Делимся своими секретами — любовный гороскоп на 4 июля

Сегодня мы можем сблизиться со второй половинкой, распахнув свою душу.

Овен

Сегодня Овны могут утратить прежний пыл и неиссякаемый любовный азарт — что вызовет недоумение и легкое беспокойство у их половинок, привыкших наблюдать иную картину. Овнам, влюбленным в коллегу по работе или человека из близкого окружения, не стоит придавать значения сплетням вокруг своего романа.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам проявлять в любви инициативу и спешить с переходом на новый стиль действий. День дает основания для оптимизма и дарит новую мотивацию — но также способствует колебаниям, мелким недоразумениям и мнительности по мелочам, что не добавляет Тельцам уверенности в себе.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит доверять своим чувствам и ощущениям: они могут оказаться переменчивыми и туманными. Своим поведением в эти сутки легко дать повод для сплетен в близком кругу. Общение вряд ли окажется полностью искренним. Свидание пройдет неплохо, если вы хотите создать легкую интригу.

Рак

Сегодня влюбленные Раки заинтригованы какой-то мелкой деталью — например, приятным, но невнятным посланием от объекта своих симпатий или слухами, которые распускает о нем близкое окружение. Свидание может сопровождаться путаницей и заминками. С важным предложением или знакомством лучше повременить.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня их чувства могут их обмануть. Поглощенные специфическими деталями своего романа, многие Львы рискуют упустить из виду общую картину. Возможна склонность сгущать краски и неверно расставлять в своей любовной истории акценты. Свидание (особенно значимое) нежелательно.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам назначать свидание, увлекаться знакомствами, вступать в романтическую переписку. Контакты с симпатичными представителями другого пола не запрещаются, но лучше ограничиться дружелюбными манерами и нейтральной тематикой общения, чтобы не попасть в неловкое положение.

Весы

В этот день Весам полезно взглянуть на свои романтические отношения «с изнанки»: возможно, обнаружатся забавные нюансы или внезапно всплывут из прошлого интересные подробности. Не стоит доверять мимолетным чувствам: из-за непостоянства сегодняшних настроений они могут часто и неуловимо меняться.

Скорпион

Сегодня звезды сулят влюбленным Скорпионам переменный успех. В неустойчивый переходный момент важно не совершать «резких движений», чтобы не отпугнуть от себя объект симпатий. Если в паре имеются давние принципиальные разногласия, именно с подачи Скорпиона может наметиться их очередное обострение.

Стрелец

Сегодня любовное общение остается для Стрельцов легким и приятным, но может быть недостаточно откровенным. Уклон в сторону лукавства и двусмысленностей не навредит роману сейчас, но способен создать проблемы в будущем. В любовной тактике пора что-то менять. Возможно, стоит стать чуть практичнее.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов подводит чувствительность к мелочам. Звезды советуют им не зацикливаться на эстетических и других деталях, а обращать больше внимания на общую картину: она нестандартна, но благоприятна. Чем необычнее ваши представления о любви, тем больше у вас в этот день шансов.

Водолей

Водолеям не стоит обращать внимания на мелкие недоразумения этого дня, так как они не являются угрозой настоящей любви. Намного опаснее выглядят назревающие тенденции, заставляющие представителей этого знака сменить уклад или образ действий: новый ритм жизни может временно подпортить их характер.

Рыбы

Сегодня Рыбы очарованы легкостью общения с объектом симпатий и могут незаметно для себя распахнуть ему душу. Это создает им потенциальные проблемы при контакте с малознакомым человеком, а также в ситуациях, когда они имеют дело с нечестным или обидчивым партнером. Не лучший момент для знакомств.