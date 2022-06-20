Знаки зодиака, которые редко остаются бедными

Они точно знают, как заработать целое состояние.

Несомненно, для улучшения своего статуса необходимо долго и упорно работать, однако астрологи уверены — некоторые знаки зодиака просто не могут вытерпеть отсутствие денег в своей жизни. Кто они, эти счастливчики, умеющие зарабатывать практически на всем? Мы расскажем о самых преуспевающих знаках зодиака.

Один из самых успешных знаков зодиака редко остается у разбитого корыта. Помимо того, что Телец практически всегда знает, как избежать пустого банковского счета, именно этот знак чаще всего экономит деньги не из жадности, а из практичности. Телец не скуп для своих близких и всегда готов отблагодарить даже незнакомого человека щедрыми чаевыми, однако лишних трат Тельцы себе практически не позволяют и умеют хорошо планировать бюджет, что позволяет им не только сохранить богатство, но и довольно быстро накопить на желаемую покупку.

Среди Львов много не просто успешных, но и супербогатых людей. Все дело в том, что Лев чисто физически не может оставаться в тени, ему жизненно необходимо признание, для этого Львы и Львицы готовы отдать последние силы, но заработать уважение и солидный счет. При этом Львов трудно назвать транжирами. Одним из главных качеств Льва является его инициативность, которая прекрасно сочетается с интуицией, что в результате дает отличного и эффективного сотрудника, который приносит прибыль компании. Начальство всегда отмечает особые успехи Львов значимой премией.

Горячий Овен — настоящий «мотор», который готов не только примчаться на помощь другу посреди ночи, но и готов работать на собственный успех, пока остальные стесняются или просто ленятся. С ленью Овны просто не знакомы. Однако, если для предыдущих знаков зодиака основным стимулирующим фактором являются деньги, то для Овна важнее получать драйв от работы, естественно, с таким подходом эффективность повышается, а с ней и прибыль компании, что положительно сказывается на зарплате Овна.