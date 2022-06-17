Обстоятельства заблокируют эмоции — любовный гороскоп на 18 июня

Сегодня будет нелегко проявить чувства — ситуации не позволят.

Овен

Сегодня Овнам полезно посмотреть на любовь сквозь призму будущего. Умение видеть на шаг вперед позволит им не переживать из-за сиюминутных капризов своей пассии или радикального несходства вкусов в отдельных вопросах. В этот день не стоит ставить свой роман в зависимость от материальных факторов.

Телец

В этот день Тельцам придется контролировать свои чувства, иначе это сделает за них кто-то другой. Их любовный порыв может натолкнуться на стену холода или на лимит времени. Свидание, с их точки зрения, пройдет слишком стандартно. Не стоит ждать в любви быстрого прогресса, полной свободы и комфорта.

Близнецы

Сегодня настоящая любовь для Близнецов — «заповедная зона», где все идет не так, как в обычной жизни, и многие Близнецы будут ее скрывать. Афишируя свой роман, они признают, что их чувства неглубоки или в них есть доля расчета. Возможно тайное романтическое увлечение другом или человеком издалека.

Рак

Сегодня романтические эмоции Раков могут быть чем-то блокированы. Возможно, им придется отменить свидание или сократить его программу, выбросив из нее «изюминку». Самые впечатлительные Раки могут принять временное препятствие за полное охлаждение или окончательное разочарование — и будут неправы.

Лев

В этот день Львам придется принять, что любовь не вписывается в стандарты. Свободные отношения или необычные романтические чувства могут не входить в список сегодняшних норм поведения. Но расстраиваться из-за этого вряд ли стоит — главное, чтобы партнер соответствовал не шаблонам, а вашему идеалу.

Дева

В этот день многим Девам придется разрываться между романтическими планами и повседневными делами. Не исключено, что долг, порядок и профессиональная ответственность возьмут верх над потребностью в свободе и романтике. Свидание в этом случае придется отменить, отложить или существенно сократить.

Весы

Этот день напомнит Весам про строгие, зато надежные рамки в личной жизни. Но полная аскеза или скучная дефолтная программа свидания многих представителей знака не устроит. Они будут искать волнующих новых ощущений и непременно их найдут. Все закончится хорошо, если они не перейдут грань разумного.

Скорпион

Сегодня между Скорпионами и их партнерами может не быть того идеального взаимопонимания, которое хочется встретить в любви. Полной гармонии в паре может воспрепятствовать объективное обстоятельство — например, стесненные бытовые условия — или принципиальное несовпадение вкусов в какой-то области.

Стрелец

В этот день звезды советуют Стрельцам задействовать в делах сердечных бритву Оккама и отредактировать свои романтические планы в сторону сокращения. Не случится ничего страшного, если вместо двух мест вы посетите одно или временно откажетесь выполнить оригинальные прихоти пассии в полном объеме.

Козерог

Сегодня обстоятельства не позволяют Козерогам устроить настоящий праздник любви «на широкую ногу», но они найдут оригинальный способ выйти из этого положения. Даже не располагая солидным запасом времени и средств, многие Козероги ухитрятся организовать свидание и получить от него приятные эмоции.

Водолей

Сегодня Водолеи вынуждены держать свои чувства под контролем. Они могут испытывать проблемы с непринужденным выражением любви и симпатии, стать более мрачными, застенчивыми или неловкими. Не стоит выбирать эти сутки для первого или важного свидания, знакомства пассии со своими друзьями и близкими.

Рыбы

Сегодня романтические надежды Рыб могут не оправдаться. Свидание может быть перенесено или отменено, дальнейшее развитие романа приостановлено, а эмоции блокированы обстоятельствами или собственными неприятными воспоминаниями. Свободным Рыбам лучше отказаться в этот день от поиска новых знакомств.