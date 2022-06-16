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Глоба рассказал о самом везучем знаке зодиака

16 июня 2022ГороскопыМир24

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал об одном знаке зодиака, для которого во второй половине июня откроется широкий коридор возможностей.

Глоба рассказал о самом везучем знаке зодиака
Фото: s30007289357.mirtesen.ru

По словам специалиста, ситуация сложится максимально благоприятно для людей, рожденных под знаком Близнецы. Их ожидает период «фантастического везения». Глоба считает, что Близнецам стоит приготовиться к существенным переменам во всех сферах жизни. В частности, есть возможность в лучшую сторону изменить личную жизнь. К примеру, одинокие люди, родившиеся в конце мая – начале июня, смогут встретить свою судьбу, при этом люди с семьей улучшат отношения в паре – любовь заиграет новыми красками.

Астролог полагает, что Близнецам будет везти и с деньгами. Они могут получить премию, прибавку к зарплате, либо их могут повысить в должности. Деловые контракты и сделки в этот период будут удачными – различные договоры смело можно подписывать.

В конце месяца Глоба рекомендует Близнецам отправиться на отдых. Это поможет накопить силы и восстановить энергетический баланс.

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