Обращаем внимание на детали — гороскоп на 4 июля

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве советует быть внимательнее к деталям, дотошнее при обсуждении финансовых, медицинских, эстетических и других нюансов.

Не самый удачный момент для серьезного общения, крупных покупок, важных лечебных и косметических процедур, распоряжения деньгами: вероятны просчеты, случаи небрежности и недопонимания. В событийном плане возможна пауза, не исключены сомнения, задержки сообщений, переносы встреч. Не стоит браться в эти сутки за новые дела или резко менять образ действий, лучше ограничиться подготовительной работой. Хорошие стороны дня — мелкие находки и полезные обновления.

Овен

Сегодня Овнам не стоит браться за сложные и новые дела. В центре внимания здоровье: оно требует внимания, если в последнее время у вас было много хлопот и параллельно росту амбиций возросли ваши нагрузки. Прежний запас энергии иссякает, возможно, вам нужен отдых или реабилитация. День может принести мелкие недоразумения в общении с коллегами, подчиненными, сервисами или женской частью окружения.

Телец

Тельцы могут использовать этот день для небольших подготовительных действий в целях поэтапной настройки на новый ритм жизни. Торопить события, резко поднимать темп и браться за новые дела в полную силу звезды сегодня не советуют: в продуктивный, но энергозатратный для себя период лучше включаться постепенно. Возможны сомнения насчет питания, покупок, стиля общения или материальной части дел.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам делать покупки для себя и приобретать вещи, призванные создавать уют в доме. Нужна внимательность при выборе хозяйственных мелочей, лекарств, продуктов и уходовой косметики. Возможно несовпадение вкусов и привычек с домочадцами. Не рекомендуется заводить разговоры на жилищные и другие фундаментальные темы, проводить важные совещания, ходить на собеседования.

Рак

Сегодня Ракам желательно проверять получаемую информацию, включая медицинскую: есть вероятность домыслов, слухов и сплетен. Не стоит делать исключение для тех, кто дружелюбен и симпатичен: приятные манеры не гарантируют достоверности данных и точности подсказок. Доверчивость может вести к сомнительным тратам и поискам в ложном направлении. Не стоит спешить с личным заявлением, началом разговора.

Лев

Сегодня внимание Львов приковано к практическим деталям, именно им будет посвящен разговор или шоппинг. При этом область нужд у многих Львов окажется своеобразной. Возможна зацикленность на тайно волнующих нюансах — например, связанных с прошлым, со здоровьем и самочувствием, с жилищными делами, личными бытовыми привычками или семейной жизнью. Стоит воздержаться от крупных трат и покупок впрок.

Дева

Девам стоит быть внимательнее: вероятны мелкие, но заметные просчеты на последнем этапе дела. Сегодня не стоит подавать заявления, посещать собеседования, отправлять личные письма, согласовывать финансовые вопросы, фотографироваться, покупать одежду и косметику, просить о чем-то начальство. Удачу вам принесет оригинальность и широта ваших взглядов. Возможна поддержка от друзей издалека.

Весы

Сегодня у Весов не самый продуктивный день, им лучше не рассчитывать на полную ясность. Вероятны вопросы и тайные сомнения в связи с полученной информацией или сделанным приобретением, с лекарствами, рецептами, деньгами или хозяйственными мелочами. Вплоть до ночи могут оставаться непоследовательными мысли и настроения, вкусы и желания. Не лучший момент для начала путешествия, лечения или учебы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит строить точные планы на будущее: где-то обязательно будет просчет, не все паззлы сложатся сразу. Даже если накопилось много информации, в эти сутки лучше воздержаться от окончательных выводов. Также в этот день нежелательно приступать к новым делам, пускаться в путь и включаться в новый виток конкуренции: переход к новому стилю действий назрел, но должен быть плавным.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит избегать в своих отношениях с людьми путаницы, создающей почву для осложнений в карьере и партнерстве. Лучше не смешивать деловое общение и личные симпатии, романтическим контактам предпочесть дружеские или родственные. Не стоит заключать договор и выступать перед аудиторией. Может быть затруднена полная честность и ясность в деликатных финансовых и медицинских вопросах.

Козерог

Сегодня, несмотря на свою практичность и здравый смысл, Козероги могут оказаться не слишком внимательны к деталям и из-за этого испытывать в своих делах заминки. Также в этот день их может подвести помощник, врач, косметолог или источник информации. Возможно, будут забыты какие-то мелочи при отправке в путь. Однако в целом эти сутки можно считать удачными. Возможны полезные открытия и озарения.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть более чуткими к нюансам ситуации — особенно когда дело касается любви, здоровья и материальных тем. Водолеям-теоретикам придется вспомнить, что теория не всегда совпадает с практикой, умозрительные построения иногда отличаются от реальности. День может принести мелкие разочарования в любви и творчестве. Назрел новый энергозатратный период в доме или бизнесе.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не вести серьезный диалог, воздержаться от подписания договора. Это не лучший день для включения в дискуссию, собеседования: несмотря на дружескую поддержку и базовое взаимопонимание, есть вероятность недоразумений, останется много сомнений и вопросов. Многих Рыб введет в заблуждение легкость общения, симпатия, сентиментальность, доверчивость или родственная привязанность.