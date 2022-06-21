Говорим со всеми и обо всем — финансовый гороскоп на 22 июня

Сегодня мы можем убедить во всем своих оппонентов. Пользуемся этим.

Овен

Этот удачный день для Овнов с точки зрения роста доходов и приумножения движимого имущества. Кроме дохода от основной работы отчасти финансовые поступления могут прийти за счет дополнительной подработки. Много выгодной работы может быть у строителей, коммунальщиков, риелторов, рыбаков, фрилансеров и работников медицинских учреждений.

Телец

Эмоциональное состояние Тельцов во многом будет определять успех в профессиональной деятельности. Старайтесь активнее выходить на деловые контакты, проявляйте доброжелательность к людям и верьте в свой успех. Могут усилиться ваши предпринимательские способности и умение находить неожиданные решения. Вы можете попробовать себя в новой профессии. В это время идет быстрое приобретение полезных навыков.

Близнецы

Удачно может сложиться этот день для Близнецов, заинтересованных в карьерном продвижении. Причем, наибольшую поддержку и помощь вам может оказать влиятельный покровитель или руководящий работник. Отношения с вышестоящим начальством могут стать более доверительными. Вам могут поручить такую работу, которая может подчеркнуть особый характер ваших отношений с начальством.

Рак

Прекрасный день для Раков, ориентированных на профессиональное обучение и личное развитие. Ваш главный потенциал для профессионального роста – это вы сами. И сегодня вы сможете его значительно укрепить. Берите инициативу в делах в свои руки и все у вас получится. Хорошее время для индивидуальных предпринимателей, ориентированных на расширение географии своего бизнеса.

Лев

Звезды советуют Львам, занимающим руководящие должности, сегодня проводить те реформы и управленческие решения, которые меняют подходы и структуру управления хоть в какой-то мере. Успешно реализуются меры, направленные на оптимизацию бюджетных расходов. Тем, кто работает на подчиненных должностях, не нужно бояться перемен, поскольку перемены могут привести к улучшению вашего положения.

Дева

У Дев сегодня может усилиться стратегическое мышление и внимание к окружающим людям. Благодаря этим качествам вы можете проявить себя прекрасными переговорщиками, посредниками, находить компромиссные формулы и соединять интересы разных людей в единые проекты. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей.

Весы

Сегодня успеха могут добиться те Весы, кто приложит максимум усилий и настойчивости в достижении цели. Успешно пойдет освоение сложной техники, получение навыков работы с инструментами. В ваше распоряжение могут попасть крупные суммы денег, которым вы сумеете найти правильное применение. Также это хороший день для оплаты счетов и погашения кредита.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется не столько реализовывать свои намерения и проводить свои инициативы, сколько адаптироваться под внешние обстоятельства и стараться извлечь максимум пользы из этого. Не нужно никому ничего диктовать и требовать, просто получайте от внешнего мира то, что он сам вам дает.

Стрелец

Стрельцам необходимо, прежде всего, заняться наведением порядка на своем рабочем месте. Чтобы справиться с нагрузками, составьте с самого утра план действий, расставив приоритеты. Хорошо проявят себя те, кто занимает подчиненное положение: рабочие, ремонтники, продавцы, строители и офисные служащие. Отдавайте предпочтение той работе, которую сможете сегодня же и завершить.

Козерог

Хороший день для Козерогов, которым по роду профессиональной деятельности приходится часто совершать деловые поездки и заниматься обработкой документов. Частые деловые контакты могут способствовать расширению кругозора и получению свежей новостной информации. Можно устраивать выставки, презентации, спортивные состязания и рекламные акции.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется браться за те дела, которые удастся до конца рабочего дня полностью завершить. Поэтому отдавайте предпочтение решению мелких вопросов, на урегулирование которых не требуется много времени. Увеличат доходы риелторы и те, кто причастен к семейному бизнесу. Успешно поработают строители, коммунальщики и офисные служащие.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, удастся реализовать некоторые свои инициативы. Вы можете преуспеть при организации деловой встречи с интересующим вас человеком. Успешно проходят встречи с потенциальными клиентами и подписчиками у консультантов сетевого маркетинга. Вы сможете расширить число подписчиков и увеличить количество заказов.