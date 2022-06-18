Устраиваем романтический вечер — любовный гороскоп на 19 июня

Сегодня стоит сделать сюрприз своей половинке.

Овен

Влюбленным Овнам желательно учитывать нестабильный информационный фон этого дня, высокую вероятность проблем со связью и недопонимания в мелочах. Также в эти сутки возрастает число досужих слухов и сплетен — но на них, к счастью, большинство представителей знака обращать внимания просто не станет.

Телец

Сегодня события требуют от влюбленных Тельцов повышенной восприимчивости к неявным мелочам общения — например, к тону любимого человека или мелким нестыковкам в чужих рассказах о нем. День станет легким, романтичным и удачным, если полагаться не только на чужие слова, но и на собственное сердце.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам нежелательно быть чересчур самоуверенными и убеждать себя в том, что они отлично контролируют свое воображение. Стоит им услышать нечто интригующее или поддаться минутному эффекту дежавю — и они станут идеалистами, которых легко убедить в том, чего им втайне хочется.

Рак

Сегодня единственной опорой Раков в любовных отношениях может оказаться их природная чувствительность. Благодаря ей они будут «отделять зерна от плевел» и правду от слухов. Это не лучший день для тесного общения, но его недостатки многие Раки скорректируют правильно выбранным тоном разговора.

Лев

Влюбленных Львов звезды сегодня предупреждают о возможной дезинформации и склонности приукрашивать перспективы романа. Пелена иллюзий при этом будет чаще окутывать не главные, а второстепенные элементы картины. Размыть контуры будущего и ввести в заблуждение могут ассоциации с неприятным прошлым.

Дева

Сегодня Девам доставит удовольствие общение с теми, кто их искренне любит и не пытается обмануть. Разговор с объектом симпатий будет полон в этом случае приятными и неожиданными интригующими намеками. Беседа с тем, кто нечестен, будет состоять из манипулятивных недомолвок или намеренной дезинформации.

Весы

В этот день Весам может недоставать в их любовных отношениях прозрачности и определенности. Те или иные детали романа могут их смущать, интриговать или нервировать. В то же время именно благодаря необычности или неясности момента у многих Весов будет возможность что-то предпринять в свою пользу.

Скорпион

Сегодня звезды дают влюбленным Скорпионам совет не верить сплетням и слухам. Чувствительные ко лжи и заблуждениям в других сферах, в любви они могут поддаться очарованию какой-то иллюзии. Это неплохой день для свидания. Во избежание путаницы стоит свести к минимуму предварительные договоренности.

Стрелец

Сегодня общение Стрельцов с их партнерами может оказаться построено на игре слов и туманных недомолвках. Звезды советуют удостовериться, что взаимное или одностороннее лукавство лишь элемент романтического сценария и не затрагивает важных базовых вопросов, в которых предаваться иллюзиям чревато.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что счастье требует тишины, а любовь не всегда нуждается в потоке словесных излияний. Это подходящий день для романтической встречи, но не для договоренностей и активной дистанционной переписки. Не стоит придавать особого значения недомолвкам, верить сплетням и слухам.

Водолей

Водолеям этот день предлагает на время забыть о своих принципах, расслабиться внешне и «оттаять» внутренне. Не самой плохой идеей будет свидание в домашней обстановке или тихом уголке природы, импровизированный романтический ужин при свечах — главное, чтобы вокруг царили тишина и душевный покой.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут дать волю своей фантазии и наслаждаться тонкими приятными ощущениями. День неплох для романтического свидания. Его коварство в дезинформации, недопонимании и риске сплетен. Лучшая форма дистанционного контакта — невербальная, в виде обмена аудио- или видеопосланиями.