Вскрываем подтекст слов — любовный гороскоп на 3 июля

Сегодня нужно анализировать каждое сказанное и услышанное слово.

Овен

Овнам стоит поспешить, если они хотят дополнить свои недавние любовные инициативы. Звезды подсказывают, что для этой цели подходит первая половина дня: именно в это время Овны достаточно энергичны, чтобы довести начатое до конца. Вечером в романтических ситуациях начнут играть большую роль детали.

Телец

Сегодня для личной жизни Тельцов более гармонична вторая половина суток. В это время под сомнением крупные подвижки, зато к вам вернется природный реализм, и вы сможете взглянуть на вещи более здраво. Возможно, вы начнете задавать себе правильные вопросы, в которых уже содержится половина ответа.

Близнецы

Утром в личной жизни Близнецов действует положительная инерция дня вчерашнего. Если вам нравится сложившееся положение дел, постарайтесь развить и закрепить его в начале дня — так как вечером обстоятельства навяжут вам совершенно другую линию поведения в любви, которая может лишить вас уверенности.

Рак

Сегодня обстановка вокруг влюбленных Раков не балует их идеальным совпадением обстоятельств и не обещает им полной уверенности в себе. Наиболее гармоничной и приятной окажется вторая половина дня — при условии, что вы заранее смиритесь с долей неопределенности, вероятностью обмана или самообмана.

Лев

Сегодня утром звезды советуют влюбленным Львам действовать активнее и реализовывать свои романтические идеи немедленно. Не стоит разворачивать слишком широкую и бурную деятельность: времени на нее может не хватить. Вечером особого внимания потребуют детали, проверьте, возможно, вы что-то упустили.

Дева

Сегодня звезды не рекомендуют влюбленным Девам поддаваться своим утренним горячим порывам: в это время велика вероятность зайти в тупик и потратить жар своей души напрасно. Во второй половине дня многих Дев посетят приятные, но противоречивые чувства, важно не выстроить на их основе ложные планы.

Весы

Утром влюбленные Весы полны энтузиазма — но у большинства представителей знака в течение дня он начнет спадать и может полностью исчезнуть. У многих Весов появятся сомнения, которые они предпочтут держать при себе, или вопросы к отдельным деталям, которые они пока не будут озвучивать партнеру.

Скорпион

Сегодня романтичный настрой может посетить Скорпионов во второй половине дня. Из-за усталости или иных факторов многие Скорпионы окажутся невнимательными к деталям. Они могут неверно толковать дошедшие до них слухи, не понимать смысла чужих намеков или допускать промахи — например, неудачно шутить.

Стрелец

Сегодня звезды отводят для любовной предприимчивости Стрельцов короткий отрезок времени в виде пары утренних часов. Именно в это время они могут дополнить свои подвиги новыми или нагнать свое счастье, если оно от них ускользает. Вечером для них возрастет риск оказаться в двусмысленном положении.

Козерог

Начало дня Козероги могут провести на вулкане страстей, но по мере развития событий их пыл начнет уменьшаться. Вечером к ним вернется их природная практичность, и у них появится время разобраться в ускользавших от их внимания деталях. Звезды намекают, что не всем мелочам стоит придавать значение.

Водолей

В начале этого дня Водолеи могут решить, что мотивы партнера для них как на ладони, но вечером они изменят мнение. У многих Водолеев начнут вызывать вопросы отдельные детали, которые накануне казались им ясными и однозначными. Возможно сомнение в правильности собственных слов или в подтексте чужих.

Рыбы

Во второй половине дня у Рыб возрастет потребность в обратной связи с партнером, и это может быть взаимно. Однако сейчас в их личном общении не все прозрачно и очевидно, беседа может превратиться в обмен намеками. Взаимное лукавство в мелочах безобидно и добавит пикантности, если есть базовое взаимопонимание.