется браться за неофициальную частную подработку. Исключение составляют те случаи, когда вам сделали предоплату в полном размере. В конце дня может ускориться темп работы у ремонтников, строителей и коммунальщиков. Офисные служащие могут преуспеть в работе над отчетной документацией.

Лев

Львам в первой половине дня лучше воздержаться от участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций. Некоторые дела могут пойти не по плану. Многосторонние переговоры о партнерском сотрудничестве пойдут без особых проблем во второй половине дня. Также это хорошее врем для любых контактов и поездок.

Дева

Девам в первой половине дня может потребоваться что-то переделывать в своей работе. Обратите особое внимание на качество выполняемой работы – нарушения технологической дисциплины могут негативно повлиять на общий результат. В конце дня вы сможете наверстать упущенное и справиться с плановыми заданиями. Также это хорошее время для покупок.

Весы

Весам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от рекламных мероприятий и не начинать изучение новых разделов учебного материала при учебе. Участие в публичных мероприятиях в это время может негативно отразиться на вашей репутации. Вторая половина дня благоприятствует творческим инициативам. Бизнесмены могут решиться дать старт проекту, который давно подготавливали.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется заниматься оформлением документов на получение банковской ссуды, ипотечного кредита. В это время вы не застрахованы от финансовых убытков. Вторая половина дня благоприятствует работе фрилансеров. Также можно заниматься оформлением положенных вам по закону льготных выплат, субсидий, компенсаций.

Стрелец

Деловая встреча, запланированная Стрельцами на первую половину дня, может неожиданно сорваться по независящим от вас причинам. Поэтому рекомендуется все важные деловые контакты планировать на вторую половину дня или на вечер – в это время у вас все пойдет так, как вы планируете. Может ускориться товарно-денежный оборот в торговле.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег. Критикой вы не улучшите работу в трудовом коллективе и лишь упустите время для конструктивной работы. Вторая половина дня пройдет более продуктивно. Вы сможете увеличить производительность труда за счет повышения уровня профессионального мастерства.

Водолей

Водолеям не рекомендуется в первой половине дня предпринимать важных инициатив. Это особенно относится к новым делам и творческой деятельности. Вторая половина дня благоприятствует учебе и деловым поездкам. Вы сможете укрепить свою деловую репутацию. Успешно пойдет работа на вахте и во время служебных командировок.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня не рекомендуется браться за выполнение частных заказов. Также может пойти с осложнениями работа на стройке. Вторая половина дня благоприятствует решению финансовых вопросов. Можно урегулировать дела, связанные с финансовыми обязательствами. Используйте свободные финансовые ресурсы для погашения кредитов и оплаты счетов за коммунальные услуги.