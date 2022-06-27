Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 28 июня

Сегодня стоит слушать внутренний голос и вспоминать прошлые ошибки.

Овен

У Овнов в этот день может повыситься значимость семейных отношений и их влияние на вашу деловую активность. Финансовые вопросы решаются успешно, однако в плане сотрудничества могут возникнуть разногласия. В частности это не лучший день для ведения переговоров относительно аренды помещения для ведения бизнеса. Пока лучше воздержаться от подписания договора аренды.

Телец

Тельцам рекомендуется экономнее расходовать силы в ходе выполнения текущей работы. При высоких физических перегрузках ваше самочувствие может ухудшиться. Также негативное влияние на результаты работы могут оказать стрессовые ситуации — берегите свою нервную систему от волнений. Это удачное время для планирования и проведения деловых встреч. Можно подписывать документы о долгосрочном сотрудничестве.

Близнецы

В утренние часы Близнецам рекомендуется более экономно расходовать деньги. Чем меньше денег будет израсходовано, тем больше будет сохранено для более полезных и успешных вложений в дальнейшем. Ответственное отношение к выполнению своих обязанностей будет способствовать укреплению контакта с коллегами. Благодаря этому может повыситься уровень доходов.

Рак

Внутренняя эмоциональная стабильность сегодня крайне необходима Ракам для уверенного исполнения своих профессиональных обязанностей. Старайтесь действовать спокойно и творчески. Не следует нервничать, если какие-то работы не успеваете выполнить в положенный срок. Влияние семьи и близких родственников на результаты сегодняшней работы может оказаться неблагоприятным.

Лев

Львам на этот день не рекомендуется планировать деловые встречи и поездки. С профессиональным обучением также не все обстоит благополучно. Все это может быть связано с не вполне достоверной информацией, которая может к вам поступать. Возрастет уровень доходов у тех, кто занимается фрилансом на дому, а также выполняет коммунальные и ремонтно-строительные работы.

Дева

У типичных Дев сегодня могут поменяться планы под влиянием мнения друзей или коллектива единомышленников. Прежде чем вкладывать деньги в проекты не помешает посоветоваться с родственниками и знакомыми из вашего близкого окружения. Воздерживайтесь от финансовых заимствований. Бизнесмены могут столкнуться с ситуацией дефицита оборотных средств.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении ранее запланированных заданий. Старайтесь полностью довериться воле начальства и беспрекословно выполнять все их приказы и распоряжения. Личная инициатива сегодня не приветствуется и не получает поддержки. Не следует делать того, о чем вас никто не просит. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве.

Скорпион

День пройдет для Скорпионов успешно в том случае, если ваша деятельность будет проходить в строгом соответствии с нормами закона и служебных инструкций. Не исключены контрольные закупки, ревизии и разного рода проверки. Держите свои дела под личным контролем и никому ничего не делегируйте. Безоглядное доверие чревато разочарованиями.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть полон неожиданностей. Старайтесь не привлекать к себе внимание людей, нацеленных на критику. Не следует делать того, что может увеличить риск финансовых потерь или способствовать повышению риска производственного травматизма. Возможно, некоторые ваши планы окажутся нереалистичными.

Козерог

Козероги более преуспеют при работе в фирмах, ориентированных на партнерское сотрудничество, когда в маркетинговый план входит партнерское вознаграждение. А вот работа в иерархических структурах с жестким подчинением начальству может пойти с осложнениями. Не следует спорить с начальством – это может привести к обратному результату от того, который вы хотели бы получить.

Водолей

Нелегкий день ожидает Водолеев, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения в вузах или колледжах. То же самое касается стажировки для новых сотрудников. Вероятно, вам будет сложно применить свои теоретические знания в рамках практической работы. Неплохой день для руководящих и административных работников.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется больше времени уделять профессиональному обучению. Возможно, настало время заново повторить некоторые свои знания, поскольку с течением времени многое забывается и возникает потребность освежить память. Воздержитесь от финансовых рисков. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.