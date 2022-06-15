Хаос и разрушение: нумеролог предупредила о влиянии даты 16.06.2022

Зеркальная дата 16.06.2022 является периодом разрушения, хаоса и смерти, но при желании деструктивную энергию этого числа можно трансформировать в позитив.

Об этом сообщила нумеролог и мастер таро Таша Ункель.

По словам собеседницы, 16 июня нужно стараться не вгонять себя в негатив и не направлять свою энергию в разрушительные потоки:

— Только от самого человека зависит, будет этот день для него хорошим или плохим. Ведь число 16 — это переходящее, гибкое и трансформационное число, даже несмотря на деструктивный импульс и хаос, которые исходят от него. Если заняться каким-нибудь созидательным трудом, это позволит уменьшить негативное влияние зеркальной даты.

Число 6, которое присутствует в двузначной дате, придает еще и ответственности. То есть это период, когда на человека взваливаются проблемы, которые он должен решить самостоятельно. В то же время двойные шестерки раскрывают и любовную линию, дополнила таролог:

— Если вы будете посылать в мир больше тепла, добра и любви, тогда действия, связанные с этими положительными чувствами, позволят избежать отрицательных настроев как для вас, так и для окружающих.

При сложении цифр 16 и 06 получается 13. Эта цифра является знаком смерти. Но бояться этого не стоит, так как речь идет не всегда о физическом уходе:

— Смерть — это рождение чего-то нового. То есть могут отмирать какие-то старые и неактуальные принципы, могут исчезать обиды между родными. Правда, в этот период не редки и реальные смерти, поскольку идет период расплаты.

Сочетание чертовой дюжины с цифрами, из которых состоит год 2022, несколько смягчает удар тяжелой зеркальной даты, подчеркнула Ункель.

— Достаточно сложить 13 и 2022 следующим образом 13+2+0+2+2. Получаем цифру 19, несущую позитив.

Именно 19 позволяет распутать какие-то сложные жизненные ситуации, дарит надежду на положительный и удачный исход в любом вопросе.

Таким образом, от даты 16.06.2022 можно ожидать как хороших эмоций, так и разрушительных.

Собеседница не рекомендует в этот день ссориться, потому что любое распространение негатива будет усиливаться в связи с особенностью этой даты. Посвятить данный период лучше заботе о своем здоровье, прощению старых обид и творческой деятельности.