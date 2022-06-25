Беремся за дела, отложенные в долги ящик — финансовый гороскоп на 26 июня

Сегодня стоит обратить внимание на старые задачи, от которым мы так долго отмахивались.

Овен

Наиболее успешным направлением деятельности Овнов является укрепление и расширение деловых связей и партнерства. В информационном плане день сложится весьма интенсивный. Особенно хорошо пойдут дела у торговых работников и консультантов. Помните, что по любым проблемным вопросам всегда можно договориться.

Телец

Финансовое благосостояние Тельцов сегодня может укрепиться. Это может быть связано с получением выгодного заказа или успешным выполнением запланированной работы. Может повыситься уровень вашей работоспособности, поэтому можно интенсифицировать свой труд. Наиболее проблемная тема связана с взаимоотношениями в трудовом коллективе. Возрастает вероятность производственного травматизма.

Близнецы

Для Близнецов сегодня будет особенно важен их имидж. Собираясь на деловую встречу, обязательно заранее продумайте линию поведения и свой внешний облик. Вас будут принимать «по одёжке», и здесь все должно быть безупречно. Звезды советуют активнее браться за дела и стараться во всем проявлять инициативу. При столкновении с новыми нестандартными задачами вы сможете найти простое и оригинальное решение.

Рак

Умение Раков скрывать на публике свои истинные намерения может пригодиться для ведения кулуарных переговоров и мягкого урегулирования вопросов, не подлежащих широкой огласке. Чем тише и незаметнее вы себя будете вести, тем больших результатов в итоге добьетесь. Также это хорошее время для выполнения частных заказов в удаленном режиме на фрилансе.

Лев

Умение Львов поддерживать дружеские отношения с людьми сегодня может оказаться весьма полезным для деловой активности. Любые виды неформального общения будут оказывать положительное влияние на ваш бизнес. Это особенно актуально для тех, чей бизнес плотно завязан на деловые связи: транспорт, консультирование, торговля.

Дева

У Дев удачный день для выполнения плановых заданий. Ориентируйте себя на непременное исполнение поставленных перед вами задач в строго соблюденные сроки. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Могут быть положительные подвижки в карьере. Также может быть принято неожиданное решение о вашем материальном поощрении, в том числе о выплате премии.

Весы

У Весов хороший день для профессионального обучения и обмена мнениями с целью повышения уровня квалификации. Хорошо заниматься повторением пройденного материала и возвращением к старым проверенным методам работы, которые были несправедливо забыты или временно не востребованы. Хорошая деловая репутация может положительно отразиться на решении некоторых важных вопросов.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, деятельность которых требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Если прежде у вас были проблемы с налоговыми органами, то сегодня у вас имеются хорошие шансы урегулировать их. Также это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, ночных заведениях, базах отдыха и санаториях.

Стрелец

Отношения Стрельцов с деловыми партнерами и клиентами во многом могут определять степень успешности в профессиональной деятельности за этот день. Это удачное время для обсуждения планов на будущее с деловыми партнерами в неформальной обстановке. Если раньше вы с кем-то сотрудничали без подписания официального договора, то сегодня можно юридически оформить свои деловые отношения.

Козерог

Козероги в этот день имеют возможность скорректировать свои отношения с коллегами и подчиненными, с тем, чтобы сделать взаимодействие более эффективным. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Хорошо менять график работы, переходя на более удобный для вас режим работы. Безработные найдут ту работу, которую давно искали.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для поисков новых методов работы и реализации своих талантов в конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах, проводить рекламные мероприятия. Успех будет зависеть от вашей изобретательности и умения нестандартно мыслить. Хорошо пробовать свои силы в других профессиях.

Рыбы

У Рыб в этот день успешно пойдут дела, которые давно ждали своего часа и оставались отложенными «в долгий ящик». Сосредоточьтесь на делах, требующих полного завершения. В течение дня рекомендуется браться за решение мелких вопросов, которые вы сможете закрыть до конца рабочего дня. Также это успешное время для подготовки отчетов и анализа своих бюджетных возможностей.