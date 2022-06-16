Глоба рассказал о самом везучем знаке зодиака

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал об одном знаке зодиака, для которого во второй половине июня откроется широкий коридор возможностей.

По словам специалиста, ситуация сложится максимально благоприятно для людей, рожденных под знаком Близнецы. Их ожидает период «фантастического везения». Глоба считает, что Близнецам стоит приготовиться к существенным переменам во всех сферах жизни. В частности, есть возможность в лучшую сторону изменить личную жизнь. К примеру, одинокие люди, родившиеся в конце мая – начале июня, смогут встретить свою судьбу, при этом люди с семьей улучшат отношения в паре – любовь заиграет новыми красками.

Астролог полагает, что Близнецам будет везти и с деньгами. Они могут получить премию, прибавку к зарплате, либо их могут повысить в должности. Деловые контракты и сделки в этот период будут удачными – различные договоры смело можно подписывать.

В конце месяца Глоба рекомендует Близнецам отправиться на отдых. Это поможет накопить силы и восстановить энергетический баланс.