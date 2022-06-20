Летнее Солнцестояние: как притянуть удачу в этот день

Уже завтра, 21 июня, наступит особый, магический день.

Переход Солнца в кардинальный знак Рака (21 июня в 12:13) – одна из ключевых точек годового отсчёта, ежегодно совпадающая с днём летнего Солнцестояния. В культурах многих народов этот день один из четырёх важных праздников «годового колеса» – Иванов день, Иван Купала, Рождество Иоана Предтечи. Это особый, магический день силы, когда делались предсказания и складывались приметы. Вот и в астрологической практике сохранилась похожая традиция – гороскоп на время входа Солнца в кардинальный знак Рака считается картой, содержащей событийную развёртку до дня осеннего равноденствия, когда Солнце переходит в знак Весов.

Основной лейтмотив гороскопа построенного на вход Солнца в знак Рака можно выразить известной фразой – «Покой нам только снится». Активный военный патруль в составе Марса, Юпитера и Луны в огненном, «марсианском» знаке Овна создаёт условия для решительных, кардинальных действий, повышенную подвижность и динамику событий. В этот период лидерские качества характера и проявление личной воли могут выходить на первый план, тем более в критических ситуациях.

Как раз соотношение Солнца в Раке и Юпитера в Овне (на астрологическом языке это «взаимная рецепция двух планет по экзальтации в знаках») создаст массу возможностей для проявления не только личных инициатив, высокого патриотизма и фанатизма, но и властности, необдуманных приказов и решений начальства, общей беспардонности и соперничества, выражением псевдо духовных ценностей.

Такое положение Солнца и Юпитера по знакам бывает раз в 12 лет и по крайней мере на месяц Рака становится временем искушений, преувеличений, неэффективной дипломатии и поездок. В данном случае следует уточнить – пищу для размышлений к такой не слишком оптимистичной интерпретации даёт карта новолуния от 29 июня, в которой Светила окажутся в соединении с Лилит (точка перигея Луны) и в конфликте именно с Юпитером. Вероятность ошибок восприятия и ситуаций «кривых зеркал» в этот период явно возрастают.

В общей программе конфигураций планет месяц Солнца в Раке (до 23 июля) традиционно выводит на первый план такие понятия, как безопасность, охрана материнства и семейного очага, сохранение рода. Однако период обещает быть всё-таки эмоционально экспрессивным – гамма чувств, сложные душевные переживания, капризы и детскость в поведении в это время доминируют, создавая почву для психологических дисбалансов.

Отметьте для себя наиболее сложные участки месяца Солнца в Раке, когда будет сложнее достигать успехов в деловой сфере и контактировать с окружающими – 22, 28-30 июня, 2, 6, 13-14, 18-20 июля.

Более стабильные по влиянию планет дни – 24,26 июня, 1, 4 (до 16:00), 7, 10 (с полудня), 11, 17 июля.