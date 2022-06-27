Дадим отпор всем проблемам — гороскоп на 28 июня

28-29 лунные сутки. Сегодня значима и эмоционально насыщенна вторая половина дня.

Именно в это время начинает формироваться Новолуние в Раке, отмеченное сильными и порой специфичными переживаниями. На первое место могут выйти темы прошлого, а также семьи и близких, но кроме того — темы, связанные с жестами гостеприимства, уважением к национальным авторитетам и традициям, делами о наследстве и недвижимости. Разногласия в перечисленных сферах чреваты бурей чувств и ростом претензий, и тогда вместо сброса напряжения не исключен его новый виток. Важно управлять своими амбициями и не поддаваться дурным чувствам.

Овен

Первую половину этого дня Овнам стоит отдать контактам с внешним миром. Желательно не поднимать новых вопросов и не осваивать новые маршруты, а предпочесть уже знакомые темы и пути. Вечер обещает важные события в доме, семье или землячестве. У многих Овнов непросто сложатся личные отношения с родителями, идеями, традициями, хозяевами или арендаторами жилья, семейными или клановыми авторитетами.

Телец

Тельцам стоит начать этот день с решения рутинных вопросов, оставшихся им в наследство от дня вчерашнего. Главной темой вечера может стать поведение родственника, земляка или другого значимого лица из близкого окружения. Стоит осмотрительнее вести себя с попутчиками и соседями, если вы отправляетесь в это время в дорогу: не исключено, что у них есть «больное место», и кто-то его ненароком заденет.

Близнецы

Близнецам стоит начать день с внимания к собственным нуждам. Найти время для себя особенно желательно, если вы тесно связаны со своими родственниками или соотечественниками: в конце дня возрастет их роль или ваша чувствительность к их поведению, и вам станет не до мелких личных капризов. Возможен ответственный момент в истории, связанной с недвижимостью, крупной сделкой или инвестицией в будущее.

Рак

Ракам стоит с самого утра следить за новостями и собираться с силами. Во второй части дня их ждет ответственный момент, связанный с выбором личной позиции, убеждениями или карьерой. Многие Раки, особенно июньские, будут самолюбивы, амбициозны и чувствительны к своей репутации. Их могут волновать вопросы самореализации, власти, авторитета. Возможны завышенные запросы и надежды, искушение гордыней.

Лев

Сегодня Львы втайне ранимы. Многие Львы чувствительны к домашним делам и семейной атмосфере, зависимы от своих близких, от дел с жильем или недвижимостью. Также для них важна тема прошлого, идейная или духовная грань момента. Во второй половине суток возможен стресс, однако помните, что волнение может отразиться на самочувствии и обострить имеющееся недомогание, поэтому старайтесь сохранять спокойнствие и эмоциональную гармонию.

Дева

События этого дня отразятся на будущем Дев, могут повлиять на их чувства или убеждения. Возможно, на них произведет неизгладимое впечатление поступок или имидж конкретного человека, его авторитет, духовная сила или отвага в момент кризиса (влияние возрастет, если это старый друг, земляк или родственник). Сегодня лучше не проводить мероприятия и не строить планы: слишком много эмоций, есть риски.

Весы

Весам стоит уладить мелкие дела с утра, так как вечером события будут развиваться бурно. Возможен значимый момент в карьере, в семье или в общении с влиятельным лицом — например, с начальником, юристом, земляком, родителем. Болезненны темы протекции, уважения, поддержки авторитета, развития зарубежного партнерства. Из-за конкуренции или спора идей может пережить кризис успешное сотрудничество.

Скорпион

Для Скорпионов сюжеты этого дня могут стать источником вдохновения. Весьма непростые сами по себе, они дают им импульс для делового или духовного роста и заставляют прорываться «через терни к звездам». Возможны ситуации, когда, что называется, не было счастья, да несчастье помогло. Большую роль в событиях может сыграть личный наставник, дальний родственник, коллега или заказчик из-за рубежа.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно совладать с эмоциями. Возможны переживания за родню, земляков, детей, животных или за наследие прошлого. Не исключен кризис в личной жизни, игре или бизнесе. Стрельцы, устойчивые к эмоциональным воздействиям, могут стать свидетелями чужих страданий. День может подарить духовный катарсис, но вряд ли он принесет удачу в начинаниях: скорее всего, это будут опасные авантюры.

Козерог

Этот день может принести Козерогам осложнения в отношениях с домочадцами, родителями, земляками и людьми, имеющими отношение к их жилью, а также проблемы в общении с партнерами и эмоционально значимыми персонами. Любой спор, включая территориальный, в эти сутки легко «переходит на личности» и набирает обороты, что чревато риском для начинаний, ростом домашних проблем или кризисом сотрудничества.

Водолей

Сегодня Водолеев может эмоционально ранить ситуация, связанная с семьей, домом, питомцем или здоровьем. В многообещающих стартапах и увлекательных путешествиях возможны приключения и острые моменты, вызывающие массу переживаний. Вероятны сложные отношения с кем-то из близких, с подчиненным, врачом, влиятельным соседом или попутчиком. В этот день сложно искать работу, принимать и оказывать помощь.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет сложный, но благоприятный поворот обстоятельств, который даст им яркий духовный импульс и пробудит их таланты (в том числе, возможно, скрытые). Многие Рыбы будут заранее его предчувствовать. Важные события ожидаются ближе к вечеру. В центре внимания может оказаться ребенок, любимый человек, питомец или творческий проект, дающий надежду и на моральную, и на материальную отдачу.