Доводим начатое до конца — финансовый гороскоп на 24 июня

Сегодня стоит поднажать, чтобы закончить все свои дела.

Овен

Овнов сегодня могут преследовать неудачи при попытках укрепить и расширить деловые связи. Возможно, вам будет недоставать умения слушать другую сторону и учитывать их интересы. В таких условиях лучше отложить на другой день деловые встречи и поездки. Не верьте чужим обещаниям и сами их никому не давайте. Внимательнее оценивайте поступающую информацию.

Телец

Тельцы в этот день будут способны к большой самоотдаче в работе. Однако это вовсе не означает, что за свой труд вы получите адекватную оплату. Возможно, это будет связано с тем, что в трудовом коллективе вам могут поручить выполнение неквалифицированного труда с невысокой оплатой. Также вам могут задержать оплату за проделанный объем работы.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны к инициативному поведению. Однако при этом вы можете проявлять излишнее нетерпение и эмоциональность, что может привести к завышенным амбициям. Отдавайте предпочтение мелкой работе, не требующей длительных усилий и сосредоточения. Воздержитесь от любой творческой работы, требующей нестандартных подходов.

Рак

У Раков в этот день могут произойти неожиданные изменения в карьере или в отношениях с начальством. Старайтесь держать дистанцию и придерживаться субординации в контактах с начальством. Не высказывайте никому своего недовольства условиями работы или решениями начальства – ваши слова могут обернуться против вас самих. Строго исполняйте то, что требует от вас начальство.

Лев

Львам сегодня не стоит строить иллюзий относительно получения крупной денежной премии и иных приятных сюрпризов от начальства. Сосредоточьтесь на конкретных практических делах, добросовестном исполнении своих текущих обязанностей. Только трудом вы сможете повысить свои доходы. Возможно, дела этого дня пойдут не так, как планировалось, и придется по ходу дня вносить коррективы.

Дева

Достаточно напряженно может сложиться этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Основная причина для беспокойства может быть связана с финансовыми осложнениями. Например, может произойти задержка с переводом денежных средств на счета вашей фирмы от контрагентов. Либо бухгалтерия неправильно начислит вам зарплату.

Весы

Весам в этот день рекомендуется тщательно взвешивать свои инициативы, прежде чем предпринять что-то серьезное. Возможен соблазн в своих поступках выйти за рамки действующих правил и норм закона. Однако именно сегодня ваша деятельность может оказаться под пристальным вниманием представителей фискальных властей. Помните, что ваша деловая репутация – это непреходящая ценность, которая дороже любых денег.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут часто возникать технические сбои, поломки, аварийные ситуации. Особенно уязвимы те, кто работает в сервисных центрах и занимается ремонтом машин и механизмов. Возможно, что при ремонтных работах, будет сломана дорогостоящая деталь, за которую вам придется заплатить. Также может оказаться нелегко устранить технический дефект.

Стрелец

У Стрельцов сегодня могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Постарайтесь действовать в рамках традиционных методов, не предлагайте и не тестируйте ничего нового. При попытке что-либо усовершенствовать вы можете столкнуться с нарушениями ритма работы и падением показателей. Старайтесь не делать того, что может дестабилизировать ваш ритм работы.

Козерог

У Козерогов в этот день не все пойдет гладко. Прежде всего, могут возникнуть осложнения в трудовом коллективе. С кем-то из коллег могут возникнуть разногласия, и это может негативно отразиться на результате работы. Старайтесь непременно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на рабочем месте.

Водолей

У Водолеев не лучший день для установления деловых связей. Запланированные встречи и поездки могут либо не состояться, либо пройти по невыгодному для вас сценарию. Если вам по роду работы приходится часто перемещаться и контактировать с большим количеством людей, то такая нагрузка может привести к нервному истощению и снижению уровня работоспособности. Неблагоприятно пойдут дела у работников торгово-закупочной и посреднической сферы.

Рыбы

Напряженная финансовая ситуация этого дня может помешать Рыбам довести до завершения начатые дела. Может произойти задержка с поступлением денег на ваш счет. Также это не лучший день для приобретения и установки технических средств, с тем, чтобы сделать более комфортным труд на рабочем месте. Не лучшее время для семейного бизнеса и удаленной работы на фрилансе.