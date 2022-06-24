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Для каких знаков зодиака июль станет черным месяцем

24 июня 2022ГороскопыМир24

Трем знакам зодиака придется выдержать испытания.

Для каких знаков зодиака июль станет черным месяцем
Фото: alkotraz.ru

Об этом предупреждает астролог Тамара Глоба.

Весы

Представителей этого знака ждет напряженная и богатая на отрицательные эмоции первая половина июля. Возможны конфликты с близкими людьми, друзьями, родственниками. На этом фоне может начать развиваться депрессия, особенно если у человека будут и другие трудности. Ситуация начнет налаживаться после 18 июля.

Рыбы

Для рожденных с 20 февраля по 20 марта весь этот год будет нелегким. Нужно очень постараться, чтобы сохранить рабочее место и постоянный заработок. Эти усилия могут спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности психо-эмоциональным состоянием. Однако ближе к концу года Рыбы пожнут плоды своего упорного труда, уверяют звезды.

Лев

Для представителей царственного знака прогноз на июль более благоприятный. В этом месяце у Львов появится много энергии, которую они решат применить сразу во всех сферах: самосовершенствовании, личной жизни, на работе. Однако обширная деятельность может подорвать здоровье. Астролог советует внимательно прислушиваться к своему организму.

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