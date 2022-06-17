Делаем выгодные покупки — финансовый гороскоп на 18 июня

Сегодня стоит вкладываться в себя и в красивые, но недорогие вещи.

Овен

Звезды советуют Овнам уделить больше внимания совершенствованию методов работы и повышению уровня профессионального мастерства. Также, если у вас есть возможность выбора типа работы, то отдавайте предпочтение наиболее выгодной в денежном отношении работе. В этот день вам может повезти в деньгах, и вам могут поступить выгодные заказы.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать свое возросшее обаяние для установления гармоничных деловых отношений с окружающими. Ваши интеллектуальные способности могут находиться на высоком уровне, и вы легко сможете решать тактические вопросы. Вместе с тем это не самое удачное время для планирования. Также может быть осложнена работа в составе группы.

Близнецы

Хороший день у Близнецов, имеющих несколько источников доходов. Если вы работаете по совместительству, то ваш уровень доходов может вырасти. Также это удачное время для оформления всевозможных льгот, компенсаций. Индивидуальный труд пойдет успешнее коллективного труда. Успешно поработают программисты и фрилансеры.

Рак

Ракам рекомендуется активнее включаться в коллективные процессы. Не пропускайте совещания, собрания и иные мероприятия, на которых обсуждаются и принимаются коллегиальные решения. Однако это не лучшее время для профессионального обучения и урегулирования юридических вопросов. Не исключены проверки, ревизии и контрольные закупки представителями фискальных властей.

Лев

У Львов в этот день улучшатся взаимоотношения с начальством. Возможно, вам поручат выполнять задание, которое подчеркнет особый доверительный характер взаимоотношений с начальством. Также вам могут предложить выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений, не давайте и не берите денег взаймы.

Дева

Девам рекомендуется использовать этот день для приобретения знаний, повышения уровня квалификации. Возможно, перед вами будут стоять сложные задачи, которые вы сможете успешно решить благодаря своему профессионализму. Это способствует укреплению вашей деловой репутации. Прекрасное время для служебных командировок и работы вахтовым методом.

Весы

У Весов сегодня улучшится финансовое положение. Если вы занимаете руководящую должность, то вам не составит труда правильно сориентироваться в сложившейся ситуации и принять правильные управленческие решения. Наиболее проблемная тема может касаться взаимоотношений с подчиненными в трудовом коллективе. Старайтесь строже контролировать исполнение своих поручений.

Скорпион

Скорпионам, возможно, удастся не только гармонизировать деловые партнерские отношения, но и добиться их грамотного юридического оформления. Это прекрасный день для подписания договоров о сотрудничестве с теми людьми, с которыми вы раньше взаимодействовали на неформальной основе. Вместе с тем не торопитесь что-либо усовершенствовать, применять новые методы – сейчас не время для новшеств.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется вникать в тонкости и детали своей профессии. Это особенно относится к тем, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием техники и механизмов. Вы сможете быстро выявить и устранить причину дефекта. Преуспевают изобретатели, рационализаторы, инженеры и ученые. Отдавайте предпочтение использованию технических новинок в своей работе.

Козерог

У Козерогов этот день благоприятствует профессиональному обучению, публичной деятельности, рекламным мероприятиям и конкурентным видам деятельности. Желательно, чтобы ваша работа имела отношение к творчеству – в этом случае дела пойдут намного легче и быстрее. Дело в том, что вы сможете хорошо ориентироваться в нестандартных ситуациях Деловые встречи сегодня лучше не планировать.

Водолей

Водолеям звезды советуют активнее сотрудничать с коллегами и подчиненными. Вместе с этими людьми вы сможете справиться с делами гораздо успешнее. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Дизайнеры по интерьеру и риелторы могут получить выгодные заказы. А строители повысят темп работы на объектах.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, будет выгодно вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, выгодно делать оптовые закупки товара. Также это удачное время для поездок, консультаций, обмена мнениями и сотрудничества. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и увеличить число подписчиков и заказчиков.