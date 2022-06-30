Горят дедлайны — финансовый гороскоп на 1 июля

Сегодня нам придется напрячься — будет много работы и мало времени на нее.

Овен

Овны сегодня могут проявлять необычайную интеллектуальную активность, что позволит заниматься сразу несколькими делами в параллельном режиме. Успешно развиваются деловые связи, можно договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве, совершать поездки, устраивать встречи, знакомства. Активизируется работа с документами, вы не будете сталкиваться с бюрократическими проволочками при получении справок.

Телец

Типичным Тельцам сегодня, возможно, удастся успешно решать материальные проблемы и добиваться роста доходов. Особенно успешно пойдет работа, связанная с обработкой информации и мелким ручным трудом. Используйте свойственную вам практическую хватку и смекалку. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства при высокой загрузке работой.

Близнецы

У Близнецов сегодня может быть много интересных идей, что положительно отразится на умении находить оптимальные решения. Направьте свои инициативы на укрепление и развитие деловых связей. Подключение новых людей к своей деятельности увеличит ваши экономические возможности и позволит добиться лучших результатов. Это один из тех редких дней, когда вы будете способны формировать события и сможете вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов.

Рак

Раки в этот день смогут повысить уровень доходов. Отдавайте предпочтение тем делам, которые не требуют строгого соблюдения сроков и графика. Решайте вопросы гибко, по мере их поступления. Плывите по течению и оперативно реагируйте на внешние обстоятельства. И не афишируйте на публике свои намерения. Хорошее время для выполнения частных заказов.

Лев

Львам сегодня рекомендуется с оптимизмом подходить к своим делам. Хорошее настроение и уверенность в успехе – это уже половина успеха. Ускоряется обмен опытом, полезно участвовать в совещаниях, собраниях, конференциях. Работа по составлению плана идет успешно. Ищите опору в единомышленниках. Возможно, вам удастся продвинуться в выполнении творческих проектов при работе в составе группы.

Дева

Удачно складывается этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вы можете получить важную информацию, которая позволит вам правильно сориентироваться и принять взвешенные управленческие решения. Старайтесь действовать последовательно и ничего не менять в своих планах. У рядовых сотрудников могут установиться доверительные отношения с начальством.

Весы

Весам в этот день рекомендуется больше времени уделять вопросам профессионального обучения и повышения квалификации. Хорошо отправляться в служебные командировки, проводить маркетинговые исследования новых рынков сбыта, вести интенсивную деловую переписку. Благодаря своим профессиональным познаниям вы сможете укрепить свою деловую репутацию.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется провести работу над ошибками. Возможно, вы поймете причины некоторых своих неудач в прошлом и сможете их исправить. Это удачный день для изменений в стиле работы, оптимизации расходных статей бюджета. Не бойтесь перемен, поскольку именно благодаря переменам у вас могут открыться новые перспективы в карьере.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для пересмотра параметров сотрудничества с деловыми партнерами. Можно вносить коррективы в ранее подписанные договора. Если вы не справляетесь с нагрузкой, то можете делегировать часть своих полномочий партнеру или компаньону. Успешно проходят переговоры. При работе в сфере услуг вы сможете получить хвалебные отзывы от клиентов.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, удастся что-то исправить или переделать. Это хорошее время для возвращения к нерешенным вопросам и работы над ошибками. Успешно решаются вопросы с ремонтом механизмов и помещений. Особенно это касается мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Изобретатели и рационализаторы предложат интересные технические решения.

Водолей

Удачно сложится этот день для Водолеев, имеющих отношение к творческим видам деятельности, творческим профессиям. Хорошо поработают те, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему лучше делать. Кроме того, это удачное время для финансовых спекуляций, игры на фондовом рынке и обмена валюты. Можно проводить рекламные мероприятия, участвовать в выставках, соревнованиях, конкурсах.

Рыбы

У Рыб благоприятное время для ведения строительных, отделочных и ремонтных работ. Вы сможете качественно выполнить плановые задания, завершив их в срок и без осложнений сдать заказчику. Хорошо заниматься обустройством территорий, помещений на рабочем месте, улучшать условия труда. Офисным служащим рекомендуется сосредоточиться на подготовке отчетной документации.