Острые ситуации — любовный гороскоп на 28 июня

Сегодня на нас будут влиять и больно задевать обстоятельства.

Овен

В начале этого дня влюбленные Овны легки в общении и сравнительно покладисты в быту — но с приближением вечера могут начать стремиться к лидерству и по любому поводу «раздувать из мухи слона». Они не на шутку обидятся, если любимый человек задел их амбиции или домочадцы оказались против их любви.

Телец

Влюбленным Тельцам не стоит сетовать на ход утренних событий, если он кажется им слишком ровным и предсказуемым: настанет вечер и эмоций станет больше, но гармонии будет меньше. Любимый человек может оказаться крайне чувствителен к некому животрепещущему вопросу, и успокоить его будет сложно.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит медлить, если они еще не все сказали любимому человеку или намерены встретиться с ним. Звезды подсказывают, что утром для этого не будет особых препятствий, а вот вечером они вполне могут появиться, в составленные планы могут неожиданно вмешаться роковые обстоятельства.

Рак

Сегодня Раки станут очень самолюбивы и чувствительны к своему статусу в паре, а также к некоторым моментам отношений — например, к мировоззренческим вопросам, к теме деловой конкуренции. Если их что-то задело, они не будут мелочиться и придадут ситуации масштаб. Нежелательны гнев и ревность.

Лев

Сегодня Львам не стоит проявлять активность в поисках знакомств или идти в любовных отношениях на перемены: это авантюра. Общение с близким человеком может быть осложнено разногласием, по поводу которого пока трудно найти компромисс. Возможно, это будет вопрос жилья, близких отношений или кровных уз.

Дева

Этот день связан для влюбленных Дев с нагнетанием эмоций. Не исключено, что бурные переживания трансформируются в не менее бурную страсть (или будут вызваны ею). В любом случае, к вечеру обстановка накалится и проверит вас на эмоциональную прочность. Если вы к этому не готовы, отложите свидание.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам шутить с огнем, вступая в спор с любимым человеком или провоцируя его. Обиженный партнер в эти сутки не понимает шуток. Он может разгорячиться так, что «мало не покажется», если вы заденете его амбиции. Особенно опасны разногласия на семейной или бытовой почве.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы позитивно реагируют на стресс: что их не подавит морально, то сделает их сильнее. Поэтому звезды советуют им не пасовать перед трудностями, а пытаться их преодолеть, даже если веры в успех мало. Возможно, благотворный эффект от приложенных усилий проявится чуть позже.

Стрелец

Сегодня Стрельцы переживут в любви волнующий рискованный опыт или острый кризис. В основу событий могут лечь интимные или духовные причины, но не исключены и другие поводы для волнений — например, дела далекого прошлого или отношения с семьей партнера. Заводить романы в этот день не рекомендуется.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о риске ссоры и о том, что она в считанные часы или минуты может обрести масштаб. Если вы не хотите основательного затяжного кризиса в общении с партнером, а также его или своими домочадцами, вам лучше избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминает борьбу амбиций.

Водолей

Водолеям не стоит слишком беспокоиться об итогах этого дня: даже если он станет напряженным, его события не смогут серьезно повлиять на развитие личных отношений. Острые моменты этих суток задевают эмоции или создают проблемы в быту, могут стать проверкой на способность к поддержке или сочувствию.

Рыбы

Для влюбленных Рыб значима вторая половина дня. Именно на это время придется пик их любовных желаний. Некоторые Рыбы начнут испытывать не самые светлые чувства — например, могут поддаться искушению отомстить бывшему партнеру. Свидание сегодня чем-то запомнится. Начинать романы не рекомендуется.