Минутные порывы — любовный гороскоп на 22 июня

Сегодня мы будем импульсивны в любви и отношениях.

Овен

Сегодня Овны могут войти во вкус стремительных авантюрных приключений и начать действовать в любви чересчур решительно. Некоторые Овны ухитрятся применить данную тактику сразу в двух направлениях. Им стоит помнить, что своим напором или хитростями они рискуют сами вырыть себе яму.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что это не самый удачный день для первого знакомства или важного свидания. Не стоит доверять мимолетным чувствам: как бы ярки и сильны они ни были, вспышка страсти или симпатии вскоре может погаснуть и оставить ни с чем. Важно не играть в игры за спиной друг у друга.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам вести себя с представителями другого пола дружелюбно и нейтрально. Такое поведение станет особенно мудрым для Близнецов, которые еще не сделали свой выбор в пользу одного кандидата из двух: приняв решение сегодня, они рискуют уже завтра в нем разочароваться.

Рак

Сегодня Ракам нелегко отыскать в своем взаимодействии с любимым человеком «золотую середину» — но найти ее им придется и как можно скорее. Велика вероятность, что любовной игрой, несмотря на все старания, будет руководить партнер, исходя из своего понимания романтики, гармонии или справедливости.

Лев

Сегодня, проявляя любовную инициативу или собираясь на свидание, Львам стоит заранее оценить свои ресурсы — в том числе настроение, самочувствие и текущий статус. Придется стать осторожнее тем Львам, которые хотят скрыть от своего партнера (или общего с ним окружения) какой-то факт своей биографии.

Дева

Сегодня влюбленным Девам нелегко справляться с минутными вспышками своих страстей или негативных эмоций. Им придется проявить гибкость и находчивость (а иногда и чувство юмора), чтобы разрядить напряженность, не разрывая отношений. Если горячится партнер, придется подстроиться под его порывы.

Весы

Сегодня партнеры Весов активно втягивают их в свои игры и навязывают им свой ритм действий. Это неплохо при искренних взаимных чувствах, полном доверии и схожих убеждениях — лишь в этом случае Весы легко согласятся с ролью второй скрипки. Но даже в гармоничной паре стоит опасаться острых ссор.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может быть не до любви из-за срочных дел. Звезды считают, что это к лучшему: нерастраченный пыл представителя знака может обратиться на партнера, которому в данный момент тоже не до нежностей и романтики. Излишне интенсивными маневрами в эти сутки можно лишь навредить отношениям.

Стрелец

Стрельцам стоит исходить в делах сердечных из своих планов и вкусов, они как нельзя лучше гармонируют с настроением дня. Хорошо знакомиться и встречаться в местах, связанных с активными интеллектуальными и спортивными играми, а также там, где можно погулять вместе с беспокойными резвыми питомцами.

Козерог

Козерогам сегодня лучше отложить романтическое свидание: вместо ожидаемого приятного волнения оно принесет слишком высокий градус эмоций или опасный поворот событий. Также в этот день стоит воздержаться от выяснения отношений с близким человеком: будет трудно сохранять нужный дипломатичный тон.

Водолей

Сегодня Водолеям легко контролировать романтическую ситуацию и направлять ее в нужное себе русло. Между ними и их возлюбленными появляется все больше приятного взаимопонимания на разных уровнях, а обстоятельства подыгрывают их роману всеми возможными способами, порой весьма остроумными и забавными.

Рыбы

В этот день влюбленные Рыбы подвержены минутным порывам, которые могут принять за свои истинные и постоянные желания. Вполне возможно, что в данный момент они искренне хотят того, к чему стремятся — но им стоит помнить, что их увлечение будет длиться от одних суток до одного года, вряд ли дольше.