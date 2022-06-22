Фортуна приготовила подарки — любовный гороскоп на 23 июня

Сегодня нам может круто повезти в любви.

Овен

Для Овнов этот день может стартовать с разрушительного всплеска страстей или с досадных последствий неудачно выбранной накануне линии поведения. Любовные инициативы сегодня не слишком продуктивны и могут вести к обратному эффекту. Успокоиться и сменить тон многим Овнам удастся лишь ближе к вечеру.

Телец

В первой половине этого дня влюбленным Тельцам будет трудно контролировать развитие событий напрямую — но они могут лучше владеть своими эмоциями и тем самым косвенно влиять на поведение партнера. К собственным чувствам и голосу своего сердца многим Тельцам удастся прислушаться лишь ближе к вечеру.

Близнецы

В этот день Близнецы начинают больше нуждаться в любви и приятном общении. Усиливается их потребность нравиться людям другого пола. Представительницам прекрасной половины человечества, рожденным под этим солнечным знаком, пора подумать о внешности и подчеркнуть свою естественную привлекательность.

Рак

Для Раков этот день может начаться с непростого и даже критичного момента в любовных отношениях. Они могут болезненно воспринимать раздражительность партнера или переживать из-за ошибок, которые допустили сами. Свидание лучше планировать на вечернее время, когда настроение и обстановка изменятся.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не спешить с реализацией романтических планов и отложить их на вечер. Утром слишком много препятствий или раздражающих моментов, способных свести на нет удовольствие от свидания. Вечерние часы в этот день обещают больше комфорта и могут оказаться неожиданно приятными.

Дева

Влюбленным Девам придется поволноваться или понервничать в первой половине суток. В это время они останутся под влиянием собственных бурных страстей или будут вынуждены реагировать на темпераментное поведение своей пассии. Вечер призовет к гармонии, добавит отношениям комфорта и стабильности.

Весы

Сегодня романы Весов вступают в новую благоприятную фазу, и она сулит им только хорошее. Однако и сами Весы, и их партнеры могут по инерции смаковать обиды, раздувать разногласия и продолжать выставлять друг другу претензии, а в некоторых, особо сложных случаях пытаться мстить за прежние поражения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит дождаться вечера: именно в это время они получат вести от любимого человека и смогут сбросить с себя бремя собственных забот. Свидание окажется приятным при условии, что на него у вас останутся силы. Не соглашайтесь на чересчур обширную и утомительную программу встречи.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут обнаружить, что поддались азарту и зашли в любовных инициативах чересчур далеко. Но даже если они набрали темп до рискованных значений, катастрофы не случится. В стабильных личных отношениях намечается приятный поворот, а свободные Стрельцы могут надеяться на новые встречи.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам отложить романтические мероприятия на вечер. Свидание окажется для них как нельзя более кстати, если днем они были взвинчены, встревожены или чем-то раздражены: встреча с пассией станет лучшим способом успокоиться. В отношениях могут появиться новые нюансы.

Водолей

Водолеев звезды спешат обрадовать приятными переменами в личной жизни, но не забывают сделать уточнение: наслаждаться ими пока не придется. Отвлекать могут текущие дела или домашние обстоятельства. Возможно, пройдет несколько дней прежде, чем вы сможете полноценно воспользоваться подарком фортуны.

Рыбы

Рыбам не стоит поддаваться порыву страсти в первой половине дня: ненужные приключения и разочарования в это время им практически гарантированы. Для встречи с любимым человеком гораздо больше подходит вечер. Не исключено, что она пройдет несколько неожиданно, и в отношениях появятся новые нюансы.