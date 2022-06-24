Лень окутает с ног до головы — гороскоп на 25 июня

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце провоцирует чрезмерную основательность, медлительность и пассивность.

Может снизиться подвижность, обучаемость, сообразительность, коммуникабельность. Возможны задержки и отказы. Не исключена зацикленность на хозяйственных, финансовых вопросах или нюансах питания. Погружение в «дела земные» способно вывести на тайную духовную грань событий — например, подвести к пониманию важности прочного фундамента дел и поиска материальных каналов подпитки духовной энергии. Актуальна системная разумная экономия, возможность делать новые запасы или использовать стратегические резервы.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать новые энергозатратные инициативы: что-то помешает им набрать темп и быстро добиться цели. Обстановка этих суток не способствует мобильности, снижает интерес к расширению личных горизонтов и возможностей, вынуждает рассчитывать время и экономить ресурсы. Подходящий момент для спокойного отдыха, восстановления сил и пополнения запасов за счет старых резервов.

Телец

Сегодня Тельцам придется считаться с любыми объективными ограничениями: к примеру, ответственных Тельцов может сдержать чувство долга или профессиональная этика, а также временные рамки. Стоит отказать себе в излишествах и легкомысленных капризах. Желательно контролировать эмоции на людях, тщательнее рассчитывать время и планировать все мероприятия строго в заданных рамках.

Близнецы

Сегодня природные качества Близнецов, которые являются их визитной карточкой, выражены чуть слабее, чем обычно. Может на время снизиться их мобильность, общительность, обучаемость, интерес к окружающему миру. Некоторые Близнецы предпочтут уйти в тень, погрузиться в домашние дела, уехать на дачу, к друзьям или на природу. Добровольное или вынужденное заточение может вызвать тайный приступ уныния.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить несрочные дела и отдохнуть. Хороший вариант — отдых в компании друзей, если она не слишком большая и шумная. Этот день не располагает к суете, конкуренции, динамичным занятиям и физической активности. Темой общения могут стать спокойные хобби — например, кулинария, эстетическая часть садоводства или рукоделие. Взгляд в будущее не должен быть слишком мрачным.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не составлять точную программу действий на день и не пытаться просчитать в деталях далекое будущее — загаданные в этот день желания требуют времени, а потому сбудутся далеко не сразу и не совсем так, как вы предполагали. В общении придется придерживаться известных ограничений, соблюдать иерархию или дистанцию. Это не лучший день для важного мероприятия.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам базовый психологический комфорт и советуют его ценить. Именно он вплоть до ночи будет обеспечивать им нужную внутреннюю устойчивость, не позволит поддаться случайному настроению или небезопасному импульсивному порыву. Ограничения этого дня лучше оценивать спокойно и не принимать на свой личный счет: вероятнее всего, это необходимые по ситуации общепринятые правила.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить все важные начинания, особенно те, что связаны с коммуникациями и динамикой: поездками, поисками, новыми стартами в неизвестное, энергичным обменом информацией, экспресс-обучением. Многое в этот день идет медленно и не по плану. Возможны странности, задержки писем, тупики в размышлениях, непредвиденные заминки в общении, платежах или интеллектуальной работе.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам придерживаться заданных правил и рамок в общении. Не стоит игнорировать их в общественных местах, в семье, в дружеской и профессиональной среде. Придется смириться с моментами недопонимания, проявлениями недоверия или вынужденной дистанцией. Понять мотивы чужого поведения поможет проницательность. Это не лучший день для знакомств и общения с целевой аудиторией.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рискуют увязнуть в повседневных мелочах и так и не перейти к тому, что их больше всего манит — например, интересному и приятному общению. Не стоит планировать на этот день свидание, вечеринку, урок, пикник, поездку, выступление или другое мероприятие, если вы рассчитываете на обратную связь, коммуникабельных спутников, сообразительных учеников, обмен мнениями или словесный флирт.

Козерог

Этот день Козерогам лучше использовать для пассивного отдыха. Обстоятельства позволяют прислушаться к своим ощущениям и дать себе поблажку именно в тех вопросах, которые являются критичными. Не запрещайте себе «слабости», если вам хочется побыть на природе, пообщаться с друзьями или детьми, поспать, поесть вкусного, послушать музыку: это самый короткий путь к восстановлению внутренней гармонии.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям отложить мероприятия, подразумевающие для них активное общение с внешним миром, и побыть дома. В то же время они советуют не ждать полного комфорта даже на собственной территории, напоминают о вынужденных или добровольных обязанностях. Стоит заранее приготовиться к эмоциональной дистанции со своими домочадцами и знакомому недопониманию с близким окружением.

Рыбы

Сегодня возможности Рыб ограничены, но даже из скромного усеченного набора шансов они извлекут пользу. В разумных пределах окажутся полезными их приобретения, продуктивными прогулки и контакты. Не стоит планировать на этот день посещение мероприятий, поиск знакомств и источников вдохновения, важные сделки и начинания, далекие поездки, установку расширений и дополнений к компьютерным программам.