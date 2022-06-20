Экспериментируем и рискуем — гороскоп на 21 июня

21-22 лунные сутки. Сегодня ингрессия Солнца в знак Рака меняет эмоциональный фон событий.

А вступление Луны в знак Овна помогает энергично (порой чересчур) включиться в перспективный проект. Хороши инициативы, связанные со спортом, техникой и путешествиями. Удачный момент для продвижения идей, расширения круга связей, объявлений о срочных акциях, начала интенсивного обучения. Быстрый старт и рост энтузиазма чреваты разладом с семейными авторитетами — например, из-за разного мировоззрения.

Овен

Сегодня Овны переживают всплеск энергии. Многие Овны амбициозны, стремятся к лидерству и авторитетности, продвигают свои идеи и расширяют зону влияния. Они склонны к благородным жестам или авантюрным порывам, часто нетерпеливы из лучших побуждений. Многообещающий старт может сделать их чересчур самоуверенными, напористыми и бесстрашными, что чревато для них и их проектов некоторыми проблемами.

Телец

Сегодня Тельцы будут вновь втянуты в чужие дела или в собственные рискованные авантюры: и там, и там темп событий нарастает лавинообразно. Многим Тельцам придется принять как должное навязанный образ действий, который им не всегда удобен. Возможен интерес к делам за рубежом. По возможности, звезды советуют воздерживаться от начинаний, а также повременить с новыми покупками и денежными расходами.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов притягивает новый стремительный поворот событий, в котором они могут принять активное личное участие или оставаться в качестве аналитиков, наблюдателей, комментаторов. Звезды рекомендуют им повременить с окончательным определением своей позиции, если в дело замешаны их личные чувства или материальная выгода: ясность в вопросах такого рода наступит через день или два.

Рак

Для Раков сегодня наступает новый важный этап. Исход любого дела начинает во многом зависеть от их собственной линии поведения. Им необходимо правильно выбрать не только свою цель, но и средства ее достижения, а затем быть готовыми в движении к ней на риск или столкновение с авторитетами. Не менее важно осознать свои «болевые точки», которые могут задеть конкуренты, руководство или близкие люди.

Лев

Сегодня Львы — энтузиасты и готовы сделать новый рывок в многообещающем для себя направлении. В порыве азарта они могут не замечать, что в их положении кое-что изменилось. Не исключена зависимость от домашних дел, событий на родине, эмоционального состояния или самочувствия. Семейные традиции могут вступить в спор с личными взглядами. Придется подправить методы действия с учетом этих новшеств.

Дева

Для Дев этот день может ознаменоваться началом или продолжением рискованной авантюры, приглашением к приключению или сигналом тревоги. Большинство Дев справится с проблемой, задействуя знания, связи или служебные рычаги. Уходить от решения задачи не стоит: в ходе преодоления барьера будут быстро расширены горизонты — например, мировоззренческие или карьерные — и открыты интересные перспективы.

Весы

Сегодня взаимодействие Весов с окружающими их людьми становится на порядок динамичнее. «Гвоздем программы» может стать стремительное расширение сотрудничества или всплеск конкуренции. Имея дело с амбициозными, азартными и настойчивыми партнерами, многие Весы будут вынуждены вести себя точно так же, что при неаккуратном поведении может спровоцировать усиление каких-то разногласий.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждут срочные дела в нескольких сферах. Возможны хлопоты в связи со здоровьем, бизнесом, техникой, питомцами. Одновременно появляется надежда прорваться «через терни к звездам» — например, завоевать авторитет среди сослуживцев или клиентов благодаря своей расторопности, активности и мастерству. Также напряженные события этого дня дадут отличную возможность чему-то научиться.

Стрелец

Стрельцам события этого дня дают отличный повод нарастить игровое, деловое, техническое или спортивное мастерство, а также быстро продвинуть свой новый масштабный проект и привлечь к нему талантливых участников. Звезды советуют им быть аккуратнее и не увлекаться сверх меры, чтобы впридачу к безусловному успеху не найти себе проблему, не создать трудности своим близким, протеже или партнерам.

Козерог

Сегодня у Козерогов напряженный день. Он способен принести им одновременно физические, эмоциональные и моральные нагрузки. Ожидается рост хлопот по экспоненте в доме или бизнесе. Отношения с нужными людьми выйдут на новый драматичный уровень. Может наметиться спор с конкурентами, традициями или семейными авторитетами. Даже в общении с друзьями и близкими возрастает риск сведения личных счетов.

Водолей

Водолеям не стоит терять время, если у них в планах командировки, тренировки или технические работы, а также активное предметное общение (преимущественно деловое) или «прокачка» игровых персонажей. День позволяет расширить область действий и круг связей. Он хорош для включения в учебу или в перспективный динамичный проект с участием людей из разных городов и стран. Возможно, потребуется помощник.

Рыбы

События дня побуждают Рыб выйти из сферы фантазий в реальный мир и заняться конкретным новым делом. Успех требует ловкости, оперативности и подстраховки. Не стоит строить большие планы - лучше заранее очертить круг задач и рисковать лишь в его пределах. Желательно думать не о скорой прибыли или славе, а о быстром обучающем эффекте. Важно сгоряча не навредить тем, кому вы искренне хотите помочь.