Не сжигаем мосты — гороскоп на 18 июня

18-19 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и ретроградного Сатурна может напомнить о прошлом и приостановить прогресс в движении к будущему.

Не исключается уныние, разочарование в отдельных друзьях или коллегах, в любви или в части планов. День создает препятствия к свободному выражению романтических и дружеских чувств, вместо гармоничных естественных союзов может провоцировать те или иные мезальянсы. Также он может ограничить выбор и финансовые возможности, принести неприятный сюрприз при покупке. Не лучший момент для инвестиций в будущее, свиданий и развлечений. Желательно сократить программу мероприятий.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не жить одним днем и ориентироваться на будущее, держа в уме свой персональный или коллективный долгосрочный план. Фокус на далекой цели позволит вовремя корректировать свои действия с учетом отдаленной перспективы. Также он поможет экономить личные или коллективные материальные средства и дальновидно распоряжаться ими, даст критерии для оценки тех или иных новинок.

Телец

Сегодня Тельцам стоит заранее учесть рамки и формы, в которых они могут законно и свободно действовать — например, подниматься по карьерной лестнице, демонстрировать чувства или реализовывать оригинальные прихоти. Их желаниям противостоит контроль, долг, лимит средств или времени, тот или иной жесткий стандарт. Не стоит покупать одежду, косметику и украшения, решать правовые и денежные вопросы.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны мыслить оригинально и поддерживать все передовое — но в то же время дисциплинированны и осторожны. В большинстве ситуаций этого дня они предпочтут сознательно держаться в рамках логики, стандартов и правил. Однако в некоторых ситуациях чувство меры и законопослушность могут им изменить — например, когда речь идет о романтических чувствах или об исполнении тайных капризов.

Рак

Сегодня Ракам имеет смысл смириться с временной приостановкой прогресса в своих личных или коллективных делах: бороться с темпами судьбы непродуктивно. Но не стоит впадать в отчаяние или уныние: события развиваются медленно, но не стоят на месте, поэтому возобновление тех или иных важных для вас процессов возможно. Важно не разочароваться за это время в любви, дружбе или профессии. Стоит поберечь деньги для будущих инвестиций.

Лев

Сегодня Львам не удастся стать лидерами или полностью взять ситуацию под свой контроль. Им предстоит подчиняться общепринятым правилам или оправдывать чужие ожидания. Многим Львам придется учитывать мнение своей аудитории или «коллег по цеху». Иногда они будут делать попытки вырваться за рамки стандартов — например, чтобы выделиться из толпы своими вкусами, доходом или выплеснуть свои чувства.

Дева

Девам звезды советуют не нарушать стандартный распорядок дня. Его суть — тщательное выполнение своего долга. Если вы пообещали что-то друзьям или коллегам, взяли на себя ответственность за питомца или начали ответственный эксперимент, лучше отложить отдых и планомерно довести начатое до конца, пожертвовав на сегодня свободой либо личной жизнью. Старайтесь бережнее относиться к своему здоровью.

Весы

Сегодня Весам приходится придерживаться стандартных регламентов — например, привычного формата свидания или обычной программы выходного дня. Но они будут искать возможность вырваться на свободу и, скорее всего, ее найдут. Их может поманить любовь, выгода или оригинальный творческий эксперимент. Им важно видеть грань допустимого, поддерживать безопасный баланс между приключением и базовым планом.

Скорпион

В этот день многим Скорпионам придется побыть дома или принять во внимание семейный распорядок, даже если он урезает их свободу и сужает территорию. То же ждет их в гостях и в группе друзей: придется учитывать правила компании или оригинальные привычки хозяев. Причиной дискомфорта часто будет разница вкусов. Некоторых Скорпионов заставит идти узкой тропой правил и принципов профессиональный долг.

Стрелец

Сегодня звезды признают потребность Стрельцов в общении или информации, но советуют им быть разборчивее. Возможно, стоит сузить программу развлечений или число маршрутов, сократить список друзей, гостей, визитеров, собеседников и попутчиков, тщательнее отобрать нужные материалы, продукты или средства связи. Это поможет лучше ориентироваться в обстановке и сократить количество вероятных сюрпризов.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов к разумной экономии. Если приходится тратить деньги, то лучше на самое необходимое или на те вещи, которые нельзя упускать из-за их уникальных особенностей. Стоит быть внимательнее к качеству и эстетике покупок: высока вероятность сюрприза. Недостаток денег, нужных материалов или ингредиентов в этот день может подтолкнуть к кулинарному или другому творчеству.

Водолей

Водолеев этот день призывает к сдержанности, терпению или самодисциплине. Он напоминает им об их долге, о прошлом или о еще не завершенной долгосрочной программе. Возможно, им придется отказать себе или близким в комфорте или в удовольствиях. Есть риск впасть в уныние, поддаться старой вредной привычке или проявить неприятные черты характера. Возможны проблемы со свободным выражением чувств.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут оказаться в уединении или испытать внутреннее одиночество. Вероятны препятствия в делах сердечных, в приобретении желаемых вещей или в реализации оригинальных замыслов. Возможно разочарование в новых или старых друзьях, своей компании или профессии. Выбирая программу отдыха, желательно избегать лишних нагрузок, а также людей, занятий и мест, навевающих неприятные воспоминания.