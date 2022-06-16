Грызем гранит науки — гороскоп на 17 июня

18 лунные сутки. Благодаря взаимодействию Луны, Меркурия и Юпитера день начнется с добрых вестей и толковых идей.

Он хорош для общения, обучения, программирования, работы с документами и текстами, развития дружеских связей дома и за рубежом, совещаний, командировок, опросов, для решения теоретических, логистических и инженерно-технических задач. Можно сделать шаг в будущее: пополнить знания, расширить привычную повестку дня или список участников проекта. Сюрпризы часто связаны с материальной стороной дел, например, платежами. Возможны неожиданные покупки средств связи, электроники и программного обеспечения.

Овен

Овнам стоит начать этот день с проверки своей почты: вероятны новые важные сообщения, имеющие значение для будущего. Первую половину суток желательно посвятить изучению новостей, включая мировые и финансовые, а также поддержке дружеских и деловых контактов у себя дома и за рубежом, согласованию планов, маршрутов или программ обучения. Чем больше свежей информации, тем шире поле для маневра.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поставить на первое место карьеру, профессию, свои обязательства перед друзьями или сообществом. Если не расставить с самого начала приоритеты, в течение дня ждут нервирующие сюрпризы, возможен тот или иной дискомфорт. Уточнить программу работ поможет изучение утренних новостей. Возможно, день начнется с выпуска новой инструкции, приказа или звонка от начальства.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что это отличный день для учебы, пополнения и передачи знаний. Особый интерес могут представить мировые новости или вести издалека. Звезды советуют не ограничиваться собственным (пусть и правильным) мнением. Полезно изучать профессиональные источники в смежных со своей областях знаний, а также популярные паблики, альтернативные позиции, результаты широких опросов.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть в курсе новостей и следить за ними уже с утра. Такая бдительность поможет им вовремя получать предупреждающие и уточняющие сигналы, а также при необходимости кооперироваться с другими людьми для совместной нейтрализации проблем. Первая половина этого дня — наилучшее время для совещаний, налаживания связей, профилактической проверки систем контроля и навигации.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам ориентироваться на мнение друзей, коллег или своей давней аудитории, а также на новости из проверенных источников, включая удаленные. Это не всегда будет избавлять их от сюрпризов, но поможет им заранее исключить сомнительные домыслы, застилающие горизонт их будущего туманом ложных надежд. Хорошо проводить совещания, уточнять программы путешествий и учебных занятий.

Дева

Сегодня на повестке дня у Дев повседневные дела, требующие контроля, верности старому плану и целенаправленного общения с людьми. Несмотря на отдельные отклонения от программы - скорее всего, неожиданные и приятные — в целом придется ее придерживаться. Для многих Дев этот день начнется с совещания, формулировки приказов, изучения отчетов или инструкций, работы со служебной или иной документацией.

Весы

Сегодня Весы не останутся без новостей — в том числе, если ждут их издалека. Не исключено, что с них и начнется день. Возможны известия от уехавших детей, от зарубежных партнеров и коллег, вести из различных сообществ, учреждений или инстанций. Это удачное время для уточнения маршрута поездки, для совещаний и учебных занятий. В течение дня возможен любовный, творческий или финансовый сюрприз.

Скорпион

Сегодня на первом плане у многих Скорпионов может оказаться их дом или офис, особенно виртуальный. Возможен интерес к бытовой технике, домашней и авто-электронике, аппаратному и программному оснащению компьютера — особенно если есть бизнес по оказанию услуг, и он ведется удаленно из дома. В текущих делах пригодятся программы контроля, системы информационной защиты или своевременного оповещения.

Стрелец

День погружает Стрельцов в компьютерный виртуальный мир, в поток новостей или информационно насыщенную среду. Многим Стрельцам нужна постоянная обратная связь. Не стоит пропускать подходящий момент для расширения круга контактов и дополнений к стандартной повестке дня. Важное достоинство этих суток — возможность пролить свет на фундаментальный туманный вопрос, избавиться от сомнений или иллюзий.

Козерог

Сегодня Козерогам могут пригодиться познания в компьютерных технологиях и финансовой сфере, а также программы, позволяющие вести повседневные дела и оптимизировать рутинные процессы. Козерогам, не обладающим компетенциями такого рода, пригодятся помощники или сервисы. День может принести новости, связанные с материальными делами, а также подарить неожиданные, но приятные и полезные приобретения.

Водолей

Сегодня на первом плане у Водолеев либо собственные насущные нужды, либо личные планы и принципы. Это день добрых вестей. Он хорош для общения и интеллектуальной работы, а также для решения различных технических задач. Ожидаются успехи в области науки, преподавания и программирования, удачи в командировках. Сюрпризы и недоразумения вероятнее в быту, любви, в эстетической или финансовой сфере.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поставить на первое место не собственное, а коллективное мнение и оперировать не своими догадками, а очевидными фактами. Это поможет им не попадать в сомнительное положение, если они чего-то не знают, и заполнять пробелы в своем образовании, если в какой-то области оно оставляет желать лучшего. В этот день нежелательны покупки, новые сделки и романтические свидания.