Откровенность может ранить — любовный гороскоп на 4-10 июля

Активность Марса, Меркурия и Венеры неоднократно будет создавать в течение всей недели отличные условия для новых знакомств и наведения порядка в уже существующих отношениях.

В понедельник, 4 июля, Меркурий в секстиле к Марсу, и это прекрасный день, чтобы договориться до определенного компромисса или пойти на уступки в отношениях.

Вторник, 5 июля — вообще отличный день для всего, что связано с чувствами и отношениями. Меркурий в этот день входит в знак Рака, а Марс — в Тельца. Можно заводить новые знакомства, переводить уже существующие отношения на новый уровень и заключать помолвки или браки.

В среду, 6 июля, Венера в секстиле к Хирону, и какая-то новость может заметно подкорректировать ваши планы в личных вопросах. Или вы можете узнать тайну того, что вам дорог. Но в любом случае, настраивайтесь на положительные перемены в этот день.

Четверг и пятница, 7 и 8 июля, Солнце уточняет квадрат к Хирону и эти два дня — не лучшие периоды для новых знакомств. В отношениях очень трудно сдерживаться, и порой откровенность может сильно ранить, так что следите за тем, что говорите в пылу эмоций.

Суббота, 9 июля, пройдет под сильным влиянием Меркурий, образующего квадрат с Юпитером и соединение с Лилит. В это время можно позволить себе полностью раскрепоститься и попробовать новые стратегии в отношениях. Озвучьте партнеру свои самые сокровенные фантазии и будьте готовы исполнить ответно и его желания тоже.

10 июля, в воскресенье, Солнце в секстиле к Урану, и в этот день приветствуются новые знакомства, если вы находитесь в активном поиске. А тем, кто в отношениях, можно посоветовать сменить обстановку и вместе с партнером отправиться на отдых, например, на природу или на развлекательное мероприятие.

Овен

На этой неделе влюбленные Овны меняют свою линию поведения. Самым перспективным днем для них станет воскресенье. Также счастливыми моментами будет наполнена среда — при условии, что у партнеров нет серьезных личностных, бытовых и мировоззренческих разногласий или они готовы дипломатично их обойти.

Телец

На этой неделе Тельцы начинают активнее выражать свои чувства и смелее продвигать в любви свои интересы. Такая перемена в их поведении станет заметнее к выходным. Но некоторые Тельцы, наоборот, окажутся «под пятой» у предприимчивого и психологически более сильного партнера, что их пока устраивает.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют Близнецам помнить о своем естественном очаровании и активнее включать его в среду, четверг и воскресенье (прежде всего, этот совет адресован представительницам прекрасного пола). Обаяние выручит в минуты, когда лишние эмоции не позволяют выразить чувства словами.

Рак

На этой неделе Ракам очень важно высказаться и быть понятыми. Молчаливое принятие со стороны партнера, готового сочувственно выслушать эмоциональный рачий монолог, будет важнее для любовной идиллии, чем согласие по всем прочим пунктам отношений. Знайте меру в своем красноречии в среду и четверг.

Лев

На этой неделе влюбленных Львов радуют среда, четверг и воскресенье. Эмоциональный фон общения может быть не очень ровным, но на взаимной симпатии это не отразится. Многим Львам есть что скрывать от партнера, но их секреты не критичны. Возможно, они сейчас просто боятся выдать свою тайную слабость.

Дева

Дев эта неделя сделает чувствительнее к некоторым отдельным аспектам их любовных отношений, но общая линия их поведения в присутствии объекта симпатий пока останется неизменной. Многие Девы будут вынуждены считаться со своими целями или текущим статусом, который обязывает их соблюдать формальности.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам ценить приятные моменты своего романа: они есть, даже если в паре налицо радикальные личностные разногласия. Если удастся их обойти или замять, приятными будут среда и четверг (многое в эти дни зависит от вас лично). Также для встречи подходит воскресенье.

Скорпион

Эта неделя вынуждает Скорпионов не реализовывать в любви свои собственные взгляды, а придерживаться общепринятых теорий и представлений о взаимоотношениях полов. Порой это будет вести к дискомфорту, так как по личностному складу и темпераменту типичный Скорпион тяготеет к другой линии поведения.

Стрелец

На этой неделе у влюбленных Стрельцов нет веских поводов для тревоги. Психологические шероховатости взаимодействия с партнером выравниваются для них взаимной симпатией и заданным заранее стандартом общения, страхующим от неувязок. Наиболее подходящие дни для свиданий — среда, четверг и воскресенье.

Козерог

На этой неделе гармония в личных отношениях Козерогов больше зависит от партнера — но им не стоит забывать, что они тоже делают свой вклад в ее создание или размывание. Любовный успех в значительной степени зависит от их готовности поддерживать приятный диалог и быть деликатными даже в мелочах.

Водолей

На этой неделе в общении Водолеев с любимыми появятся новые нотки. Может усилиться болезненная эмоциональная реакция на отдельные мелочи, такие детали не стоит оставлять без внимания. Общий тренд недели — взаимная симпатия, гармония, верность. Наиболее удачны для встреч среда, четверг и воскресенье.

Рыбы

На этой неделе в романах Рыб становится доступной опция «доверительный разговор». Не исключено, что для партнера или самих Рыб станет притягательной особая интригующая или болезненная тема, к которой они втайне неравнодушны. Важно помнить, что даже при взаимопонимании говорить стоит не обо всем.