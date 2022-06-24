Не ждете от партнера большего — любовный гороскоп на 25 июня

Сегодня нам не стоит надеяться на вторую половинку и ждать от нее чего-то.

Овен

Сегодня Овны выражают свои чувства менее энергично и напористо, часто не по своей воле. Их может раздражать наличие препятствий или вынужденных пауз, невозможность продемонстрировать партнеру в полной мере свой темперамент, чувство юмора или природные лидерские качества. Свидание лучше перенести.

Телец

В этот день влюбленным Тельцам станет труднее свободно выражать свои чувства, их придется контролировать и дозировать. Многие Тельцы встретят понимание у партнера, но натолкнутся на внешние формальные преграды. Возможно, придется держать дистанцию из этических или профессиональных соображений.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы проявляют меньше явного интереса к общению с объектом своих симпатий. Они будут не так изобретательны и легки на подъем, не слишком находчивы в словесной пикировке, медлительны в выборе планов и слегка меркантильны. Не лучший момент для романтических встреч и знакомств.

Рак

Этот день предлагает Ракам проявить в делах сердечных немного творчества и изобретательности — но в заранее заданных рамках, которые существуют не просто так. Переходить черту и импровизировать без понимания границ не рекомендуется: результатом может быть разочарование или страх перед будущим.

Лев

Сегодня романтические инициативы Львов ограничены некими рамками, им трудно свободно выразить свои чувства. Сильнее любви может оказаться дружба или этикет. Попытка проигнорировать выставленные условия не даст задуманного эффекта и может привести к неожиданным последствиям.

Дева

В этот день романтическое свидание пройдет для Дев спокойно и даже комфортно, если они не будут делать ставку на активное общение. Словесные потоки, через которые выражаются чувства, сегодня могут оказаться неуместными или невозможными. Вероятно, придется контролировать и сами проявления эмоций.

Весы

Этот день может ознаменоваться для Весов временным тупиком в любовных делах или необычными ощущениями. Вероятны заминки в коммуникациях — например, непонятные задержки сообщений с обеих сторон. Звезды рекомендуют не делать преждевременных выводов и довериться судьбе: завтра ситуация изменится.

Скорпион

В этот день Скорпионам придется включить всю свою природную проницательность, чтобы разгадать причину чужого недоверия, молчания или нетипичного поведения. Добиться внешней формальной гармонии и близости с любимым человеком сегодня нелегко, но дело может поправить магическое сексуальное притяжение.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для гармоничного и полноценного романтического свидания. Возможно, оно просто не состоится или пройдет не на той волне. С любимым человеком придется чаще не флиртовать и вести пикировку, а обсуждать мелочи жизни или непредвиденные детали.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам выбирать для свиданий спокойные знакомые места, заранее обустроив их на свой вкус или приняв заданные в них ограничения. В такой обстановке они смогут внутренне раскрепоститься и дать волю своим чувствам, что будет благотворно и для них самих, и для их партнеров.

Водолей

В этот день Водолеи могут пасть жертвой своего упрямства, нелюдимости или застенчивости. Имея неплохие шансы понравиться объекту своих симпатий, они рискуют упустить их по одной из указанных выше причин. Бороться со страхами или комплексами сегодня нелегко, разумнее отложить контакт до завтра.

Рыбы

В этот день Рыбы рискуют испытать разочарование, если они ждали от своего романтического свидания слишком многого. Свобода, масштаб и бурная динамика в развитии любовных отношений сегодня маловероятны. Скорее всего, причиной будут внешние объективные ограничения, бороться с которыми невозможно.