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Следим за трендами — гороскоп на 24 июня

23 июня 2022ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Урана побуждает искать свежих впечатлений, общаться с друзьями и интересовать прогрессом.

Следим за трендами — гороскоп на 24 июня
Фото: rambler

Будет естественным желание быть в курсе последних финансовых новостей, модных трендов и общественных настроений. В течение дня могут появиться неожиданные пристрастия, возникнуть импульсы к кулинарному творчеству или незапланированным экстравагантным покупкам, к коллективному шоппингу. В то же время это день пассивности или зацикленности на отдельных идеях, в развитии дел может наблюдаться временный спад или пробуксовка. Подходящий момент для пикников и дружеских застолий.

Овен

В эти сутки Овны становятся более инертными и ленивыми. Их динамичный образ жизни временно сменяется тягой к стабильности, а высшие цели могут уступить место потребности в «хлебе насущном» или поиску материального источника духовной энергии. Внимание могут привлечь финансовые дела, оригинальные покупки, запасы, вопросы питания. Возможен интерес к коллективным ресурсам, как источнику подпитки.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть непредсказуемыми в своих оригинальных привычках и прихотях — но звезды намекают, что многие из их капризов сейчас имеют право на существование. Большинство Тельцов в эти сутки внутренне настроено на волну прогресса и легко ловит актуальные веяния, включая модные, информационно-коммуникативные и финансовые. В разумных пределах стоит позволить себе что-то из желаемого.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся чуть менее общительными и легкими на подъем. Их любознательность, потребность в обмене впечатлениями или флирте может быть временно перекрыта тягой к комфорту, покою, стабильности, уединению, вкусной еде. Возможно, на эти цели будет пущена часть их тайных накоплений. Также многие Близнецы будут иметь доступ к коллективному ресурсу для удовлетворения своих капризов.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам поставить на первое место общение с друзьями. Даже если в эти сутки вас интересуют самые простые и банальные темы, свежий взгляд коллектива не будет лишним. Стоит пообщаться со своей компанией или найти группу по интересам. Этот день подходит для посещения неформальных мероприятий, оригинальных выставок, ярмарок и распродаж, популярных и вновь открывшихся заведений.

Лев

Сегодня Львы преследуют оригинальные цели, не всегда претендуя на уникальное открытие. Возможно, они будут стремиться к типовым современным решениям в своих делах, модным вещам, передовым популярным стандартам в профессии или в общении, в чем-то копировать других людей. Удача в эти сутки непредсказуема. Многое зависит от того, как точно вы уловили актуальный тренд, а также от круга ваших друзей.

Дева

Сегодня у Дев возможен всплеск интереса к новым культурам, а также возможны знакомства с людьми из-за рубежа. День хорош для общения с группой по интересам и единомышленниками: к примеру, можно поучаствовать в каком-то марафоне по созданию новых привычек или достижению поставленных целей, где все участники подбадривают друг друга. Также для многих Дев важна духовная сторона ситуации.

Весы

Сегодня у Весов возможны волнения, связанные с финансовыми вопросами. Не исключено, что для их решения им придется обратиться к друзьям, в новые для себя инстанции или в популярную организацию. Может наметиться необычное решение проблемы, связанной с денежным вкладом, коллективным имуществом, дружеским займом, ипотекой, страховкой или наследством. Лучше избегать новых вложений или кредитов.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам ориентироваться на те настроения, которые царят в их близком окружении — например, дружеском или семейном. Некоторые Скорпионы окажутся более чувствительными к атмосфере в обществе или актуальным мировым тенденциям. В этот день не всегда легко предсказать до мелочей чужое поведение: те или иные капризы и странности возможны у любого человека и в любой группе.

Стрелец

Сегодня сюрпризы Стрельцам преподносит повседневность. Темой дня может стать очередная актуальная перемена, не дающая закоснеть в консервативных привычках прошлого. Это может быть новый необычный материал, инструмент, продукт или лекарство, измененный график, программное обновление. Возможны странности или новые нужды у питомцев. Важно дружить с коллегами и помощниками, иметь друзей в сервисах.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отказаться от сложных энергоемких дел и от слишком жесткого стандартного расписания. По возможности, стоит позволить себе и своим близким свободный образ жизни, провести часть дня с друзьями и детьми. Отсутствие строгих правил может побудить к кулинарному или другому творчеству — а оно, в свою очередь, поможет забыть о проблемах или взглянуть на них чуть иначе.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев привлекают домашние дела, семейные планы или коллективные владения. В центре событий может оказаться дом или загородное имущество, строительная площадка, садовое товарищество, место для пикника, территория общины или группы по интересам. Не исключено, что интерес будет вынужденным — например, придется что-то проконтролировать, помочь своим единомышленникам или близким.

Рыбы

Этот день Рыбам хорошо провести в дружелюбном окружении, где они смогут обсудить свои интересы и проникнуться духом момента. Если такое общение невозможно в реале, звезды советуют присоединиться к группе друзей в виртуальном дистанционном формате: это нисколько не помешает впитывать идеи и получать полезные стимулы для своих размышлений. В течение дня возможны неожиданные находки.

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