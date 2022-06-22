Сбавляем темп — гороскоп на 23 июня

23-24 лунные сутки. Начало этого дня несет в себе «послевкусие» вчерашних событий.

Пребывание Луны в знаке Овна помешает сбавить темп или спокойно отказаться от амбиций. Может сохраняться раздражение, конкурентный азарт или взаимная неприязнь, по инерции могут совершаться деструктивные действия или продолжаться опасные игры. Сменить обстановку или стиль действий удастся ближе к вечеру. В это время Луна в Тельце усилит потребность в комфорте и стабильности, а ингрессия Венеры в знак Близнецов добавит приятных ноток общению, подскажет новые рецепты легких летних блюд, новые оттенки ароматов или образы в одежде.

Овен

В первой половине этого дня Овны находятся в своей личной зоне риска – особенно если рождены в апреле. Многим Овнам будет трудно избавиться от вчерашнего настроя. Не исключено деструктивное поведение, ведущее к неудачам в делах, самовредительству, травме или ссоре. Вечером желательно подумать о восполнении потраченных сил и ресурсов, не стоит пропускать ужин и ложиться спать на пустой желудок.

Телец

Тельцам стоит быть осмотрительнее в первой половине дня: в это время для них сохраняются основные риски, их самостоятельности может мешать зависимость от чужой помощи или партнерской поддержки. С приближением вечера суеты станет меньше и многие Тельцы смогут вспомнить о собственных нуждах. Часть их интересов и потребностей может измениться в связи с новой информацией или сменой круга общения.

Близнецы

Сегодня в жизни Близнецов намечается нечто приятное. В начале дня они могут не отдавать себе в этом отчета, будучи вовлечены в драматичные внешние события. К вечеру им будет полезно уединение или сокращение контактов. Станет отчетливее потребность в любви, гармонии и комфорте. Может возрасти тяга к лакомствам, появиться новый интерес к покупкам или заботам о своей внешности (особенно у женщин).

Рак

Сегодня самой напряженной для Раков станет первая половина дня: уже с самого утра ситуация может потребовать от вас решительных действий, поэтому придётся сразу же включаться в стремительный темп событий. Вечером хорошо отдохнуть в кругу друзей, лучше за чашкой кофе или чая.

Лев

Первая половина дня ознаменована для Львов теми или иными приключениями. И хотя они могут рассчитывать в них на успех, он достанется им не слишком легко, возможны досадные побочные эффекты и переутомление. Из-за этого могут быть не замечены хорошие перемены, не исключены отдельные разочарования. Вечером на первом плане могут оказаться покупки или финансовые вопросы, в которых изменились акценты.

Дева

В первой половине дня звезды советуют Девам оставаться в хорошей форме и не терять бдительность: в любой момент может потребоваться быстрая реакция на происходящее. Желательно держать наготове инструменты, технику и транспорт, не отключать линии связи и системы безопасности. К вечеру появятся первые хорошие результаты усилий, в это время можно сменить обстановку, сбросить напряжение и отдохнуть.

Весы

Сегодня дела Весов идут на лад. Ожидаются новые перспективы вдали от дома, в делах, связанных с учебой, общением, романтикой, путешествиями, литературным творчеством. Однако напряженный фон текущих событий может заслонить от их взгляда эти добрые перемены или вынудить отложить приятные планы. Наиболее критична первая половина дня: она может подпитывать разногласия, претензии или конкуренцию.

Скорпион

Для Скорпионов этот день начнется со срочных дел или вчерашних хлопот. Важно откликаться на сигналы и не пропускать критичные детали, иначе у них будет неприятное продолжение - например, отсроченное обострение недомогания. Вечер позволит сменить обстановку или стиль действий, оказаться в дружелюбной среде или в обществе приятных собеседников. В это время можно отвлечься и обсудить свежие новости.

Стрелец

В первой половине дня у Стрельцов остается запас азарта для продолжения игры, тренировки или деловой акции. При желании они вполне могут добавить к своим недавним успехам еще одно впечатляющее звено. Но им стоит помнить, что удача будет сопровождаться побочным эффектом. Возможно, это будет поломка, ссора, налог на выигрыш, истощение ресурса, усталость или голод после нагрузок.

Козерог

Козерогам лучше не брать на себя слишком много в первой половине этого дня. Действовать стоит лишь в крайнем случае - например, в ситуации аврала или критичной поломки. Будьте начеку, но помните, что риски могут быть преувеличены, а итоги суеты неприятны: к примеру, ссоры или беспорядок. Вечером желательно устроить отдых. Можно вспомнить о личной жизни, пообщаться с детьми, встретиться с друзьями.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что сегодня даже самые удачные начинания несут в себе проблемы или имеют неприятный бэкграунд. Возможны поломки, шероховатости в общении, досадные срывы в делах или ненужные приключения в дороге. Лучше отказаться от немедленного продолжения работ, тренировок и поездок. Вечерние часы стоит провести дома или там, где есть шанс получить комфорт. В пути лучше сделать привал.

Рыбы

Сегодня звезды предостерегают Рыб от излишней увлеченности рискованными приемами – прежде всего в технических, деловых и финансовых вопросах. В эти сутки не стоит испытывать судьбу: набирать темп, включаться в конкуренцию или пытаться получить все и сразу – верный способ создать себе проблемы. Наиболее гармоничным периодом станет вечер. Возможны небольшие приятные перемены в доме или в семье.