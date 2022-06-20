Не доверяем лишний раз — финансовый гороскоп на 21 июня

Сегодня не стоит верить на слова новым знакомым.

Овен

Овнам в этот день, возможно, с большим трудом удастся зарабатывать деньги. Возможно, вы будете допускать досадные ошибки, и придется часть работы заново переделывать, теряя на это время. Также начальство может быть недовольно качеством и сроками выполнения работы. Старайтесь, прежде всего, позаботиться о высоком качестве своей работы.

Телец

Непростой день для Тельцов, проходящих профессиональное обучение или находящихся в служебных командировках. Вам может оказаться нелегко воспринять и усвоить информацию, с тем, чтобы использовать её в своей профессиональной деятельности. Некоторые новые сведения могут конфликтовать с вашими прежними представлениями. Не следует действовать без должной уверенности в себе.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам действовать открыто и всячески уходить от любых форм незаконной или неофициальной деятельности. Это не лучшее время для тех, чью деятельность подвергают проверке, ревизии. Вашей работой могут заинтересоваться представители фискальных властей. Удачное время для работы над собственными ошибками и пересмотра своих прежних представлений.

Рак

Ракам в этот день, возможно, будет нелегко найти взаимопонимание с деловыми партнерами и компаньонами по акционерному обществу. Участие в коллективных проектах может оказаться неэффективным. Положение в делах во многом может пойти не так, как вы ожидали и планировали. Будьте готовы к тому, что придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Лев

Львам рекомендуется принимать участие в исследовательской и коллективной работе. Вы сможете заинтересовать единомышленников своими идеями и проектами. Вместе с тем для повседневной работы день может оказаться неудачным. Основные сложности могут возникнуть из-за нарушения взаимодействия между начальством и подчиненными.

Дева

Девам, занимающим руководящие должности, в этот день рекомендуется пересматривать и корректировать свои прежние решения. Это особенно важно, если вы сами осознали неэффективность некоторых своих действий. Такая работа над своими ошибками может пойти нелегко, но в итоге она будет полезна. С осложнениями могут проходить служебные командировки.

Весы

Весы, работающие в сфере сделок с недвижимостью, а также занимающиеся выполнением ремонтно-строительных и коммунальных услуг, может столкнуться с осложнениями в работе. Например, могут быть сбои с поставкой материалов или задержка с оплатой. В этом случае вы можете много времени потерять на простое. Хороший день для учебы и обмена опытом.

Скорпион

Скорпионам вряд ли следует полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Некоторые обещания и договорные обязательства могут так и остаться неисполненными. Цена слов и обязательств в этот день может оказаться невысокой. Вместе с тем это хороший день для проведения финансового анализа, оценки степени эффективности своих прошлых инвестиций.

Стрелец

Стрельцы в этот день много энергии могут вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако уровень физических затрат может оказаться выше материального вознаграждения. Также есть риск потратить больше денег, чем было необходимо. В делопроизводстве вы можете допустить множество мелких ошибок, и это не лучшим образом сказывается на отношениях в трудовом коллективе.

Козерог

У Козерогов сегодня один из тех дней, когда ваша личная инициатива может подвергнуться критике, а необдуманные действия грозят нанести вам же ущерб. В этом смысле, лучше сосредоточиться на своей обычной работе, не проявляя особого служебного рвения и не делая того, о чем вас никто не просит. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину и строго следуйте указаниям начальства.

Водолей

У Водолеев сегодня может усилиться потребность иметь хорошие условия труда, когда можно спокойно сосредоточиться над решением сложных вопросов. Однако сейчас подобные мечты могут остаться неосуществимыми. Также вы можете почувствовать некие внешние препятствия, ограничения для своей работы. Берегите свое здоровье. Перегрузки на работе могут привести к ухудшению самочувствия.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется осмотрительнее отнестись к тем новым людям, которые могут появиться в поле зрения. Не следует сразу доверяться таким людям и принимать на веру полученную от них информацию. Так вы можете направить себя по ложному пути и наделаете ошибок. Здоровый скептицизм сейчас будет более оправдан. Воздержитесь от новых деловых знакомств.