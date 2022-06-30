Удача у нас в руках — гороскоп на 1 июля

2-3 лунные сутки. День удачи и душевного подъема.

Луна во Льве предлагает отвлечься от домашних и иных неурядиц, переключившись на творчество, любовь или расширение возможностей. Может возрасти интерес к моде, популярным играм и хобби, престижным местам и маршрутам. Подходящий момент для свиданий, праздников, летних развлечений, приятного общения, выбора подарков, занятий эстетичными видами спорта, посещения театров, шоу, концертов и выставок. Также всплеск энергии можно направить на рекламные акции или на расширение проектов. Детям нужны развивающие игры, предполагающие гармоничное всестороннее развитие.

Овен

Сегодня Овны могут забыть про свои внутренние драмы и семейные неурядицы, окунувшись в развлечения, хобби, игру или креативный процесс. Овны, не встретившие признания в близком кругу, найдут поклонников в другом месте. Лучше провести этот день вне дома или офисной рутины. Он хорош для творческого эксперимента, любовной инициативы, развития и рекламы своих талантов, подходит для активного отдыха.

Телец

Сегодня звезды призывают Тельцов дать волю творческой стороне своей натуры, а также не препятствовать веселому энергичному настрою домочадцев и близкого окружения. День хорош для развития бизнеса в его неформальной части, для креативных преобразований дома или на загородном участке. Стоит обеспечить игровую площадку или интересные занятия детям, гостям, питомцам. Возможны приятные покупки в дом.

Близнецы

Сегодня атмосфера вокруг Близнецов станет светлее и веселее, начнет больше отвечать их представлениям о комфорте, красоте, гармонии и приятном общении. Материальная сторона ситуации может уйти на второй план, уступив место активным играм, обучению, флирту или обмену идеями. Это хороший день для романтики, разъездов, литературного творчества, для расширения кругозора и списка контактов на будущее.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отвлечься от своих планов и вызванных ими эмоций, так как после напряженной полосы им не помешает небольшая перезагрузка. К счастью, это нетрудно: день располагает к легкому позитивному настроению, подсказывает остроумный ход и креативное решение сложной задачи. На помощь может прийти тайная симпатия или счастливый случай. Возможны приятные находки, удачные покупки.

Лев

Сегодня Львы станут удачливее и проявят себя с лучшей стороны. При недомогании их ждет улучшение самочувствия. Подходящий момент для расширения личных горизонтов и перспектив, для выступления в роли ученика или учителя, для путешествий и общения с иностранцами. Однако стоит учесть текущую ситуацию и свои возможности в ней: права, статус. Любые нагрузки, включая физические, должны быть посильными.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам проявить творческий подход к любой задаче. Путь к цели станет намного проще, если продемонстрировать легкость, общительность и креативность. В некоторых ситуациях могут стать решающими такие качества, как остроумие, игривость, смелость и великодушие. Веселый настрой поможет извлечь пользу даже из кризиса - но вы не должны слишком активно стремиться на первый план.

Весы

Сегодня у Весов появится шанс приятно провести время, а заодно расширить кругозор и сделать шаг в будущее. Звезды подсказывают, что самые удачные перспективы связаны с выгодным партнерством (например, международным) и советуют использовать любой повод его наладить. Не стоит отказываться от приглашений на развлекательные, рекламные и творческие мероприятия. Не помешает найти время и для романтики.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно не выпускать из виду свои текущие цели, направив в эту сторону все свои умения, таланты и связи. В зависимости от ситуации решающую роль сыграет умение творчески подойти к делу лично или подключить к нему тех, кто является в нем «артистом». День дает шанс прорекламировать свое мастерство, креативный дух и работоспособность, устроиться на работу или взять подработку.

Стрелец

Стрельцам день дарит мощный духовный или творческий импульс. Можно рассчитывать на удачу (в том числе вдали от дома), на рост возможностей и расширение горизонтов. Негативные эмоции будут заслонены положительными, недавний душевный кризис может переплавиться в душевный подъем. Ожидается улучшение в любых делах и отношениях. Идеальной картине успеха помешает жилищный или иной «больной» вопрос.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить скучные дела и, по возможности, не искать легких путей. Приняв стандартные меры предосторожности, можно весьма эффективно заниматься сложными задачами, получая от экстремальных ситуаций и пользу, и радость. Возможны подвижки в бизнесе, творчестве, домашних делах, тренировках или напряженных занятиях. Игра, креатив и шутка способны снять остроту разногласий.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не закрываться от мира: принимать приглашения, налаживать контакт с целевой аудиторией, включаться в игры. Это вдвойне актуально для Водолеев, чьи планы подразумевают расширение круга знакомств, серию путешествий или учебный цикл. Замкнутым и экстравагантным Водолеям этот день помогает социализироваться, позволяет преодолеть мелкие страхи или выровнять отношения.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам заниматься работой с элементами творчества: именно она даст максимальную отдачу. Хорошо включаться в обучающие занятия и тренинги, а также приступать к решению задач, сулящих духовный или карьерный рост, материальную прибыль, наработку полезных навыков, расширение кругозора. Источником вдохновения может стать забота о детях или питомцах, развитие креативного проекта.