Прислушиваемся к интуиции — финансовый гороскоп на 4 июля

Сегодня мы можем принять верное решение, только если послушаем внутренний голос.

Овен

У Овнов первая половина дня складывается благоприятно для строительных, ремонтных и отделочных работ. Многие из вас смогут улучшить условия труда и повысить качество выполняемой работы. Однако не исключены осложнения в отношениях с начальством и срывы графика выполнения работ в конце рабочего дня. Возможно, это будет связано с ухудшением условий труда.

Телец

Утренние часы благоприятствуют Тельцам в информационном обмене. Торговцы смогут провернуть выгодные сделки и увеличить объемы продаж. Ускоряется товарно-денежный оборот. Успешно проходят консультации. Однако во второй половине дня не следует доверять поступающей информации и отправляться в деловые поездки. Берегите свою деловую репутацию.

Близнецы

Близнецам стоит задуматься о вложении денег в недвижимость и благоустройстве на своем рабочем месте. Успешно пройдет день для офисных служащих, работающих над подготовкой отчетов. Вместе с тем это достаточно напряженный день с точки зрения финансовых операций с заемными деньгами. Могут быть задержки с поступлением денежных переводов от деловых партнеров.

Рак

Первая половина дня благоприятствует Ракам, работающим в сфере торговли и транспорта. Вы можете получить своевременную информацию, благодаря которой примете единственно верные решения. В деловом партнерстве могут усилиться разногласия из-за распределения власти и прав на принятие ключевых решений. Ваше мнение могут проигнорировать при принятии важных решений.

Лев

Доходы Львов могут вырасти, если большую часть времени вы будете заниматься индивидуальным трудом. Важно, чтобы вы оставались самостоятельными и не зависели от чужого мнения. Работа в составе коллектива вряд ли будет продуктивной. Наиболее удачное время для работы приходится на утренние часы. Старайтесь самую важную работу начинать с утра пораньше.

Дева

Оптимизм и устремленность в будущее помогут Овнам определить наиболее перспективное направление деятельности в этот день. Хорошо заниматься проектно-конструкторскими и научными работами, заниматься освоением компьютерных технологий. Работа в составе группы или творческого коллектива может быть экономически оправдана. Лучшее время для работы – утро.

Весы

У Весов в этот день могут быть осложнения в отношениях с начальством. Старайтесь без крайней производственной необходимости не попадать в поле зрения начальства. Лучший стиль работы – действовать тихо и незаметно. Чем раньше вы приступите к делам, тем результативнее пройдет этот день. Старайтесь максимум внимания уделять выполнению плановых заданий в положенные сроки.

Скорпион

Утром у Скорпионов создаются благоприятные условия для обмена опытом и работы в составе группы. Хорошо использовать это время для учебы, расширения кругозора и сотрудничества с единомышленниками. Однако не следует безоговорочно доверять поступающей к вам информации, особенно из телефонных разговоров и деловой переписки.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется держаться ближе к начальству. Это особенно верно, если вашим непосредственным руководителем является женщина. Именно от влиятельных женщин вам может быть протекция в карьере. На высокие финансовые поступления сейчас рассчитывать не приходится. Не исключены задержки с оплатой за ранее выполненную работу.

Козерог

Козероги смогут заметно укрепить свою деловую репутацию, если будут строго следовать нормам закона и служебным инструкциям. Это удачное время для учебы и служебных командировок. Можно заниматься рекламной раскруткой перспективных проектов. Вместе с тем не следует проявлять излишней инициативы там, где вас об этом никто не просит.

Водолей

Водолеи смогут проявить незаурядную смекалку и сообразительность при выполнении ремонтных работ с техникой и механизмами. Особенно это относится к мастерам сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Вместе с тем следует иметь в виду, что во многих делах вам придется преодолевать сопротивление, причем не всегда понятно будет, кто именно вас пытается ограничить.

Рыбы

У Рыб, работающих в сфере услуг, хороший день для индивидуального подхода к клиентам. Вы сможете проявить тонкое психологическое чутье и найти подход к любому интересующему вас человеку. Ваш труд может пользоваться популярностью у клиентов и вам могут давать хорошие рекомендации. Вместе с тем это не лучшее время для финансовых спекуляций на бирже.