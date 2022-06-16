Не время для нового романа — любовный гороскоп на 17 июня

В этот день не стоит начинать историю любви — это может плохо закончиться.

Овен

Сегодня Овны предпочитают встроить дела сердечные в свой общий деловой ритм и надеются, что личная жизнь не будет выбиваться из их обширной программы действий. Но не исключено, что им все же придется столкнуться с тем или иным любовным сюрпризом, который отчасти нарушит ровное течение событий.

Телец

Этот день способен добавить влюбленным Тельцам нервозности. Романтический настрой многих Тельцов столкнется со знакомым препятствием — например, с нехваткой свободного времени на личную жизнь. Не исключено, что на сегодня им придется сделать выбор между любимым человеком и друзьями (карьерой).

Близнецы

Сегодня Близнецы хотели бы полностью контролировать ход своего романа, но это не всегда возможно: дела сердечные порой будут выпадать из общей стройной картины. Этот день внезапно напомнит им о волнующем прошлом романе или о роковом моменте их нынешней любовной ситуации, над которым они не властны.

Рак

Сегодня влюбленных Раков может подвести чрезмерное доверие к популярным теориям отношений или советам друзей в этой сфере. Будучи чувствительными к чужому мнению, они могут опираться в любви не на собственное чутье, а на внешние ориентиры, которые им не всегда подходят. В итоге возможен сюрприз.

Лев

Львам звезды напоминают, что любовь полна неожиданностей и не всегда возможно составить в отношении нее точный план. Не стоит удивляться, если, несмотря на ваш опыт, искусный расчет и тщательное согласование действий, любимый человек преподнесет вам очередной сюрприз (скорее всего, приятный).

Дева

В этот день романтические сюрпризы отвлекают Дев от повседневной рутины, но они, по большей части, не против такого отступления от правил — особенно если любимый человек в данный момент находится далеко и связь с ним приходится поддерживать только дистанционно. Плановое свидание может сорваться.

Весы

Сегодня Весы могут пережить в личной жизни минуту колебаний или когнитивный диссонанс. С одной стороны, день предлагает им следовать в отношениях предсказуемому сценарию, с другой — побуждает его нарушить, например, спутав любовь и дружбу. Им важно «договориться на берегу» и с собой, и с партнером.

Скорпион

Сегодня любовная романтика служит Скорпионам отвлечением от домашней или рабочей рутины. Многие Скорпионы не смогут уделить партнеру столько времени, сколько ему или ей хочется, из-за чего возможны мелкие обиды или неожиданные сбои в планах. Не лучший момент для первого свидания или для сближения.

Стрелец

Сегодня к темпераменту Стрельцов добавляются дружелюбие и общительность, что дополнительно повышает их шансы в любовных делах. Они смогут покорять объект симпатий не только своей энергией, предприимчивостью и лидерскими качествами, но и контактностью, эрудицией, интеллектом или широтой взглядов.

Козерог

Сегодня романтическая часть жизни составляет для Козерогов приятный контраст с потоком рутинных дел. Возможно, они не смогут уделить любимому человеку достаточно времени, но постараются найти оригинальный способ связаться или встретиться с ним. Их может ждать хорошая весть или необычный подарок.

Водолей

Сегодня Водолеи покоряют своих любимых общительностью, интеллектом и умением ловко решать нетривиальные задачи. Однако они могут быть не столь сильны в других сферах — например, в сфере хороших манер. Они склонны дарить чересчур оригинальные подарки или демонстрировать экзотические привычки в быту.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб не слишком балуют внешние обстоятельства. То или иное стечение событий не позволит им организовать романтическое свидание так, как им хочется. Возможны разочарования при знакомствах. Звезды советуют вплоть до ночи придерживаться нейтрального тона общения с новым партнером.