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Предугадываем виражи событий — любовный гороскоп на 24 июня

23 июня 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит посмотреть вперед и представить совместное будущее.

Предугадываем виражи событий — любовный гороскоп на 24 июня
Фото: ejin.ru

Овен

Сегодня что-то мешает влюбленным Овнам сохранять свой фирменный бодрый темп и впечатлять им партнера. Многие Овны проявят медлительность. Ревнивые Овны станут спокойнее. Хорошая сторона такого поворота событий заключена в возможности остановиться, отдохнуть и сбросить накопившееся напряжение.

Телец

Сегодня Тельцам важно найти у любимого человека дружелюбный отклик на свои нестандартные вкусы или необычные желания. Лишь встретив такое понимание, они станут спокойнее. Если они нервничают и «чудят» — значит, рядом с ними нет по-настоящему близкого друга, который мог бы разделить их настроение.

Близнецы

В этот день Близнецы нуждаются не только в интересном и приятном общении с объектом симпатий. Им также требуется материальная база и комплекс подходящих условий, способных обеспечить комфорт. Подходящий формат для сегодняшнего романтического свидания — пикник на природе в неожиданном месте.

Рак

Сегодня при построении романтических планов звезды настоятельно рекомендуют Ракам поискать оригинальное решение. Если вам нужна опора в виде того или иного шаблона, отдайте предпочтение не личным, а коллективным стандартам. Возможно, стоит посетить вместе с пассией популярное место или заведение.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня им лучше отдать «бразды правления» в отношениях своему партнеру — например, положиться на его оригинальный вкус или разделить его своеобразный жизненный уклад. То, что обычно вызывало у вас вопросы или раздражало, внезапно может оказаться наилучшим решением.

Дева

Влюбленным Девам этот день дарует точку опоры, чаще моральную. Даже если им приходится подстраиваться к обстановке, что-то поможет им сохранить верность своим идеалам. Для свидания сегодня подходит необычный или виртуальный формат: он позволяет чувствовать себя свободнее и общаться дружелюбнее.

Весы

Этот день заставляет Весов отступить от своих естественных правил и вести себя в любви нестандартно. Не исключено, что областью эксперимента или сюрприза для них станет интимная жизнь. Детали, к которым обычно нет интереса, могут взволновать, а стимулы, действовавшие безотказно, могут не сработать.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит подстраиваться к настроениям своих партнеров, а также к их оригинальным привычкам, капризам и странностям. Важными условиями взаимопонимания будут такие качества, как дружелюбие и терпимость. Если любимый человек сделал вам необычное предложение, подумайте над ним.

Стрелец

Сегодня от интенсивных любовных игр Стрельцов способны отвлечь рутинные мелочи, в которых что-то изменилось. Свидание, назначенное на этот день, вряд ли пойдет по плану и принесет те эмоции, на которые вы рассчитывали. Возможно, появится спонтанный оригинальный повод для контакта или прогулки.

Козерог

В этот день романтическое свидание принесет Козерогам больше удовольствия, если будет необычным. Хорошо включить в него развлечения в духе времени — например, побывать вместе на популярном шоу или в новом месте отдыха. Самое главное условие — оказаться как можно дальше от источника раздражения.

Водолей

Сегодня на первое место у Водолеев могут попасть дела домашние или планы группы, которые они приняли близко к сердцу. Если партнер согласится разделить их интересы и влиться в нетипичную программу, пара дополнительно сблизится. Традиционное романтическое свидание на этот день лучше не планировать.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб привлекает фактор неожиданности и спонтанности, но не ради приключений — им лишь доставит большое удовольствие проверять свою интуицию и предугадывать виражи событий. Если свидание будет лишено этого элемента, оно покажется им недостаточно романтичным или попросту скучным.

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