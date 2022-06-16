Проверяем новости на фейки — финансовый гороскоп на 17 июня

Сегодня стоит фильтровать всю поступающую информацию.

Овен

У Овнов сегодня дела будут складываться с переменным успехом. В первой половине дня не лучшее время для принятия финансовых решений. Есть риск понести убытки. Вторая половина дня благоприятствует информационному обмену, поездкам, встречам, заключению предварительных посреднических договоренностей. Успешно идут дела у консультантов, торговцев и водителей транспорта.

Телец

В начале дня Тельцам не рекомендуется проявлять инициативу в работе и вносить предложения по усовершенствованию работы перед начальством. В этом случае вас могут обвинить в выходе за пределы своей компетенции и самоуправстве. Вторая половина дня может пройти вполне успешно для любых видов деятельности. Прилагая практические усилия, вы тем самым сумеете выполнить запланированную работу.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам ставить перед собой масштабные задачи и смелее приступать к их практической реализации. Активизируются контакты с дальними партнерами, в том числе и иностранцами. Во второй половине дня возможны хорошие новости издалека. Успешно пойдет проведение рекламных мероприятий. Ваша квалификация может повыситься.

Рак

У Раков неблагоприятный день для планирования, научных и маркетинговых исследований. Работа в составе группы способна лишь внести хаос в вашу работу. Гораздо успешнее пойдет индивидуальный труд в условиях некоторой изоляции от посторонних влияний. Особенно это касается удаленной работы на фрилансе и выполнения частных заказов в виде дополнительной подработки.

Лев

Львам в этот день удастся сократить объем работы при сохранении результата и оплаты, не прикладывая к этому особых усилий. Это может быть связано с тем, что отпадет надобность в тех или иных работах. Также вы можете начать применять более совершенные в техническом плане инструменты, и ваша производительность труда повысится.

Дева

У Дев сегодня не лучшее время для служебных командировок и профессионального обучения. Сдавать экзамены и зачеты будет нелегко, поскольку вы можете забыть правильный ответ в самый ответственный момент. Переаттестацию лучше отложить на другой день, если это возможно. Вторая половина дня может пройти удачно для руководящих работников.

Весы

Профессиональная репутация Весов в этот день может заметно укрепиться благодаря тому, что удастся продемонстрировать на публике глубину своих профессиональных познаний. Хорошо принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Не торопитесь обменивать валюту. В целом любые виды финансовых спекуляций могут привести вас к убыткам — будьте осмотрительнее со своими инвестициями.

Скорпион

Успехи или неудачи этого дня для Скорпионов во многом могут зависеть от того, как складываются отношения с деловыми партнерами. Это особенно относится к строительному, семейному бизнесу. Воздержитесь от переговоров и проверяйте исполнение договорных обязательств. Не лучшее время для подписания договора на аренду помещения.

Стрелец

В первой половине дня у Стрельцов могут возникать трения в отношениях с коллегами в трудовом коллективе. Воздержитесь от начала важных дел в это время. Вторая половина дня предполагает успешное развитие делового партнерства. Успешно проходят деловые встречи и поездки. Может повыситься ваша популярность у клиентов при выполнении индивидуальных заказов.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня может ухудшиться финансовое положение. Нежелательно вкладывать деньги в спекулятивные проекты. Вторая половина дня напротив, позволит вам успешно выполнить плановые задания и повысить уровень доходов. Отношения с коллегами складываются конструктивно. Также у вас в распоряжении может оказаться эффективная техника.

Водолей

Водолеям в этот день очень важно правильно распорядиться своими инициативами. Прежде всего, следует помнить, что в первой половине дня могут сложиться неблагоприятные условия для деловой активности. А вторая половина дня, напротив, благоприятствует вашей активности в творческих вопросах. Некоторый риск для предпринимателей может оказаться вполне оправданным.

Рыбы

У Рыб в этот день могут возникнуть запутанные ситуации при попытке назначить деловую встречу. Возможно, вам не удастся найти время для встречи, которое устроило бы все стороны. Будьте осмотрительнее при анализе поступающей информации — не следует всему доверять. Вторая половина дня благоприятствует работе по подготовке отчетов и по благоустройству условий труда на рабочем месте.