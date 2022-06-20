Решаемся на смелый шаг — любовный гороскоп на 21 июня

Сегодня самое время рисковать в отношениях.

Овен

В этот день влюбленные Овны — натуры увлекающиеся, страстные и легко могут потерять чувство меры. На первом месте у многих представителей знака окажутся собственные потребности, но проигнорировать их действия или в чем-то им отказать будет очень трудно: слишком уж они зажигательны и харизматичны.

Телец

Поток сегодняшних событий подхватывает и несет влюбленных Тельцов вперед — порой в направлении, которое они не выбирали и с которым не во всем согласны. Увлекающиеся Тельцы на душевном подъеме могут проигнорировать собственные естественные вкусы и привычки, что впоследствии обойдется им дорого.

Близнецы

Сегодня бурное и местами рискованное развитие событий может спровоцировать Близнецов на преждевременное решение в личной жизни. Во всем, что касается их романтических влечений, им лучше взять себя в руки и выждать. Например, не стоит раньше времени обнаруживать свою симпатию к конкретному человеку.

Рак

Новый поворот событий предлагает Ракам ярче позиционировать себя в любовных отношениях, громче заявить о своих потребностях. Ракам, обожествлявшим ранее партнера или побаивавшимся его сурового нрава, пора стать смелее и предложить ему игру на равных — но помня о том, чем это может быть чревато.

Лев

Сегодня страстность, игривость, оптимизм и инициатива сочетаются у Львов с тайным диссонансом, который они пока предпочитают скрывать или игнорировать. За их искренним романтическим энтузиазмом могут незаметно набирать силу другие сильные переживания — например, связанные с вопросами жилья или ремонта.

Дева

Сегодня в делах сердечных Девам придется проявить решительность и смелость. Возможно, им также придется стать более раскованными в сексуальном плане. В сочетании с возвышенным неподдельным романтическим настроем эти качества станут тем трамплином, с которого они совершат прыжок в новую реальность.

Весы

Сегодня Весам придется подстроиться под огненный темперамент своего партнера или попытаться ловко применить методы психологического айкидо, конкурируя за его любовь с другими претендентами. Звезды советуют стараться лишь ради того, кто действительно дорог и к кому уже завтра не пропадет интерес.

Скорпион

В этот день влюбленные Скорпионы настроены весьма решительно и не склонны к пассивному поведению — наоборот, они готовы совершать ради любви подвиги, не считаясь с энергозатратами. Иногда их увлеченность может вести к проблемам — например, к избытку суеты по мелочам или к некоторой навязчивости.

Стрелец

Сегодня Стрельцы добиваются в любви успеха благодаря страстности, азарту и предприимчивости. Даже если они всего лишь флиртуют, объекту их интереса они представляются пылкими влюбленными. Впрочем, благодаря своей увлеченности они способны настолько войти в роль, что не на шутку влюбятся сами.

Козерог

В этот день Козероги становятся страстными и настойчивыми, увлекающимися и легко возбудимыми. Их может вывести из себя даже простая бытовая ситуация. Будучи задетыми сами, они способны в ответ задеть партнера, больно ударив в его слабое место. Не стоит доводить до момента, когда вспыхнет ссора.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не терять время и сделать смелый шаг, если они хотят развития личных отношений. Приключения, к которым склоняет этот день, дадут прекрасный повод сблизиться с объектом симпатий на почве общего хобби (лучше активного и перспективного — спорта, игр, путешествий).

Рыбы

Сегодня Рыбы легко увлекаются и могут спонтанно решиться на смелый шаг — например, на разворот своего романа в новом неизведанном направлении. Звезды напоминают, что такие действия сопряжены с большой долей риска. Возможно, стоит ограничиться мини-приключением, не придавая своему порыву масштаб.