Настраиваемся только на хорошее — гороскоп на 22 июня

22-23 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса склоняет к подвижности и непоседливости, требует активного образа жизни.

Оно помогает ловко решать проблемы и комбинировать варианты на ходу, но мешает выносливости на долгих дистанциях. Возможны срочные дела и ситуации, требующие быстрого остроумного маневра. Хорошо отрабатывать приемы вождения, тестировать технику и снаряжение. Сложные грани дня — импульсивность, раздражительность, перепады настроения, склонность к риску или провокациям. В отсутствие контроля это чревато нагнетанием проблем в отношениях, обострением болей и даже потенциальными травмами. Будьте внимательны с маленькими детьми: они могут быть особенно активными.

Овен

Сегодня Овны не только предприимчивы и бесстрашны, но и ловки, их быстрые маневры вызывают восхищение. Одновременно их растущая активность и не всегда деликатные манеры кого-то раздражают, часто — их близких. Увлеченные энтузиасты, они беспечно создают поводы для скандалов и порой вредят своим же проектам. Они выиграют в долгосрочной перспективе, если будут считаться с общими для всех правилами.

Телец

Сегодня Тельцам не удастся резко сменить свой курс или выйти из круговорота событий. Большинству Тельцов придется следовать вчерашней линии поведения, даже если она связана для них с неудобствами и вызывает у них сомнения. Иногда главные события будут разворачиваться у них за спиной. Им важно быть уверенными в своих партнерах и помощниках: чужая нечестность или небрежность станет фактором риска.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут поучаствовать в общих событиях словом или делом, на свой выбор. Этот день позволяет им поддерживать активный контакт сразу с двумя или несколькими группами, что дает им в два раза больше возможностей на будущее. Одновременно многим Близнецам придется пересматривать свое материальное положение или стиль питания, вносить поправки в привычные вкусы или в хозяйственные планы.

Рак

День вынуждает Раков быть целеустремленными, смелыми, ловкими, быстрыми на реакцию и легкими на подъем - особенно если они хотят подняться по карьерной лестнице или отстоять свои интересы. Призывая к отваге, звезды предостерегают от излишне вызывающей авантюрной тактики и советуют держать баланс: раздув ссору, можно не успеть ее погасить, а создав деловую интригу, можно стать ее первой жертвой.

Лев

Сегодня Львам придется действовать смело и бодро, но с оглядкой на свое новое положение, которое ослабляет их пыл или временно добавляет им уязвимости. День будет вполне удачным, если получится ловко скрыть свои слабости и не поддаться тайным болезненным эмоциям. Возможно, иногда будет лучше сбавить скорость, найти компромисс.

Дева

Сегодня Девам желательно сочетать в своих действиях смелость и осторожность, чтобы не навредить своему будущему или кому-то из близких людей. Бездействие как способ уйти от неприятностей не рекомендуется: возникшая проблема быстро наберет остроту и не даст покоя, пока не будет разрешена. Во многих критических ситуациях этого дня, особенно технических, вас поддержит сообщество друзей или коллег.

Весы

Для Весов это день продуктивного сотрудничества — иногда с взаимным обменом ролями и функциями, но чаще с очевидным лидерством партнеров. Спорные ситуации сведутся к минимуму, если придерживаться проверенного регламента — но стоит помнить, что чужая вспыльчивость даже на этом фоне в любой момент может спровоцировать бурю. Нужна удвоенная осторожность там, где имеются старинные взаимные претензии.

Скорпион

Сегодня у многих Скорпионов хлопотный день. Лишь те представители знака, которые имеют расторопных помощников и подчиненных, смогут спокойно наблюдать за царящей вокруг суетой и периодически вспыхивающими искрами разногласий. Это насыщенные сутки для Скорпионов, занятых в технической, промышленной, медицинской сфере и в бизнесе экспресс-услуг. Стоит поберечь здоровье и исключить новые начинания.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам вести активный образ жизни, быстрее переходить от слов к действиям и не бояться заниматься двумя перспективными направлениями сразу: благодаря ловкости и находчивости удастся выдержать взятый темп и добиться результатов в развитии обеих линий. Можно сделать еще один шаг в спортивных и иных энергозатратных занятиях, в обучении детей и питомцев, в игре или бизнесе.

Козерог

Сегодня звезды предостерегают Козерогов от увлеченности и импульсивности: эти качества востребованы моментом и хороши для выполнения задуманного дела, но могут создать проблемы им лично. Итогом может стать семейный разлад, бытовой аврал, деловой спор, существенный перерасход сил или даже травма. Поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям, соблюдайте технику безопасности, а ещё желательно ставить себе четкие задачи и проявлять повышенную активность лишь на коротких дистанциях.

Водолей

Сегодня звезды предлагают Водолеям вести мобильный энергичный образ жизни. Если вчера был сделан первый шаг в перспективном направлении, желательно «ковать железо, пока горячо» и развить удачное начинание по свежим следам. Возможность контролировать нагрузки позволит не бояться переутомления. День хорош для путешествий на короткие расстояния, решения инженерно-технических задач, занятий спортом.

Рыбы

Сегодня Рыбы получают возможность потренироваться в физической ловкости или в актуальных для них деловых приемах, включая рискованные. Чтобы не перейти грань разумного, желательно ориентироваться на проверенные планы и программы, либо подстраховаться иным образом. Этот день подходит для покупки техники при условии, что она сразу будет тестироваться на функциональность, безопасность и надежность.