Решим все денежные вопросы — финансовый гороскоп на 20-26 июня

В течение всей недели наибольший успех ждет те дела и задачи, которые были начаты в течение этого месяца.

Но и для новых прибыльных проектов наступает тоже хорошее и перспективное время.

Понедельник, 20 июня, пройдет под сильным влиянием секстиля Меркурия и Юпитера. Этот день как нельзя лучше подходит для обращения в официальные организации, важного разговора с руководством, старта рекламной кампании или начала поисков новой работы. Можно регистрировать и собственный бизнес.

Благоприятные тенденции продолжаются и 21 июня, во вторник. В день летнего солнцестояния Венера складывает благоприятный аспект к Плутону, а Солнце переходит в знак Рака. Если вы планируете прибыльное дело, то стартуйте с ним именно в этот день.

22 июня, в среду, можно озадачиться покупками полезных вещей в дом, начать небольшой ремонт, продажу или покупку квартиры.

Переход Венеры в знак Близнецов в четверг, 23 июня, позволит многим из нас более ярко представить руководству собственные достижения. Если вы наметили с начальством разговор о повышении в должности или хотите напомнить о том, что вам давно пора увеличить оклад — используйте возможности этого дня.

Пятница и суббота — дни относительно тихие и спокойные, Луна в знаке Тельца на фоне неподвижно стоящего Нептуна больше склоняет к рутинной работе и каким-то домашним хлопотам. Крупные траты в это время нежелательны, как и новые кредиты.

Секстиль Меркурия и Хирона в воскресенье, 26 июня, помогут многим из нас решить какой-то денежный вопрос или разобраться в причинах финансовых проблем.

Овен

Перед Овнами, занимающими руководящие должности, на этой неделе звезды открывают новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Поэтому старайтесь в этот период быть на виду и проявляйте инициативу в работе. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Бизнесмены могут получить выгодный долгосрочный заказ. Также это благоприятное время для проявления инициативы в укреплении деловых связей. Вам могут встречаться в основном серьезные и надежные люди, и договоренности с ними будут строго и своевременно исполняться. Вы почувствуете в себе усиление интеллектуальной активности. Это положительно отразится на работе с информацией, при обучении и повышении профессионального уровня. Можно подписывать долгосрочные торговые сделки. Бизнесмены смогут провести структурные реформы, которые повысят доходы фирмы. Чем активнее и решительнее вы будете действовать, тем большего результата добьетесь. Успех в делах зависит, прежде всего, от вашей личной инициативы.

Телец

У Тельцов наступила неделя, когда звезды советуют отстраниться от суеты повседневных дел и подумать о перспективах своего бизнеса. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем больше сумеете добиться. Прежде всего, это осуществимо за счет налаживания сотрудничества с иностранными партнерами, а также с деловыми партнерами из других регионов. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, высшего образования, менеджмента и издательской деятельности. Также неделя благоприятствует в поисках дополнительной работы. Дело в том, что вам могут предложить подработать на сверхурочной работе или при работе по совместительству. Существенно вырастут неофициальные доходы у работников гостиничного и ресторанного бизнеса (чаевые). Звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности. Можно рассчитывать на преференции от работодателя. Рекомендуется заниматься оформлением деловых документов и урегулированием юридических вопросов.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут преуспеть в урегулировании щепетильных проблем, не подлежащих широкой огласке. Вы можете получить предложение поработать дополнительно во внеурочное время. Это также касается тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения, на режимных и охраняемых объектах. У вас в распоряжении могут появиться свободные финансовые ресурсы, которые лучше направить на оплату счетов и погашение долгов по кредитам, если таковые имеются. Также вас могут пригласить принять участие в какой-нибудь общественной работе. Согласившись, вы сумеете реализовать многие свои таланты и обзавестись новыми дружескими связями, которые пригодятся вам в дальнейшем. План, составленный начале недели, может оказаться весьма качественным и имеет все шансы на практическую реализацию. Также это хороший период для приобретения навыков работы с инструментами. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут придумать оригинальные технические решения. Перед многими в этот период открываются перспективы. В одиночку вам сложно будет добиться выполнения своих планов. Звезды советуют обращаться за помощью к единомышленникам.

Рак

У Раков на этой неделе удачное время для улучшения положения в деловом партнерстве. Причем, интересно то, что от вас самих не требуется проявлять особой инициативы. Единственное, что от вас требуется – принимать и активно обсуждать поступающие предложения относительно развития делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры на многосторонней основе и выступать в качестве посредника. У руководителей благоприятно сложится работа с информацией. Вам поступят важные сведения, в достоверности которых не будет ни малейшего сомнения. На их основе вы сможете получить реальную картину происходящих событий и принять стратегически верные решения. Успешно пойдут дела у работников сферы услуг. Количество клиентов и посетителей магазинов может увеличиться. Рекомендуется держаться незаметно и не раскрывать на публике свои намерения. Методы тайной дипломатии принесут вам наилучшие результаты. Это благоприятное время для доверительного общения с начальством, но по его инициативе. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье.

Лев

Удачно складывается эта неделя для Львов. Более всего вы преуспеете в наведении порядка в повседневных делах на работе. Приступайте к текущим делам с оптимистическим настроем и действуйте целеустремленно. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию ваш авторитет заметно вырастет. Это неплохая предпосылка для достижения положительных результатов практически в любом виде деятельности. Начальство может поручить вам более ответственное задание, с которым вы блестяще справитесь. Безработные могут найти удачный вариант с работой. Следует искать опору в старых верных друзьях. Возможно, от одного из таких друзей вы получите известие издалека. Хорошо совершать дальние поездки и обмениваться опытом с коллегами из смежных отраслей. План, составленный в начале, может быть успешно реализован с помощью иностранных технологий. Очень важно правильно распределить время и навести порядок на своем рабочем месте. Динамичный и напористый стиль в работе пойдет вам на пользу. Только так вы сумеете достичь своих целей и повысить качество работы.

Дева

В бизнесе для типичных Дев на этой неделе могут открыться новые перспективы. Звезды советуют вам сосредоточиться на укреплении своей деловой репутации. Приветствуется творческий подход к работе и любые новации. Вы сможете достигнуть хороших результатов главным образом благодаря расширению своего бизнеса и экспансии на новые рынки. Это означает не только увеличение ассортимента товаров и линейки оказываемых услуг, но и расширение географии бизнеса, открытие филиалов, дочерних предприятий, выход на международный рынок. Другое позитивное направление для руководящих работников может быть связано с реформированием структуры управления. Вы будете в состоянии принимать взвешенные организационные решения, после которых эффективность вверенной вам структуры значительно повысится. У вас не будет недостатка в оборотных средствах. Возможно, вам удастся оформить и благополучно получить кредит в банке на выгодных условиях. Рекомендовано страховать наиболее ценное имущество фирмы. Можно заниматься кадровыми перестановками и оптимизацией бюджетных расходов.

Весы

У Весов на этой неделе складывается потенциально благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость: здесь возможны новые предложения и перспективы. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Также успешно решаются дела с укреплением безопасности вашего имущества (к примеру, монтаж сигнализации на пульт вневедомственной охраны, системы видео наблюдения). Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Успешно идет работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство, агентства по сделкам с недвижимостью. Звезды советуют в любом деле действовать открыто, и не ввязываться ни с кем в секретные соглашения. Рекламная акция, предпринятая в начале недели, может иметь долговременные положительные последствия. Можно успешно вести переговоры и подписывать договора, в том числе с иностранными гражданами. Удачно проходят дальние поездки.

Скорпион

У Скорпионов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью, это одна из лучших недель. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. И люди и информация сами идут вам и помогают проложить путь к успеху. Преуспеют разного рода консультанты, секретари-референты, продавцы, водители транспорта, работники социальных учреждений. Успешно идет деловое партнерское сотрудничество, переговоры, появляются новые перспективные связи. Работающие в ремонтных мастерских и промышленных предприятиях, сумеют повысить производительность и качество труда. Положительную роль в этом могут сыграть доброжелательные отношения с коллегами – коллектив будет напоминать вам единую и дружную семью. Вы сумеете добиться больших успехов благодаря возросшей изобретательности и нацеленности на практические результаты. Это замечательное время для любой работы, требующей профессиональной технической подготовки и умения в совершенстве владеть инструментами.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не забывать в течение недели соблюдать правила техники безопасности при работе с острыми и режущими инструментами. В остальном неделя складывается благоприятно для деловой активности. Те, кто работает по найму в сфере обслуживания, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Значительно повышается работоспособность и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Бизнесменам рекомендуют вникнуть в детали той работы, которую выполняют подчиненные - это позволит лучше выстраивать деловое взаимодействие. Также рекомендуется проводить консультации и обмениваться мнениями с деловыми партнерами. Ваши отношения могут выйти на новый уровень и значительно укрепиться. Неплохое время для деятелей искусства, которые выступают со сцены или участвуют в конкурсных состязаниях. Если вы планировали в этот период обменять валюту, то лучше сделать это в начале недели. Консультанты в сетевом маркетинге могут значительно расширить сеть подписчиков и увеличить объемы продаж.

Козерог

В течение этой недели типичные Козероги могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах, а также имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Деловым женщинам звезды советуют проконсультироваться со стилистом. Изменение имиджа поможет вам добиваться больших успехов в бизнесе. Бизнесмены почувствуют в себе возрастание духа авантюризма, столь необходимого для смелых начинаний – удача будет сопутствовать вам в этом. Также это благоприятное время для разнообразных видов практической деятельности. Рекомендуется навести порядок в своих делах и на рабочем месте. Вы преуспеете в ремонтных работах, строительстве и сельском хозяйстве. Благодаря хорошим отношениям с коллегами вы справитесь с большим объемом работы и возможно, перевыполните плановые нормы.

Водолей

Водолеям на этой неделе удастся добиться поставленных целей при создании благоприятных условий для работы. Вы добьетесь успеха в делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от частной подработки. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках. В семейном бизнесе дела идут успешно. На первую половину недели звезды советуют запланировать деловые поездки и встречи. Общение с людьми в этот период пройдет в гармоничной атмосфере и принесет вам положительный результат. Хорошее время для социальных работников, водителей транспорта, консультантов и торговцев. Можете подписывать торговые сделки, будучи уверенными в том, что они принесут вам неплохой доход. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Можно заниматься операциями, связанными с покупкой акций и валютным обменом.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может проявиться способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте эту неделю для интенсивного обмена мнений с коллегами и единомышленниками. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в составе группы. Хорошее время для коротких поездок, транспорта, связи, торговли и консультаций. Благоприятное время для тех, чей бизнес имеет отношение к недвижимости. Если вы планируете в скором времени начать строительство или ремонт, то в самом начале недели будет хорошее время для закупки строительных и отделочных материалов. Можно закупать офисную мебель и торговое оборудование. Уровень доходов сейчас находится в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Чем крупнее ваш склад или магазин, тем выше будет доход. Можете вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом.