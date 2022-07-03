Обретаем свободу — гороскоп на 4-10 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

5 июля Меркурий делает гармоничный аспект — секстиль — к Марсу. Этот аспект способен стимулировать интеллектуальную активность у тех людей, чьи гороскопы могут быть им затронуты. Могут ускориться информационные процессы, связанные с контактами, обменом мнениями, учебой. Новые знакомства имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития. Мышление может стать с некоторым критическим оттенком, однако не переходит границ, за которыми могут начинаться конфликты. Поведение людей становится более динамичным и легким на подъем. Быстро принимаются решения относительно поездок. Аспект благоприятствует бизнесу, связанному с информационными технологиями, транспортом, торговлей.

9 июля Меркурий делает квадратуру к Юпитеру. Это аспект некоторой избыточности в контактах. Люди, затронутые этим аспектом, могут стать излишне разговорчивыми, болтливыми. Причем характер мышления и слов направлен на некую саморекламу, приукрашивание своих достоинств и хвастовство. Интересы самые широкие по многим сферам и при этом весьма неглубокие, поверхностные. Человек на словах желает продемонстрировать собственную значимость и может утрачивать чувство меры.

10 июля Солнце делает секстиль к Урану. Гармоничная связь Солнца с Ураном может приводить к усилению творческого потенциала личности. Человек под влиянием этого аспекта становится более свободным и открытым. Такой человек обретает способность действовать нестандартно, принимать необычные оригинальные решения. Могут быть интеллектуальные озарения, инсайт, особенно в сфере научной мысли. Это аспект изобретателей и ученых, которые могут своими идеями опережать время.

Овен

На этой неделе типичные Овны могут быть окружены теплом и заботой в семье. Отношения с домашними складываются великолепно и основываются на взаимной любви и внимании. Кроме того вы можете почувствовать желание сделать что-то такое, чтобы условия жизни стали еще более комфортными и уютными. Например, купить в квартиру красивую люстру, торшер или картину, завести в доме домашние растения, цветы. И для этого у вас будут в распоряжении достаточные финансовые возможности. В целом вся эта неделя может быть связана с какими-то делами по дому в семье или на садово-огородном участке. Уделите внимание близким родственникам, возможно, они нуждаются в вашей поддержке. Выстраивая отношения в семье на основе взаимопомощи и поддержки, вы обретете много радости и в целом останетесь довольны. Успешно продвигаются дела по ремонту квартиры, перепланировке, покупке и установке всевозможной бытовой техники. Дачные дела также идут успешно. Также у вас будет благоприятный период для решения материальных проблем. Если у вас молодая семья, и вы имеете невысокую зарплату, то некоторые крупные вещи для дома вам помогут купить близкие родственники, родители. Кроме того, уровень доходов в эти дни вырастет.

Телец

Тельцы в течение всей этой недели могут много времени проводить в коротких поездках и в общении с друзьями и знакомыми. Это хорошее время для новых знакомств. Окружающие люди будут настроены к вам доброжелательно и всегда помогут в любом вопросе. Благоприятное время для урегулирования отношений с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Используйте эти дни для примирения с теми людьми, с которыми у вас последнее время были прохладные отношения, и вы бы сами хотели их улучшить. Вы приобретете многое, если будете активно сотрудничать с другими людьми, проявите свои лучшие качества, отзывчивость и внимательность к заботам окружающих. Возможно, что в течение недели вам придется много времени заниматься урегулированием не своих, а чужих проблем. Но попутно вы приобретете много интересных и полезных знакомств, поэтому данный период следует оценивать позитивно. Поддерживайте в себе оптимистичный настрой и не бойтесь брать ответственность на себя в любых вопросах, которые могут вас заинтересовать. Круг знакомств в эти дни может заметно расшириться. Знакомства будут происходить в основном в дороге, в общественном транспорте. Также это хорошее время для студентов. Вы легко усваиваете учебный материал и сможете блеснуть интеллектом.

Близнецы

Близнецам в течение недели, возможно, удастся увеличить свои финансовые накопления. Вероятно, это будет связано с дополнительной подработкой и более практичным подходом к делам. Вы можете почувствовать улучшение аппетита. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то ограничьте употребление сладостей, иначе не успеете заметить, как набрали пару лишних килограммов веса. Может поступить материальная помощь и моральная поддержка от влиятельного покровителя. Это особенно относится к тем, кто нуждается в санаторно-курортном лечении. Можно предпринимать шаги для получения бесплатных путевок, спонсорской помощи, оплаты расходов за счет благотворительных фондов. Чаще проводите время в уединении – это поможет вам сосредоточиться на наиболее важных вопросах. Успешно развиваются те, кто занимается духовными практиками и заботится гармонии души и тела. Старайтесь эти дни жить не по плану, а просто и спокойно, занимаясь теми делами, которые сами к вам постучатся. Если у вас есть тайные дела, о которых вы не хотите никому рассказывать, то займитесь ими — возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над важными вопросами. На выходных лучше воздержаться от времяпрепровождения в дружеской компании. С кем-то из друзей и подруг может произойти размолвка, недоразумение.

Рак

В начале и середине недели Раки смогут проявить свои творческие способности, а настоение, вероятно, будет самым позитивным. Во многом это может быть связано с тем, что какие-то ваши заветные желания начнут исполняться. Вам будет казаться, что в жизни начинается новый, более радостный и многообещающий период. И эти ваши ожидания будут вполне оправданы. Старайтесь помогать людям, делать что-то для своих друзей бескорыстно, открыто. Усилится ваш дар предвидения. В каких-то вопросах вы заранее и безошибочно будете знать, каков будет итог. Полагайтесь на подсказки интуиции при принятии ответственных решений – она вас не обманет. Также вы будете прекрасно выглядеть внешне, особенно это относится к женщинам и девушкам. Посоветуйтесь с подругами и друзьями – возможно, вам пора сходить в салон красоты и поменять прическу, перекрасить волосы или сделать что-либо еще, чтобы изменить свой имидж. Однако в конце недели не торопитесь расставаться со своими деньгами, делая крупные покупки - сейчас не лучшее время для таких расходов. Также старайтесь дистанцироваться от контактов с влиятельными людьми, ибо это может принести вам неприятности.

Лев

В начале и середине недели звезды советуют Львам держаться в тени. Это касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Обязательно находите время и место для того, чтобы побыть наедине с собой, в уединении. Это исключительно удачное время для тех, кто занимается духовными практиками, проводит сеансы аутотренинга, медитации, делает упражнения из йоги или цигуна. Вы сможете значительно продвинуться вперед в деле обретения внутренней гармонии. Эта неделя может быть связана с внезапными положительными сдвигами в карьере. Например, безработные могут найти интересную работу. Вам удастся урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. При принятии решений обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь действовать мягкими и незаметными методами – в этом случае вы будете более эффективными. Возможно, в чем-то вы будете ограничены и не вполне свободны, однако это не будет вызывать в вас чувства дискомфорта. Учитесь довольствоваться малым и снижайте уровень своих потребностей до минимума. В конце недели важно не допускать нарушений закона. Будьте внимательнее при вождении автомобиля — нарушение правил дорожного движения может привести к крупным штрафам.

Дева

Первая половина и середина недели может открыть перед Девами новые перспективы. Постарайтесь настроиться таким образом, чтобы думать о своем будущем и делать для этого все возможное. Не стоит держаться за мелкие привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперед. Наиболее перспективное направление здесь – учеба. Расширяйте горизонты познания, старайтесь приобрести полезные знания, которые могут пригодиться вам в повседневной практике. Пользуйтесь моментом, потому что сейчас вы способны намного быстрее и легче усвоить даже те знания, которые раньше казались недоступными вашему пониманию. Этот период может быть связан с активным использованием интернета. Если вы являетесь завсегдатаем на форумах, в сообществах социальных сетей, то ваше общение там значительно активизируется, и это займет много вашего внимания и времени. Возможно, вас увлечет какая-то обсуждаемая тема, или вы познакомитесь с интересным человеком. На выходные лучше не планировать проведение генеральной уборки в квартире, а также нежелательно приглашать друзей к себе домой в гости – это может привести к осложнениям.

Весы

Весы в первой половине и середине недели имеют неплохие шансы для продвижения в карьере и для достижения любых поставленных целей. Возможно, вы почувствуете усиление внимания к вашей персоне со стороны окружающих. О вас могут говорить, обсуждая вас и ваши поступки, причем в положительном и лестном тоне. Если вам предстоит сделать что-то на публике, например, выступать со сцены или участвовать в конкурсах, то шансы на успех у вас сейчас высокие. В любом случае может быть некий повод для привлечения внимания окружающих к вашей персоне. Удача сопутствует всем, кто готов идти на риск ради достижения своих целей. Может начаться служебный роман с начальником. То, что прежде вам казалось недостижимым, но желанным, на этой неделе может реализоваться. В конце недели ситуация поменяется. У вас могут не сложиться отношения с партнером. Вы можете услышать в свой адрес критические замечания. Старайтесь не начинать обсуждение острых принципиальных вопросов — отложите это на другое время.

Скорпион

У Скорпионов в начале и середине недели могут улучшиться отношения в партнерстве. Вы почувствуете, что партнер по браку стал к вам внимательнее и мягче относиться, и что ваши супружеские отношения переживают период усиления взаимной любви и заботы. Это хорошее время для примирения после размолвки. При этом важно проявлять готовность сделать что-то полезное для партнера. Хорошо на этих днях совершать прогулки, поездки и посещать увеселительные мероприятия вместе с партнером. Также это удачное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов и любой публичной деятельности. Удачное время для оформлений отношений, заключения брака. Причем хорошо не только расписываться в загсе, но и особенно проходить обряд венчания, а также выезжать в свадебное путешествие. Любые договора, подписанные в эти дни, будут иметь неплохие перспективы. Семейные пары, оказавшиеся в эти дни в туристической поездке, хорошо проведут время и узнают много нового. Успешно решаются любые юридические вопросы. В конце недели берегите свое здоровье и не перенапрягайтесь на работе. Не исключены проблемы с домашними животными.

Стрелец

Начало и середина недели для Стрельцов может стать благоприятным временем с точки зрения здоровья. Если вы страдаете от каких-то заболеваний, или у вас есть опасения относительно своего здоровья, то сейчас самое время усилить меры по лечебно-профилактическим процедурам. Можно проходить медицинские обследования, будучи уверенными, что врачи ничего не напутают, смогут поставить правильный диагноз и назначить эффективное решение. Также в эти дни вы можете попробовать избавиться от некоторых вредных привычек – шансы на успех весьма велики. Хорошо не только начинать курсы лечения, но и менять свой режим дня, переходить на питание по оздоровительной диете и покупать абонемент на посещение фитнеса. Культ тела и здорового образа жизни положительно отразится на вашем самочувствии. Рекомендуется провести в квартире генеральную уборку, очистить шкафы и полки от старых ненужных вещей – все это благоприятно повлияет на усиление энергетики в доме и в вашем организме. На выходных вы не застрахованы от размолвки в романтических отношениях.

Козерог

У Козерогов в начале и середине недели благоприятное время для личной жизни. Прежде всего, это касается улучшения романтических и супружеских отношений. Те, кто состоит в браке, могут почувствовать, будто заново влюбились в своего партнера (или партнершу), и ваши чувства обретают как бы второе дыхание. Поэтому и отношения могут быть наполнены заботой, нежностью и любовью. Наличие ребенка в браке еще сильнее свяжет ваши отношения. То же самое и в романтических отношениях. Возможно, вы будете склонны идеализировать объект своей любви, и не будете видеть никаких изъянов. На фоне такого идиллического настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. Это хорошее время для помолвки, свадебных торжеств и посещения праздничных мероприятий. В ваших романтических отношениях могут быть приятные сюрпризы и неожиданности. Старайтесь и сами удивить партнера чем-то приятным. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих днях могут быть предприняты шаги для оформления ваших отношений. Также у семейных пар эти дни могут быть связаны с успехами детей в учебе, их прилежным поведением. Сводите ребенка в цирк, зоопарк или на какое-нибудь красочное представление — создайте для своего ребенка праздник.

Водолей

В первой половине и середине недели Водолеи смогут проявить свои способности в решении практических вопросов. Например, вам удастся улучшить свои жилищные условия. Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала косметического ремонта в квартире, покупки мебели, перестановок, перепланировок. Сосредоточив усилия на превращении семейного очага в уютное гнездышко, вы наилучшим образом реализуете свой потенциал. Также это хорошее время для проведения диеты, начала цикла профилактических мер по закаливанию. Благоприятные дни для ухода за домашними животными, проведения с ними соответствующих мероприятий (постричь собачку, почистить аквариум и пр.). Это удачное время для ремонта бытовой техники, а также для приобретения и освоения ее функций. Обязательно уделяйте внимание своему здоровью и комплексу физических нагрузок для поддержания тонуса. У вас будет достаточно упорства и трудолюбия, чтобы довести до конца свои дела. В конце недели могут осложниться отношения с кем-то из людей, входящих в круг вашего повседневного общения. Речь идет о знакомых, друзьях, родственниках, соседях. Старайтесь дистанцироваться от слухов и сплетен.

Рыбы

В начале и середине недели у типичных Рыб могут быть довольно романтические дни. Многие из вас будут настроены на более близкие личные отношения. Одинокие Рыбы смогут почувствовать состояние легкой влюбленности. Знакомство может состояться во время поездки, а также в клубе или на вечеринке у знакомых. Для этих дней характерны частые поездки на любовные свидания. Вероятно, вы много времени будете проводить в увеселительных поездках, развлечениях, романтических знакомствах и свиданиях. Учащиеся успешно сдадут экзаменационные задания, зачеты. Успехов достигнут творческие работники и спортсмены. Вам удастся проявить свои таланты в соревновательных видах деятельности и добиться лидирующего положения. Также это хорошее время для личного творчества, хобби, увлечений. У вас будет прекрасное время для интересного и приятного общения. Рекомендовано посещать увеселительные мероприятия, концерты, вечеринки. Наверняка там вы познакомитесь с представителями противоположного пола, и у вас завяжутся любовные отношения, которые будут легкими и ненавязчивыми. Вместе с тем в конце недели воздержитесь от азартных игр — не посещайте игровые клубы. Иначе велик риск проиграть крупную сумму денег.