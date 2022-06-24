Не рискуем и не экспериментируем — финансовый гороскоп на 25 июня

Рискнув, мы можем потерять внушительную сумму.

Овен

Весьма непростой день ожидает типичных Овнов. Возможно, вам предстоит войти в открытое противостояние с оппонентами. Индивидуальные предприниматели могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то не исключены споры, разногласия. С некоторыми трудностями может пойти работа по индивидуальному обслуживанию клиентов.

Телец

Тельцы в этот день могут быть склонны к большой самоотдаче на работе. Однако звезды советуют равномерно распределять свои силы и чередовать работу с отдыхом. Иначе можете потерять много сил, и это негативно отразится на вашем самочувствии и уровне работоспособности. Другой потенциально проблемной темой может стать психологический климат в трудовом коллективе — не исключены споры и разногласия.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с неожиданностями, поэтому работа по заранее составленному плану может не состояться. Чем традиционнее и привычнее будет у вас работа, тем лучше. Попытки неформально подойти к решению сложных задач могут потерпеть фиаско. Будьте готовы к неожиданностям. Особенно это касается финансовых вопросов.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется брать ответственность на себя и проявлять инициативу в делах. Наиболее успешно пройдет этот день для тех, кто работает самостоятельно, индивидуально. При возникновении напряженных ситуаций с начальством не следует вступать в споры – соблюдайте субординацию. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на детальной проработке своих проектов.

Лев

Львам рекомендуется сосредоточиться на работе, связанной с неофициальной частной подработкой. Также вам могут предложить поработать во внеурочное время, выйти на подмену заболевшего коллеги. Можно публиковать объявление с предложением выполнить частные заказы, если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо основной работы. Не лучший день для учебы и информационного обмена.

Дева

У типичных Дев этот день может быть связан с изменением методов работы и попыткой что-то усовершенствовать. Возможно, вы сразу не сможете добиться нужного результата, и много времени будет потрачено на тестирование, пробы и ошибки. В связи с этим на высокие доходы лучше не рассчитывать. Однако позитивные подвижки в продвижении к новому и более совершенному также могут произойти.

Весы

Активность Весов в делах может привести к неожиданным осложнениям. Старайтесь в своих поступках обязательно учитывать мнение деловых партнеров и тех людей, кого может затрагивать ваша работа. Отсутствие обратной связи может привести к потере основных ориентиров и, как следствие, к разногласиям. Другой потенциально напряженной темой может стать финансовый ущерб.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с препятствиями в работе. Основные сложности могут возникнуть при взаимоотношениях с коллегами по работе. Усиление напряженности может быть вызвано частыми техническими сбоями, поломками при обращении с имеющейся в вашем распоряжении техникой. Чтобы по ходу работы не возникало споров, старайтесь самостоятельно решать все текущие вопросы.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может необычайно усилиться творческий потенциал. Желание сделать что-то новое, открыть для себя новое перспективное направление – все это может подтолкнуть к поспешным решениям. Однако сейчас вам придется рассчитывать только на самих себя. Единомышленники вряд ли будут готовы пойти за вами.

Козерог

Козероги в этот день могут отличаться повышенной активностью и решимостью действовать незамедлительно. Если ситуация действительно острая, и требуется принятие срочных мер, то такой стиль поведения может быть оправдан. Однако при прямых действиях без промедления могут совершаться опрометчивые поступки, ошибки. При спокойной ситуации вы сами будете склонны дестабилизировать свое положение.

Водолей

Водолеи в этот день готовы много сил и времени потратить на повышение уровня образования, совершенствование в профессиональном мастерстве. Для этого вам может потребоваться обмен мнениями и опытом с коллегами. Однако сегодня вы вряд ли встретите людей, способных дать по-настоящему дельные советы. Ситуацию может исправить чтение специальной литературы по вашей профессии.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется удерживать себя от поступков, связанных с повышением риска финансовых убытков. Не лучшее время для оформления банковской ссуды. С открытием кредитов пока лучше не торопиться. Старайтесь обходиться собственными финансовыми ресурсами. Звезды не рекомендуют вам делать крупных закупок товаров и технического оборудования.