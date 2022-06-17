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Пять знаков зодиака, которые видят других людей насквозь

17 июня 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи считают, что каждый представитель зодиакального круга от рождения наделен определенными способностями.

Пять знаков зодиака, которые видят других людей насквозь
Фото: theplaylist.net

Таролог и психолог Галина Янко рассказала о пяти знака зодиака, которые являются настоящими людьми-рентгенами, способными видеть окружающих насквозь.

Рыбы

У Рыб идеально развита интуиция. Они способны предсказывать события и сканировать людей. По словам специалиста, с самого рождения представители этого знака зодиака могут узнать о человеке все.

Скорпион

Скорпионы всегда чувствуют ложь. Конечно, они бывают мнительны и чересчур романтичны. Однако в таком состоянии представители этого знака зодиака пребывают недолго и никому все равно не доверяют до конца.

Водолей

Водолеям в жизни помогает стремление ко всему новому, интерес к людям и событиям. По словам психолога, для них изучение людей является хобби. Они большие фанаты в плане того, чтобы узнавать причины поступков окружающих, их настроения и многое другое.

Близнецы

Близнецы отличаются своей эрудицией и общительностью. Родившиеся под этим знаком зодиака без труда могут узнать о человеке все: настроение, различные мелочи и так далее. Однако Близнецы стараются свою особенность скрывать.

Весы

Весы одни из самых эрудированных и разносторонних представителей зодиакального круга. Им легко дается узнать о мотивах, чувствах и ожиданиях окружающих. Несмотря на такую большую власть, они никогда не станут кого-либо высмеивать и предавать, передает FTimes.ru.

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