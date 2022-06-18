И любовь, и деньги – гороскоп на 20-26 июня

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

20 июня секстиль Меркурий-Юпитер. Этот аспект способствует усилению интеллектуальной активности, дает тягу к знаниям и расширению кругозора. Активизируются деловые и социальные контакты. Люди, чьи гороскопы этот аспект затрагивает, могут проявить большую активность в поездках, в общении и знакомствах с новыми людьми. Может ускориться торгово-закупочная и транспортная составляющая бизнеса. Прекрасное время для путешествий и учебы. Особенно хорошо под влиянием этого аспекта заниматься изучением иностранного языка.

21 июня трин Венера-Плутон. Этот аспект способен придавать мощную энергетику в любовных и сексуальных отношениях. Усиливается интенсивность интимной жизни у тех партнеров, которых данный аспект затрагивает. В общем виде это аспект страсти, которая, однако, не выходит за социально приемлемые рамки поведения. Другое проявление этого аспекта может быть связано с финансовой удачей и получением крупных сумм денег. В большей степени этот аспект может проявиться в финансовых инвестициях и в банковском бизнесе. На этом аспекте деньги могут делать еще большие деньги. Возможен приток новых финансов.

Овен

Овнам рекомендуется запланировать на эту неделю те дела, которые требуют от вас определенной инициативы, смелости и готовности брать ответственность на себя. Поэтому, главное пожелание на эту неделю – действуйте как можно активнее, реализуйте на практике свои намерения и тогда у вас все получится. Это удачное время для дружеских встреч, увеселительных поездок, новых знакомств. Вы будете в состоянии добиться почти всего того, что хотелось получить и о чем мечталось. Для этого вы должны, не сбавляя оборотов, двигаться к поставленной цели, последовательно и методично, шаг за шагом. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам в карьере и во всем том, что вы сами считаете для себя в первом приоритете. Будьте готовы к тому, что вас будут чаще замечать окружающие, и в какой-то степени вы можете стать знаменитыми. Во всяком случае, ваши слова и поступки будут на виду, их будут обсуждать, и о вас будут говорить. Особенность текущей недели в том, что вы можете выступать в качестве инициатора любого начинания, будучи уверенными в том, что ваши усилия будут поддержаны окружающими. Ваша сила сейчас – в умении убеждать людей и вести их за собой.

Телец

Тельцы на этой неделе могут получить поддержку со стороны влиятельного покровителя. Многие вопросы, в которых вы лично заинтересованы, будут намного успешнее решаться методами неофициальных встреч. Это особенно относится к темам, связанным с карьерой и финансами. Также звезды советуют вам сосредоточиться на изучении психологической литературы. Сейчас вы смогли бы лучше понять скрытые мотивы в поведении других людей, и это позволило бы вам действовать более результативно. У вас имеется реальная возможность кардинально улучшить представление о вас людей, которые вас знают. Ваша репутация, ваш авторитет может укрепиться. Это прекрасное время для личностного развития и учебы. Возможно, вам удастся проявить свои познания. Это хорошее время для выработки морально-нравственных установок на примере поведения какого-то другого человека, с которого хотелось бы брать пример. Особенно это актуально для представителей юного возраста. В поле вашего зрения может появиться мудрый и авторитетный человек, который сможет стать вам примером и Учителем. В это время может усилиться ваша потребность побыть в одиночестве, в уединении, сосредоточившись на каком-то своем деле, которое имеет для вас большое значение.

Близнецы

Близнецам на этой неделе могут открыться новые перспективные направления. Старайтесь не зацикливаться на прошлом, думайте о будущем. У вас может проявиться дар предвидения, когда вы сможете упреждать события, заранее чувствуя их наступление. Прислушивайтесь к своей интуиции – это поможет вам не совершать ошибок и обходить опасности, подобно тому, как дикий зверь в природе обходит расставленные против него капканы. Многие почувствуют усиление сексуальности. Причем это состояние нельзя назвать физиологической потребностью, поскольку вы будете проявлять готовность к близким и одухотворенным отношениям, способность глубоко психологически чувствовать партнера и растворяться в нем. Те, кто занимается восточными практиками, могут получить максимальный эффект в тантрическом сексе. В любом случае физическая близость с партнером усиливается наличием психологической близости, готовностью сонастраиваться с близким человеком. Также это благоприятное время для любителей острых впечатлений, активных видов деятельности. Возрастает позитивная роль дружеских отношений. Вы сможете обсудить с друзьями любой сложный вопрос и найти оптимальное решение.

Рак

Ракам на этой неделе звезды советуют более смело и настойчиво отстаивать свои интересы и добиваться поставленных целей. Сейчас вы сможете продавить нужные вам решения, открыто заявляя свою принципиальную позицию. Это тот редкий период времени, когда звезды помогают с минимальными усилиями получить максимальный результат. Это особенно важно для тех, кто ведет борьбу за карьерный рост или стремится упрочить свой социальный статус. Неделя складывается исключительно благоприятно для супружеских отношений. В это время ваши отношения в браке могут строиться на чувстве любви и взаимопонимания. Хорошо вместе с партнером проводить все свободное время, ходить в гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы. Это удачное время для завязывания новых знакомств, предполагающих их переход в личное или деловое партнерство. Вы сможете легко договориться с любым человеком по интересующим вас вопросам. Именно в такие периоды мужчины и женщины принимают столь важные для себя решения о вступлении в брак, разводе, смене места жительства и места работы. Старайтесь просчитывать последствия от своих действий, поскольку они сейчас могут иметь судьбоносное значение.

Лев

У Львов на этой неделе могут происходить события, связанные с исполнением заветных желаний и иными приятными неожиданностями. Однако неожиданные моменты в партнерстве чаще всего могут оказаться для вас приятными сюрпризами. Например, служба доставки внезапно принесет вам букет цветов или партнер купит туристическую путевку на двоих, о которой вы мечтали. Все это «любви прекрасные мгновенья», которые иногда украшают нашу жизнь. Всю эту неделю у вас может активизироваться общение в интернете. Вы можете много времени расходовать на участие в дискуссиях на форумах или в группах, сообществах в социальных сетях. Так вы сможете расширить круг дружеского общения. Также эта неделя складывается благоприятно для карьерного продвижения. За какое бы дело вы не взялись, все будет получаться с легкостью. Впрочем, и с домашними делами у вас тоже все пойдет как по маслу. Потребность в наведении порядка может увлечь вас и привести к генеральной уборке, глобальной перестановке мебели. Параллельно с этим рекомендуется активнее заниматься своим здоровьем, возведя своеобразный культ тела. Посещение бани, фитнеса, тренажерных залов вместе с процедурами по закаливанию и диетой – все это будет мобилизовать вас, придавая сил.

Дева

Девам на этой неделе может потребоваться внести коррективы в свое поведение с тем, чтобы сделать свою деятельность более эффективной. Возможно, у вас дома или на работе накопится гора дел, которую надо как-то разгребать. Но монотонная рутинная работа по наведению порядка в делах вас вряд ли привлечет. В идеале вам сейчас удобнее работать рывками под хорошее настроение, когда бы вы смогли в несколько энергичных заходов решить все вопросы, а все остальное время сосредоточенно настраиваться и отдыхать. Несмотря на кажущуюся невозможность такого спринтерского стиля работы, вы, тем не менее, можете в отдельные моменты проявлять невероятную эффективность и работоспособность. Если у вас уже имеются романтические отношения, то сейчас они могут достигнуть расцвета. Ваш любимый человек может казаться вам идеалом красоты, ума, манер, и всего, что только можно подвести под эту категорию. Эффект «розовых очков», впрочем, может оказаться недалек от истины. Также это прекрасное время для индивидуального творчества, реализации своих талантов в искусстве. Например, вы можете неожиданно для себя почувствовать непреодолимую тягу к живописи или рукоделию.

Весы

У Весов прекрасное время для выстраивания партнерских отношений и решительных положительных перемен в партнерстве. Те из вас, кто в течение длительного времени находится в романтических отношениях, смогут дождаться столь решительных действий партнера. К этому вашу пару могут подтолкнуть некие необычные и нестандартные обстоятельства. В супружеских отношениях вы можете спокойно расслабиться и отдыхать, потому что всё, что требуется, за себя и за вас сделает партнер. В эти дни со стороны партнера может быть проявлена невероятная энергичность и инициативность. Звезды советуют вам с партнером чаще выходить «в свет», посещать торжественные и праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи, концерты. Также это прекрасное время для путешествий вдвоем. Также на этой неделе вы будете иметь возможность методично и последовательно реализовывать свои намерения. Что бы вы ни делали и в чем бы ни проявляли инициативу, вам везде будет сопутствовать удача и поддержка со стороны окружающих людей. Делая что-то для своей семьи, проявляя заботу о близких вам людях, вы получите взамен намного больше положительных эмоций и будете вполне удовлетворены существующим положением. В первой половине недели к вам в дом могут прийти гости, и вы хорошо проведете с ними время.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут быть способны проявить себя тонкими психологами и будут очень приятными в общении людьми. Вы сможете легко настроиться на психологическое состояние собеседников, сказать ему именно те слова поддержки и понимания, которых они так ждут от вас. Эта неделя поможет вам открыть сердца окружающих людей и настроить их предельно доброжелательно к вам. Прекрасное время для лечебно-профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья. Ваш организм сейчас находится на энергетическом подъеме и у него будет достаточно сил, чтобы справиться с недугом. Также это удачное время для избавления от вредных привычек, особенно от курения и пристрастия к алкогольным напиткам. Переход на принципы здорового образа жизни сейчас может быть успешно применен в реальной практике. Можно посидеть на оздоровительной диете и начинать цикл физических упражнений. Это удачное время для выстраивания отношений с партнером в браке. Все спорные вопросы мягко и ненавязчиво отойдут в прошлое, утратят свою актуальность. А на первый план выйдет то главное, что связывает вас с партнером: чувство любви, заботы и внимательности друг к другу.

Стрелец

У Стрельцов неделя складывается благоприятно для личной жизни и деловой активности. Любовь и творчество – это то, что может радовать вас на этих днях. Вы можете почувствовать в себе потребность сделать что-то практически полезное для своего любимого человека. У одиноких Стрельцов прекрасное время для новых романтических знакомств, которые могут стремительно перерасти в серьезную партнерскую связь с перспективой брака. Сейчас вы готовы на смелые поступки ради отстаивания своих чувств. Не исключена помолвка, первое знакомство любимого человека с родственниками, родителями. Успешно могут решаться практические вопросы. Перед вами могут открыться новые перспективы, однако чтобы увидеть их, нужно что-то делать самостоятельно, не ожидая, что к вам придут, позовут, предложат. Вы сможете купить те вещи, о которых давно мечтали. Для этого у вас будет достаточно денег. Удача в финансах и в материальных вопросах также весьма характерна для этих дней. Также это прекрасное время для увлечений любимым делом, творчества, хобби. Успешно проходят спортивные тренировки и соревнования, вы можете занять призовые места, участвуя в конкурсах, кастингах.

Козерог

Козероги на этой неделе могут полностью сосредоточиться на семейных делах. Отношения с родителями, близкими родственниками складываются теплые и конструктивные. Все члены семьи могут проявлять готовность энергичными совместными усилиями решать практические вопросы. Например, можно запланировать на эту неделю небольшой ремонт в одной из комнат квартиры. Или выехать на садово-огородный участок и поработать на благоустройстве земли. Также вы можете почувствовать тягу к творческой самореализации. Если вы хоть немного имеете отношение к искусствам, то на этой неделе эти ваши творческие способности так или иначе могут проявиться. Особенно успешно пойдет участие в творческих конкурсах, предполагающих публичные выступления со сцены – здесь у вас имеются неплохие шансы занять призовые места. Хорошее время для романтических отношений. Можно посещать увеселительные мероприятия, концерты, театрализованные представления. Возможны финансовые поступления, благодаря которым вы сможете приобрести бытовую технику для дома. На начало недели можно запланировать покупку домашнего животного - котенка или щенка. Такая покупка обязательно порадует членов вашей семьи и особенно детей.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут с готовностью идти на контакты и проявят себя неординарными поступками. Вас может интересовать все новое, необычное, с чем раньше не приходилось сталкиваться. Активизируются контакты с друзьями, знакомыми и всеми теми, кто входит в круг вашего общения. Наиболее плодотворно пройдет это время для творческих Водолеев, которые стремятся реализовать себя в каком-нибудь искусстве, хобби и любом ином увлечении. Кроме того, вы сможете добиться взаимности в романтических отношениях, поскольку проявите фантазию. Оптимистический настрой поможет вам добиться желаемого результата в любом деле. Другим позитивным направлением может стать благоустройство жилья и забота о близких людях в своей семье. Можно обсуждать вопросы о наследстве с представителями старшего поколения в семье. Другим позитивным направлением деятельности на этой неделе может стать изучение духовных практик и разного рода таинственных мистических вещей. Вас будет необычайно притягивать все тайное и загадочное. Хорошо находиться в тишине и уединении, вдали от шума и суеты повседневности. Также вы можете прекрасно себя ощущать в контакте с природой, на рыбалке или при сборе ягод.

Рыбы

Рыбы на этой неделе будут мотивированы на благоустройство семейной жизни и проявят свои лучшие деловые качества в этом. Это прекрасное время для решения материальных и финансовых вопросов, повышения уровня профессионального мастерства. Для тех, кто имеет много свободного времени, имеет смысл поискать дополнительную подработку на дому. Улучшение вашего финансового состояния положительно отразится на отношениях в семье и с близкими родственниками. Можно начинать делать ремонт в квартире или строить домик на садово-огородном участке совместными усилиями с членами семьи. Любые подобные работы будут проходить дружно и быстро. Тем, кто давно подыскивает участок земли для покупки, может улыбнуться удача и удастся найти именно то, что соответствует вашим запросам. Также могут активизироваться контакты с друзьями и знакомыми. Вас могут пригласить принять участие в дружеской вечеринке с пикником и выездом на природу. И вы сможете на этой неделе не только продуктивно поработать, но и полноценно отдохнуть. Хорошее время для составления планов на будущее.