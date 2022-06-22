От задач закружится голова — финансовый гороскоп на 23 июня

Сегодня у нас будет слишком много дел и слишком мало сил, чтобы с ними справиться.

Овен

Несмотря на то, что Овны будут сосредоточены на преумножении своих финансовых возможностей и поиске источников дохода, эти усилия могут оказаться тщетными. Нехватка наличных денег может вынудить вас перейти в режим жесткой экономии. Впрочем, рациональное использование денег всегда полезнее транжирства.

Телец

У Тельцов, чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, этот день может сложиться неблагоприятно. Дело в том, что ваш партнер сегодня не склонен прислушиваться к вашему мнению, и ваши инициативы могут остаться без поддержки. Не лучший день для ведения переговоров. Другой напряженной темой может стать работа с клиентами в сфере услуг. Некоторые клиенты могут выражать недовольство.

Близнецы

Типичные Близнецы сегодня могут почувствовать, что их активность пытаются ограничить внешние обстоятельства. Усиливаются противоречия с коллегами и подчиненными. Вы можете оказаться в изоляции, или чувствовать психологическое давление. Звезды советуют вам беречь силы и не перенапрягаться, иначе могут быть проблемы со здоровьем.

Рак

Звезды не советуют Ракам заниматься планированием и принимать участие в коллективных видах деятельности. Представители творческих профессий могут почувствовать, что их продуктивность падает из-за недостатка интересных идей. Игрокам на бирже лучше не рисковать крупными деньгами. Этот день может быть связан с высокими финансовыми рисками.

Лев

Львам в этот день, возможно, придется усилить темп работы, поскольку может обнаружиться отставание в графике. Без крайней производственной необходимости лучше не появляться в поле зрения вышестоящего начальства. Изменения в карьере могут быть только в сторону понижения в должности или штрафных санкций. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места.

Дева

Сегодня для типичных Дев может осложниться работа с информацией. Возможны частые ошибки при аналитической обработке информации и в работе с документами. Также есть риск утери важных документов. Вам может быть трудно сосредоточиться из-за множества отвлекающих моментов. Деловые встречи лучше отложить – они могут сорваться по независящим от вас причинам.

Весы

Весы, работающие в финансовом секторе, могут понести убытки. Основная причина в том, что вы можете быть склонны рисковать там, где этого делать не следует и воздерживаться от риска там, где следует рисковать. Отсутствие финансового чутья может негативно отразиться на вашем бюджете. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для поддержания своих проектов.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть склонны к излишне осторожному и нерешительному поведению. Это может привести к ряду упущенных возможностей из-за несвоевременного реагирования на внешние обстоятельства. Больше всего от такого поведения может пострадать переговорный процесс и деловое партнерство. Например, вы можете отвергнуть предложение о сотрудничестве, которое могло бы принести вам реальную выгоду.

Стрелец

Основной сложностью для Стрельцов сегодня могут стать взаимоотношения с коллегами и подчиненными. Постарайтесь строить отношения в трудовом коллективе таким образом, чтобы учитывать профессиональные качества коллег и не давать никаких оценок личным качествам кого-либо. Объективный подход способен избавить вас от лишних беспокойств и волнений.

Козерог

Козероги могут вполне преуспеть в тех делах, в которых чувствуют себя профессионалами и имеют богатый опыт работы. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности. Не лучшее время для того, чтобы браться за новые дела. Представителям творческих профессий сегодня придется нелегко, поскольку им чаще приходится делать нечто новое.

Водолей

В эпицентре внимания Водолеев в этот день может оказаться вопрос соблюдения сроков выполнения плановых заданий. Если имеется отставание от графика, то следует предельно ускориться. В противном случае у вас могут быть неприятности из-за недовольства начальства. Возможно, придется задержаться подольше на рабочем месте чтобы успеть завершить весь объем работы.

Рыбы

Интеллектуальное состояние типичных Рыб сегодня может быть таково, что затрудняется понимание и запоминание информации. Это относится к той информации, которая приходит вам в ходе текущей профессиональной деятельности или при обучении. Поэтому это вряд ли удачный день для работников умственного труда, торговцев и водителей транспорта.