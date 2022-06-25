Флиртуем налево и направо — любовный гороскоп на 26 июня

Сегодня нужно много знакомиться и очаровывать — поднимем себе самооценку.

Овен

Сегодня Овнов радуют события в их личной жизни. Возможно, предмет симпатий объявится сам и сообщит приятные новости. При знакомстве один из способов быстро развить отношения - охотно отвечать на вопросы, а также не скупиться на искренние комплименты чужой красоте, сообразительности и интеллекту.

Телец

В этот день Тельцы будут неотразимы, если перестанут зацикливаться на своих уникальных нуждах и начнут искренне радоваться каждой приятной мелочи. Чем общительнее сегодня свободный Телец, тем больше у него шансов найти пару - если не на всю жизнь, то для того, чтобы повеселиться «здесь и сейчас».

Близнецы

Близнецам не стоит пропускать этот день, если они влюблены или хотят найти себе пару: они привлекательны и общительны. Это прекрасный момент для свидания: независимо от повода и внешних условий, оно будет приятным. Новые отношения завяжутся легко, окажутся многообещающими и потенциально прочными.

Рак

Ракам звезды намекают, что сегодня им не стоит зацикливаться на сложных гранях любви и на своих личных эмоциях. Свидание лучше устроить вдали от обстановки, наполненной привычными триггерами ссор. Возможно, лучшим решением будет отправиться на популярное мероприятие или в однодневное путешествие.

Лев

Сегодня звезды создают Львам отличные условия для развития романа в любой его фазе. Также это удачный день для знакомств. Излишне эмоциональным Львам он позволяет искусно скрывать свои переживания и вести себя как ни в чем не бывало. По возможности, не стоит отказываться от свиданий и флирта.

Дева

Сегодня Девам придется решить, важны ли для них романтические отношения на самом деле. Если да, то встречу с любимым человеком им придется поставить на одно из первых мест, а все детали свидания продумать заблаговременно. Если нет, можно ограничиться формальным общением или сослаться на занятость.

Весы

Сегодня Весы с одинаковой легкостью наверстывают в любви упущенное и заводят новые романы. Дополнительные романтические акценты появляются в общении с иностранцами, иногородними и путешественниками, не исключено, что свободные Весы начнут обращать свое внимание в первую очередь именно на них.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не прочь поговорить о сексуальности и интимных деталях в шутливом тоне. Если такие шутки не обидят партнера, они станут неплохим катализатором развития отношений. Свободные Скорпионы будут легко заводить знакомства, им важно быть разборчивее и вовремя отсеивать сомнительные связи.

Стрелец

Стрельцам важно не пропустить этот день, если они ищут новых знакомств и надеются расширить круг поисков, а также хотят легкого увлекательного общения с объектом своих симпатий. В постоянных парах важна взаимная верность: увлекающиеся партнеры могут испытывать соблазн посматривать на сторону.

Козерог

Сегодня Козерогам может быть сложно получить от запланированного свидания подлинное удовольствие. С их точки зрения, личное общение будет недостаточно романтичным или чересчур поверхностным. Многих Козерогов будут раздражать отвлекающие факторы — например, чьи-то звонки или шуточные комментарии.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что это прекрасный день для свиданий и знакомств. Он подходит и для развития новых симпатий, и для восстановления прежних отношений, причем события складываются на редкость многообещающе. Не стоит отказываться от приятной переписки, приглашения в гости или на прогулку.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам попрактиковаться в искусстве легкого флирта: оно может пригодиться им и в процессе поиска, и для того, чтобы разнообразить общение в постоянном союзе. Отношения, окрашенные глубокими эмоциями и сильной личной привязанностью, в этот день могут оказаться «неформатом».