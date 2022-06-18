Красивые жесты любви — романтический гороскоп на 20-26 июня

Комфортная неделя, проходящая под сильным влиянием Меркурия и Венеры, позволит многим из нас решиться на важные действия в личной жизни.

Уже в понедельник, 20 июня, Меркурий образует секстиль к Юпитеру, и этот день может принести важную новость или долгожданный разговор с тем, кто вам дорог и приятен.

День летнего солнцестояния, 21 июня, ознаменуется вхождением Солнца в знак Рака и трином Венеры к Плутону. Удачно сложатся новые знакомства, а проблемные отношения могут получить второй шанс на восстановление.

В четверг, 23 июня, Венера переходит в знак Близнецов и очень многие проблемы можно будет решить разговором. Удачно подобранный тон беседы позволит разобраться в том, что беспокоит вас или вашего партнера по отношениям. Если вы задумываетесь над тем, чтоб порадовать свою вторую половинку романтическим сюрпризом, красиво признаться в любви или завладеть чьим-то вниманием с помощью флирта — приурочьте все эти планы к пятнице и субботе. Луна в знаке Тельца будет покровительствовать любым формам проявления красивых жестов в любви. И не забудьте о материальных знаках внимания — роскошный ужин или букет цветов окажутся как нельзя кстати.

В воскресенье, 26 июня, уточняется секстиль Меркурия к Хирону. Необычные новости и предчувствия могут немного скорректировать ваши личные планы, либо добавят отношениям определенности. Если вы в ссоре с кем-то, самое время именно сейчас попросить прощения.

Овен

На этой неделе влюбленные Овны максимально активны в интервале с вечера вторника по утро четверга. Им стоит помнить, что их несомненные успехи порой сопровождаются перегибами в поведении. Им важно вовремя контролировать себя, чтобы их темпераментные импульсы и излишние вольности не вели к ссорам.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам придется немного подкорректировать свою манеру общения или имидж. Насколько тонко они прочувствовали изменившиеся требования момента и насколько гибко сумели подстроиться под них во имя продолжения романа, станет ясно в интервале с вечера четверга по утро субботы.

Близнецы

На этой неделе благоприятные перемены в личной жизни Близнецам несет уик-энд. Именно в конце недели у них появятся новые шансы, и они начнут смотреть в свое любовное будущее, а не в прошлое. У них расширится выбор или станет очевиднее их природная привлекательность. Счастливый день — воскресенье.

Рак

На этой неделе стремление завоевать и удержать возле себя любимого человека начнет спорить у Раков с голосом их собственного «Я». Очень многие Раки в этой непростой ситуации не будут искать легких путей и отважатся на новое смелое самопозиционирование, даже осознавая риск обострения отношений.

Лев

На этой неделе для влюбленных Львов начинают удачнее складываться внешние обстоятельства — но параллельно вступает в силу процесс, который мешает им этим пользоваться. Важно, чтобы «линия кризиса» не прошла через отношения — например, в виде внезапной духовной несовместимости с любимым человеком.

Дева

Обстоятельства этой недели вынудят Дев что-то изменить в своей личной жизни. Случайные связи и легкомысленные романтические увлечения могут остаться в прошлом. В стабильных союзах начнется другой этап, заставляющий влюбленных мыслить рациональнее — например, считаться с планами и обязательствами.

Весы

Эта неделя принесет Весам освобождение от случайных любовных зависимостей, поможет вернуться к проверенному сценарию и стандартным ценностям, что хорошо отразится на их отношениях и стабилизирует их. Но некоторые Весы могут думать иначе — например, что их лишили свободы выбора - и начнут бунтовать.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы становятся идеалистами и романтиками, но их идеал специфичен и редко находит отражение в окружающей их действительности. Из-за этого некоторые Скорпионы могут надеть маску циников, усиленно демонстрируя легкомысленный взгляд на противоположный пол и на идею отношений.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам станет проще поддерживать легкий флирт. Они особенно удачливы на этом поприще с вечера вторника по вечер среды и в воскресенье. Но в их общении с любимым человеком может появиться сложное и глубокое «второе измерение», если они настроены на серьезные близкие отношения.

Козерог

На этой неделе отношения Козерогов с близким человеком становятся все более напряженными и поляризованными. Опасность может представить своя или чужая гордыня, эгоизм, вспыльчивость, обидчивость. Если копятся взаимные претензии, в выходные стоит обсудить детали ситуации, чтобы предотвратить ссору.

Водолей

Водолеям стоит ожидать новых подвижек и приятных шансов в делах сердечных ближе к выходным. При этом наверняка появятся досадные детали, осложняющие ситуацию извне. Судьбоносное свидание, ответственный разговор, совместную поездку или другое значимое мероприятие лучше запланировать на воскресенье.

Рыбы

В начале недели влюбленные Рыбы чувствительны и мечтательны, но этот настрой быстро сменится более энергичным и предприимчивым. У многих Рыб появится мощный стимул искать любовь или развивать отношения. В выходные им стоит учитывать вероятность недопонимания в общении из-за собственных иллюзий.