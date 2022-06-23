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Утонем в море любви: астролог рассказал, как на нас повлияют светила в ближайшие три недели

23 июня 2022ГороскопыСерж Кораблев

Венера в транзите по воздушным Близнецам с 23 июня по 18 июля становится одним из главных коммуникаторов периода.

Утонем в море любви: астролог рассказал, как на нас повлияют светила
Фото: mirror-venus.ru

На любовно-романтическом фронте и в сфере отношений в это время растёт влияние речей и мелочей в словах и в целом контактов в социальных сетях – Венера в Близнецах одна из самых «флиртовых», а более глубокий интерес к собеседнику может возникнуть в процессе общения.

Традиционно Венера в «курьерских» Близнецах на всех уровнях отношений и романтических симпатий вольно или невольно ассоциируется с партнёрами моложе по возрасту – по крайней мере, такой приоритет в выборе вполне объясним на данном этапе. При этом знакомства в этот период могут чаще возникать в соответствии с природой Меркурия – в поездках и транспорте, в информационном пространстве, в торговых заведениях и магазинах, на форумах, конференциях и культурных мероприятиях.

Венера дружит с ментально активным и подвижным знаком Близнецов, в котором планета красоты сочетается и взаимодействует с Меркурием. В третьем знаке зодиака Венера наделена диспетчерскими и секретарскими функциями, нередко литературными и ораторскими талантами, но может ярко выступить и в роли посредника. По умолчанию Венера в Близнецах может помогать достойно проявить свои способности в переговорно-дипломатической среде, коммерческой и торговой сферах занятости.

Взаимодействие Венеры с другими планетами за время этого транзита – в целом выглядит вполне конструктивно. В канун новолуния 28-29 июня многие смогут почувствовать неудержимую тягу к путешествиям в дальние края на фоне союза Венеры с Юпитером. Очень вероятны и яркие, неожиданные контакты, перспективы в сотрудничестве с партнёрами из зарубежья.
Править бал будет богиня любви и в ауре полнолуния с 12 по 14 июля. Венера в эти дни сочетается двумя противоположными по качеству аспектами с Сатурном и Нептуном. В эти дни природа влияния связей Венеры может сопутствовать развитию высоких, платонических чувств и отношений, помогает раскрывать таланты и творческие резервы. Учитывая фазу полнолуния – в отношениях в эти дни может доминировать повышенная требовательность и капризность – лучше отложить сложные переговоры. Эти же дни не лучшее время для спонтанных покупок.
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