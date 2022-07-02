Погружаемся в хобби с головой — гороскоп на 3 июля

4-5 лунные сутки. В первой половине дня возможен остаточный всплеск энтузиазма.

Если он требует выхода, важно не медлить, так как во второй половине дня ситуация начнет меняться. Творческую энергию Луны во Льве желательно бросать лишь на быстрое завершение имеющихся дел, избегая новых начинаний. Вечером в приоритете окажется рутинная повседневность с ее практическими мелочами, чему будет способствовать переход Луны в знак Девы. Если полоса высокой активности отразилась на здоровье, пора подумать о его восстановлении: поискать медицинскую информацию и нужные лекарства, подумать о реабилитационных процедурах.

Овен

Овнам не стоит бездействовать в первой половине дня: вчерашнего запаса энергии вполне хватит на активное утро, самое время сделать финишный рывок в каком-то насущном деле. Нагрузки не должны быть продолжительными, так как энергии становится меньше. Не стоит приступать к новым масштабным делам. Ближе к вечеру не помешает обратить внимание на собственное здоровье и на практические бытовые мелочи.

Телец

Тельцам сегодня лучше поберечь свою энергию. В частности, звезды не советуют им разворачивать бурную деятельность в своем доме и личном хозяйстве: велика вероятность тупиковых ситуаций, досадных необъяснимых срывов и мелких бытовых травм. Наиболее благоприятна вторая половина дня: в это время улучшатся настроение и самочувствие, на ум начнут приходить более дельные и практичные мысли по мелочам.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит откладывать на вечер короткие поездки и завершение важных бесед, а также медлить с любой своей активностью во внешнем мире. Во второй половине дня их внимание может оказаться занято частной жизнью, и это будет создавать им легкий дискомфорт. Возможно, им придется вернуться домой, заняться скучными бытовыми мелочами, семейными вопросами или подготовкой к рабочей неделе.

Рак

Сегодня Ракам лучше воздержаться от важных начинаний, связанных с попыткой заявить о себе или упрочить свой статус. Утром желательно заниматься лишь срочными делами, ждущими завершения. Вторая половина дня может создать иллюзию ясности и гармонии, что не совсем соответствует действительности. Стоит заранее решить, на какие каналы связи и на каких людей в близком окружении сейчас можно положиться.

Лев

Львам стоит учесть, что утренний всплеск энергии сегодня обманчив или краток. Если утро началось с порыва энтузиазма, лучше не откладывать задумку и довести ее до конца. Во второй половине дня фокус внимания сместится в практическую повседневную плоскость. Станет актуальной покупка лекарств, диетических продуктов, запчастей, насущных хозяйственных мелочей или специфических личных принадлежностей.

Дева

Для Дев этот день может начаться с неотложного тайного дела, которое любой ценой следует довести до конца. Если срочных хлопот с утра не предвидится, звезды советуют отдохнуть, заранее исключив раздражающие факторы - иначе не исключается внутренняя нервозность и ложный порыв к действию, создающий ненужную суету. Вторая половина дня не сулит полной ясности, стоит разобраться со своими ощущениями.

Весы

Сегодня Весам имеет смысл поторопиться, если они хотят успеть поучаствовать в общем «командном забеге» или нуждаются в поддержке со стороны других людей. Активное взаимодействие такого рода будет возможно лишь в первой половине дня, а вскоре нужные люди могут и вовсе исчезнуть с горизонта. Вечером полезно сбавить темп, уйти в тень и удвоить чуткость к нюансам своего собственного самочувствия.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам не помешает ответственная позиция. От нее может зависеть исход дела - например, сдача выполненной части проекта или прием на работу. Важно не ссориться с теми, кто вскоре может перейти в стан обиженных друзей или недовольных клиентов. Вторая половина дня даст больше свободы в мелочах. Ошибки, искажения и заблуждения в это время менее масштабны и не так критичны.

Стрелец

Утром у Стрельцов остается шанс проявить активность и исправить положение, если по какой-то причине оно их не устраивает. Есть надежда успешно завершить дело, закончить путь или в последний момент отыграться за неудачи. Стоит действовать быстрее, так как во второй половине дня удача может вам изменить. Возможно, иссякнет канал энергии и вдохновения, станет хуже связь или сменится повестка дня.

Козерог

Козерогам стоит воздержаться от активности в первой половине этого дня. Исключение - домашние и другие экстренные задачи, связанные с высокими рисками и требующие скорейшего завершения. Вторая половина суток обещает больше психологического комфорта и подходит для несложных дел, в которых не обязательны повышенная точность и железная дисциплина. Может возрасти интерес к медицинской информации.

Водолей

Утром Водолеям стоит оставаться открытыми к сотрудничеству: не исключено, что вскоре нужные люди пропадут из поля зрения и не смогут выступать в качестве партнеров. Если ситуация серьезна, звезды советуют преодолеть свою чрезмерную принципиальность или победить застенчивость. Во второй половине дня стоит удвоить внимание к скрытым деталям, особенно если речь идет о быте, о любви или о здоровье.

Рыбы

В первой половине дня Рыб может поджидать суета, связанная с завершением срочного дела. Звезды советуют не лениться, если оно действительно не терпит промедления, но рекомендуют сдержать порыв, если хочется вплотную заняться новой задачей: время для этого сейчас не самое подходящее. Во второй половине дня требуется внимательность в любом общении, ни о чем пока не стоит говорить открыто и всерьез.